Aus dem Netz gefischt April, April: So versucht man, Sie dieses Jahr zu veräppeln Heute ist der Scherztag. Der Volkssport, sich gegenseitig auf den Arm zu nehmen ist weit verbreitet. Hier einige Beispiele.

Falls es irgendjemanden geben sollte, der gerne an Käsen riecht, dem dürfte dies gefallen: Dank der revolutionären «Digital Smell Technology» kann man den Käseduft ab sofort per Klick oder Swipe erleben. Das Herzstück der Technologie sei die «Multisensorische Imitation von Lebensmittel- und Konsumgütergerüchen», kurz MILK genannt, wird auf der Website des Appenzeller Käses erklärt. Ob diese Technologie bald als alternativer Corona-Test genutzt werden könnte?



So ein Käse!



Youtube/Appenzeller Käse

Der News-Plattform primenews.ch liegen angeblich vertrauliche Unterlagen vor, die einen geplanten Megadeal zwischen Bernhard Burgener und Christoph Blocher zeigen. FCB-Verwaltungsrat Burgener, der Blocher noch aus früheren Zeiten bei der Basler Zeitung kenne, soll diesen Deal eingefädelt haben.



Blochers EMS-Chemie könnte ihr Renommee mit diesem Engagement markant steigern. Keystone

Gemäss einer Absichtserklärung soll Altbundesrat Blocher einen zweistelligen Millionenbetrag in den Basler Traditionsclub investieren.



Die Kantonspolizei sagt dem Drogenhandel den Kampf an. Mithilfe eines neu ausgebildeten Haubenhuhns sollen Hanfsamen künftig einfacher aufgespürt werden. Die Kantonspolizei gratuliert in einem Facebook-Beitrag ihrem Huhn Frieda Staufberg für die bestandene Einsatzprüfung:



Der Handel mit illegalen Hanfsamen hat in den vergangen Monaten stetig zugenommen. Wir wurden dadurch stark gefordert....

Youtube/Migros

Kleiner Seitenhieb von der Migros: Da ist doch was faul, wenn der Mann plötzlich in den Coop einkaufen geht.



Wie die Basler-Verkehrs-Betriebe heute auf Twitter bekanntgegeben haben, arbeiten sie an einem speziellen Pilotprojekt: Das Flexity 5032 Tram wird mit einer Velo-Vorrichtung ausgerüstet, was einen zusätzlichen Antrieb der hintersten Achse des Trams ermöglicht.



Die Velofahrenden können somit bequem mit dem Tram reisen, aber dennoch ihre Beine warm halten. Toll!

Im Rahmen eines Pilotprojekts wird der Flexity 5032 mit einer speziellen Vorrichtung ausgerüstet. Diese ermöglicht einen zusätzlichen Antrieb der hintersten Achse des Trams durch die Muskelkraft der Mitarbeitenden der ⁦@KurierZentrale⁩ . 🚴🏻‍♀️🚃

#bvb #nachhaltigkeit pic.twitter.com/lpFZSX9tIN — BVB Leitstelle (@BVB_Leitstelle) April 1, 2021

Tolle Neuigkeiten für GC-Fans: Ab August lässt sich die Doku «Nume GC» auf Netflix streamen. Worum sich der Film im Detail handelt, wird nicht klar ersichtlich, doch die eingespielten Zitate klingen vielversprechend. Trainer João Carlos Pereira:



«Für mich macht Fussball nur Sinn, wenn du besser als der Gegner bist»

Youtube/Grasshopper Club Zürich

Inspiriert von der Winter Olympiade, soll im Jahr 2022 erstmals der Wintervision Song Contest stattfinden. Dies teilt die EBU (European Broadcasting Union) heute mit. Das Ereignis soll draussen auf Schnee und Eis stattfinden, wobei Teilnehmende zwingend Skis oder Schlittschuhe tragen müssen.



Hier in Jukkasjärvi soll der Contest stattfinden. Eurovision.tv

«Die Frostigen 5» – die Länder mit dem meisten Schneefall – sind automatisch fürs grosse Finale qualifiziert. Auch die Schweiz gehört dazu, hurra!



Katzenfans aufgepasst: Bald gibt es den ersten VR-Katzensimulator. Simba VR erlaubt einem, in die Perspektive des flauschigen Mitbewohners zu schlüpfen und so die Wohnung in Katzenperspektive zu erkunden.



Tester Simon Gröflin zeigte sich beeindruckt vom Katzensimulator. games.ch

Das Spiel auf allen Vieren hats in sich, so Entwicklerin Janina Woods gegenüber games.ch:



Zu Ehren des Tennis-Genies Roger Federer soll der Nationalfeiertag um eine Woche verschoben werden. Statt am 1. August sollen die Festlichkeiten am 8. August stattfinden, berichtet «Blick». Dann wird Federer nämlich 40. Jahre alt und dies soll vom ganzen Land gefeiert werden.



«King Roger» in Siegerpose. (Archivbild) Keystone

Wie die Simmentaler Braumanufaktur GMBH in einer Medienmitteilung schreibt, werden sie in Schottland eine weitere Produktionstätte eröffnen. Die Schweizer Kleinbrauerei wird sich gleich neben dem Hauptquartier Brewdog-Brauerei niederlassen. Aber halt doppelt so gross.



Etwas nördlich von Aberdeen situiert, soll der Standort im Jahr 2023 fertig gebaut sein. zvg

Wer kennt's nicht? Sonne, warme Temperaturen und – kein freier Grillplatz. Wie der Tagesanzeiger berichtet, führt Zürich ein Online-Reservationssystem für Grillstellen ein, um das Gedränge um Feuerstellen zu verhindern. Auch angesichts der ansteigenden Fallzahlen solle so die Einhaltung der Mindestabstände gewährleistet werden, so das Tiefbauamt.



Auf www.grillstellenreservation.ch können bereits die benötigten Formulare ausgefüllt werden. Wichtig: Die Angabe vom geplanten Grillgut sowie der geschätzte CO2-Ausstoss.



Auch der Verwandtschaftsgrad der anwesenden Personen ist von Relevanz. Tagesanzeiger

Heise.de hat die Nase voll von Fake-News und Aprilscherzen und schreibt:



«Aprilscherze waren schon immer zweifelhaft, doch nun sind sie zu bedenklich geworden»

Mit der geplanten Verordnung «Fake-Stopp» sollen zukünftig alle nachrichtlichen Inhalte, die unwahr oder nicht verifizierbar seien, gut wahrnehmbar gekennzeichnet werden. Und zwar in allen Amtssprachen der Europäischen Union. In diesem Sinne, die nachfolgende Kennzeichnung:



Die Aussage sticht englisch ins Auge, oben und unten die anderen EU-Amtssprachen. heise.de

Das neue Wappen für den Kanton Bern. zvg

Im alpinen Tourismus seien Partnerschaften und nicht Konkurrenzdenken gefragt, finden die Tourismus Direktoren von Graubünden und Bern und schlagen kurzerhand den Tausch ihrer Wappentiere vor.



Zur Feier der guten Zusammenarbeit soll ab Beginn der Sommersaison 2021 der Bündner Alpensteinbock das Berner-Wappen und der europäische Braunbär das Bündner-Wappen zieren.

Wie Arosa-Tourismus in der Medienmitteilung schreibt, sollen die beiden Tiere nach einem Jahr wieder auf ihre gewohnten Wappen zurückkehren.