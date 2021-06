Arbeitsplatz CH-Media-Umfrage zeigt: Bei der Mehrheit der grössten Schweizer Firmen müssen Schreibtische bald geteilt werden Schweizer Unternehmen gestalten ihre Büros um. Die meisten setzen neuerdings auf Desksharing.

Den festen Arbeitsplatz wird es in Zukunft nicht mehr überall geben. Bild: Keystone

Wenn die Empfehlung zum Homeoffice des Bundes aufgehoben wird und die Angestellten in die Büros zurückkehren, werden viele keinen persönlichen Arbeitsplatz mehr vorfinden. Die «Schweiz am Wochenende» hat bei 20 der grössten Schweizer Unternehmen mit Tausenden Büroangestellten nachgefragt. 16 haben an der Umfrage teilgenommen; 12 von ihnen werden künftig auf Desksharing setzen. Pro hundert Mitarbeiter werden nur noch zwischen 75 und 85 Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.