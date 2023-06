«Auf ein Wort»-Kolumne Wieso heisst der Dienstag «Ziistig»? Die kleine Geschichte der deutschen Wochentage In seiner aktuellen Kolumne erklärt unser Mundartexperte, wieso die Wochentage nach verschiedensten Gottheiten aus unterschiedlichen Epochen benannt sind. Niklaus Bigler Drucken Teilen

Die Benennungen der Wochentage haben viele Jahrhunderte überdauert. PD

Die Wochentagsnamen vieler europäischer Sprachen gehen auf das Altertum zurück; es sind die Namen der wichtigsten sieben Himmelskörper (von der Erde aus gesehen) beziehungsweise der ihnen zugeordneten Gottheiten. So ist es im Englischen geblieben, sogar beim Saturday (spätlateinisch Saturni dies, Tag des Saturn).

Sonst wurde der Samstag nach dem jüdischen Sabbat benannt, auch im Deutschen: Die regionalgriechische Form sambaton gelangte über das Gotische als sambastag ins Althochdeutsche. Der Sonnabend (Tag vor dem Sonntag) als eigene Kreation hat sich nur in Nord- und Ostdeutschland durchgesetzt.

Italienisch giovedi und französisch jeudi gehen auf spätlateinisch Iovis dies (Tag des Jupiter) zurück. In den germanischen Sprachen wurden jeweils andere, den römischen Gottheiten entsprechende Götter herangezogen.

Beim Donnerstag ist das Donar (althochdeutsch thonarestag). – Mercoris dies (Tag des Merkur) ergibt mercoledi bzw. mercredi. Im englischen Wednesday steckt der germanische Gott Wotan. Im Deutschen wurde als «neutraler» Ausdruck Mittwoch eingeführt (althochdeutsch mittawehha). Umgekehrt haben die romanischen Sprachen den «Tag der Sonne» christianisiert, indem sie statt solis dies einen dies Dominicus (Tag des Herrn) schufen, die Grundlage von domenica bzw. dimanche.

Der Dienstag bezieht sich in den romanischen Sprachen auf Mars (mardi, martedi etc.). Sein germanisches Pendant ist der Kriegsgott Ziu mit dem Beinamen Thingsus. Niederdeutsch dingesdach wurde zum Vorbild der neuhochdeutschen Form. In den alemannischen Mundarten aber hat sich der originale Ziu als Ziistig bis heute erhalten.