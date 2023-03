Archäologie Neue Erkenntnisse: Dinos sahen viel weniger furchteinflössend aus als gedacht Neue Forschungsergebnisse zeigen: Die Zähne der Raubsaurier lagen hinter einer Haut. Das bedeutet, dass sie mehr Waranen als Krokodilen ähnlich waren.

Auch wenn seine Zähne unter einer Haut versteckt sind, schluckt dieser Tyrannosaurus rex problemlos einen jungen Edmontosaurus. Graphik: Mark P. Witton

Martialische Bilder und Filme von Raubsauriern mit riesigen Zähnen, die selbst aus dem geschlossenen Maul deutlich herausragen, sind zwar schon lange echte Hingucker. Falsch sind sie aber trotzdem. Das zeigt in der Zeitschrift «Science» ein Team um Robert Reisz von der University of Toronto im kanadischen Mississauga.

«Raubsaurier sind also ganz normale Tiere und keine Urzeit-Monster, wie sie bisher oft gezeigt wurden», erklärt Maximilian Kellermann. Der Paläontologe forscht an der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie ebenfalls über diese Dinosaurier, war aber an der Studie der kanadischen Gruppe nicht beteiligt. «Weil für Rekonstruktionen den Funden oft die Haut eng über den Schädel gezogen wurde, ohne dabei weiches Gewebe zu berücksichtigen, das vielen Teilen des Gesichtes seine Form gibt, sehen viele ausgestorbene Tiere gefährlich aus», sagt der Forscher.

Verbindung zu Krokodilen hergestellt

Von Tieren sind viele Jahrmillionen nach ihrem Tod oft nur die harten Körperteile wie Knochen und Teile des Gebisses erhalten. Die Zähne der Raubsaurier wiederum sind auffällig lang und eine möglicherweise darüber liegende Haut war längst in ihre Bestandteile zerfallen.

Daraus wurde bisher gefolgert, dass die Beisser von Tyrannosaurus rex und seiner Verwandtschaft wie bei den verwandten Krokodilen aus dem geschlossenen Maul herausragten. Obendrein haben auch die Vögel, die aus Sicht der Evolutionsbiologie zu den Dinos gehören, keinerlei Lippen.

Riesig, aber viel weniger martialisch ohne die sichtbaren Zähne. Science

Beide Gruppen aber eignen sich nur bedingt für einen Vergleich: «Heutigen Vögeln fehlen die Zähne und Krokodile haben sich in 250 Millionen Jahren Entwicklung sehr gut an ein Leben im Wasser angepasst», erklärt Maximilian Kellermann.

Anders als an der Luft müssen die Zähne dort nicht vor dem Austrocknen geschützt werden: Deren «Zahnschmelz» genannte äusserste Schicht enthält nämlich geringe Mengen Wasser, die diese sehr harte Substanz stabilisieren. Um Schäden vorzubeugen, halten die Lippen von Landwirbeltieren daher die Feuchtigkeit im Maul und verringern so das Risiko für die Zähne. «Nur einige Landwirbeltiere wie Krokodile und manche Fluss-Delfine, die ins Wasser zurückgekehrt sind, verzichten auf diesen Schutz», sagt der Paläontologe.

Verhältnis zwischen Gebiss- und Schädelgrösse weicht ab

Schon seit einigen Jahren keimte daher der Verdacht, dass Raubsaurier ihr Gebiss ebenfalls mit einer Haut vor dem Austrocknen geschützt haben könnten. Aber erst jetzt liefert das Team um Robert Reisz gleich drei stichhaltige Argumente für diese Überlegung. So gibt es neben den längst ausgestorbenen Raubsauriern mit den noch heute lebenden Waranen eine weitere an Land lebende Gruppe von Reptilien, die im Vergleich mit ihren Schädeln auffallend lange Zähne haben. Trotzdem ragt das Gebiss bei keiner Art der Warane aus dem geschlossenen Maul heraus.

Raubsaurier werden gerne als Urzeit-Monster mit aus dem Maul ragenden Zähnen gezeigt. In der Realität verbarg sich das Gebiss aber unter einer Haut. Graphik: Mark P. Witton

Besonders gross und kräftig sind die Zähne bei den oft über zwei Meter langen Papua-Waranen, die auf Neuguinea leben. «Vom Aussehen des Schädels würde man bei diesen Tieren nicht erwarten, dass die Zähne komplett von Lippen bedeckt werden», erklärt Maximilian Kellermann. Als das Team um Robert Reisz dann die Raubsaurier mit den Waranen verglich, wich das Verhältnis zwischen Gebiss- und Schädelgrösse kaum voneinander ab. Trugen T. rex und seine Verwandtschaft ihre riesigen Zähne also doch nicht offen?

Darauf deutet auch ein Zahn hin, den das Team einem im Royal Tyrrell Museum im kanadischen Drumheller aufbewahrten Daspletosaurus zogen. Diese Tiere waren eng mit T. rex verwandt, mit einer Länge von acht bis neun Metern aber deutlich kleiner. Der Zahn war zwar offensichtlich lange benutzt worden, hatte aber deutlich geringere Abnutzungsspuren als der Zahn eines Krokodils, dessen Schmelz auf der Aussenseite stark abgeschliffen ist. Auch das ist ein wichtiger Hinweis auf ausreichend Feuchtigkeit in einem geschlossenen Maul, die den Zahnschmelz stabilisiert.

Weniger martialisch als bislang dargestellt

Das dritte wichtige Indiz liefern die Löcher im Kieferknochen, durch die Blutgefässe das aussen liegende weiche Gewebe wie die Lippen versorgen. Deren Anordnung ähnelt sich bei Raubsauriern und Waranen verblüffend, während beide sich deutlich vom Krokodil-Design unterscheiden. Alles deutet also darauf hin, dass die Dinos auf zwei Beinen weniger martialisch aussahen, als sie bisher oft dargestellt wurden. «Auch die Zähne der Raubsaurier sollten also wie bei den meisten anderen an Land lebenden Wirbeltieren ins geschlossene Maul gepasst haben», meint Maximilian Kellermann.