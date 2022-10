Ausflugstipps Auf unbekannten Pfaden: Das sind die schönsten Wanderbücher dieses Jahres Raus, ja – aber wohin? Fünf neue Bücher für eine letzte Herbstwanderung oder Velotour, zum Verschenken und zum Schmökern.

Eine Höhlenforscherin in «La Glacière de Monlési», doch die Eisgrotte steht allen offen. Alex Spichale

Höhlen und Löcher – Wanderungen zum Innern der Schweiz, Andreas Staeger, 208 Seiten. 35 Wandervorschläge, 33 Fr., AT-Verlag

Ich gebe es zu: Ich schaue öfter in Kochbücher als in Wanderbücher. So eine fixfertig vorbereitete Wanderung reizt mich wenig, lieber fahre ich mit der Online-Karte der Swisstopo (map.geo.admin) übers Land und suche mir eine schöne Route, ohne dass mir daneben schon alles verraten wird, was es da zu entdecken gibt. Aber es gibt Orte, die muss man lange suchen: die unterirdischen. Nur ein winziges, nach unten offenes Halbrund auf den Landeskarten zeigt eine Höhle an.

So wissen meist nur die Einheimischen über die nahen Grotten und Löcher Bescheid. Die Thaynger (SH) kennen wohl das «Kesslerloch», die Nesslauer (SG) das «Ofenloch» oder die Habkern (BE) das «Tropfloch». Nun verrät ein neues Buch von Andreas Staeger 35 solcher «Wanderungen zum Innern der Schweiz».

Eine der atemberaubendsten ist die Glaci­ère de Monlési im Neuenburger Jura. Dort zwanzig Meter durch urwaldhaftes Grün zu einer Eisgrotte runterzusteigen ist so spektakulär, dass man sich wieder oben angekommen fragt, wie es sein kann, dass nur eine Tafel darauf hinweist – und nicht auch ein grosser Car-Parkplatz mit Souvenirladen danebensteht. Umso schöner ist das Erlebnis: Meist ist man allein unterwegs. Allein hat man auch von Fonds-de-Sagnettes (mit dem Auto) oder von Les Sagnettes (Haltestelle bif. Charbonni) her die Jurawiesen überquert, den Weg einmal fast verloren und dann die Tannen gefunden, welche das Höhlenloch umrunden. Bei Nässe ist der Abstieg nicht zu empfehlen; dieser ist auch sonst trotz Stahlseilen zum Festhalten recht ausgesetzt. Zuletzt klettert man noch eine Metallleiter hinunter.

Mit jedem Meter sinkt die Temperatur. Wer Steigeisen und Stirnlampe mitbringt, kann ein paar Meter in die Höhle rein, die seitlich steil abfällt und von Höhlenforschern begangen wird. Auf dem oberen Eis-Plateau tun sich an zwei Stellen nach oben Kamine auf, durch die man das Tageslicht sieht. An anderen Stellen wächst das Eis wie ein Stalaktit von der Decke zum Boden, weil von oben Wasser in die Höhle sickert und unten gefriert, da die kalte Luft auch im Sommer unter der Erdoberfläche gefangen bleibt. Lange weilt niemand in der Kälte – und vielleicht ist dies das Glück dieser Höhle: Dass in ihr der Winter schläft.

Das Folgende ist nicht im Buch vermerkt, aber wer von einer Höhle im Neuenburger Jura noch nicht genug hat, findet nach Couvet runterfahrend im Tal mit dem Bach Le Sucre die «Wolfpassage». Auf der Landeskarte befindet sie sich westlich oberhalb des Punktes 791 und ist eine Galerie im überhängenden Sandstein, die auf der Landkarte nicht vermerkt ist. Angeschrieben ist ein Dorf weiter – in Môtiers – die sehr tiefe Grotte des Môtiers, zu der man an einem Wasserfall vorbei muss und nasse Füsse bekommt bevor der Zufluss im Sommer austrocknet. Sabine Kuster

Uferlos, Fährleute im Portrait, Daniela Schwegler, 260 Seiten, 39 Franken, AS Verlag.

Flüsse und Seen durchziehen die Schweizer Landkarte mir ihren blauen Lebensadern. Entlang von ihren grünen Gestaden zu wandern, ist besonders erholsam. Eine regelrechte Auszeit ist es, wenn die Landschaft vom Wasser aus betrachtet werden kann. Denn die Hektik des Alltags kann nicht schwimmen. Auf den Booten, Weidlingen und Fähren finden sich stattdessen Ruhe und Rast.

Das Buch «Uferlos» von Daniela Schwegler zeigt Orte am Wasser auf, an denen man sich von einem Bootssteg abstösst und sich für die nächste Etappe treiben lassen kann. Im Zentrum ihres Buches stehen dabei Fährleute, die aus ihrem Leben und von ihrer Faszination für die Wasserwege erzählen. Ihre Geschichten und Hintergründe sind dabei so vielfältig wie die Gewässer der Schweiz.

Es gibt gradlinige Biografien und solche, die Stromschnellen umschiffen mussten oder fast von einem Strudel in die Tiefe gerissen wurden. Einige Fährleute wie der Musiker Mich Gerber oder die Architektin Barbara Buser sind bereits aus anderen Kontexten bekannt. Von anderen Porträtierten liest man zum ersten Mal – etwa von einem ehemaligen Polizisten oder einem Braunviehzüchter, der seine Tiere zwei Mal pro Jahr verschifft. Zu jedem Porträt gibt es einen Vorschlag für eine Wanderung oder einen Spaziergang inklusive Abstecher zu den Fährleuten. Annika Bangerter

Die schönsten Wanderungen im Jura, Philipp Bachmann, 208 Seiten. 45 Wandervorschläge, 33 Fr., AT-Verlag.

Es gibt von fast jeder Region in der Schweiz ein Wanderbuch. Warum also grad eines vom Jura vorstellen? Wir geben es zu: Wir haben uns in den Jura verliebt, in die Abgeschiedenheit, in die Weite. Die Topografie allerdings hat es in sich: Rauf und runter geht’s überall, und wer die Höhenmeter vorher nicht genau zählt, fragt sich abends, warum die Beine nun so müde sind.

Da sich der Jura vom Waadtland bis in den Aargau zieht, muss die Anreise nicht unbedingt weit sein. Die Klassiker sind im neuen Jura-Wanderbuch dabei: die Areuse-Schlucht, der Creux du Van, der Chasseral oder der Lägerngrat bei Baden. Aber wer war beispielsweise schon auf der Ruine Homburg bei Läufelfingen im Baselland?

Wir fuhren dort immer nur durch, bis wir vor zwei Jahren ausstiegen und merkten, dass das ein blinder Fleck ist auf unserer Wanderkarte. Auch kurze Beine schaffen es hoch zur Ruine (und an einem schönen Spielplatz im Wald mit Aussicht vorbei), die längeren Beine schaffen es vielleicht sogar von Trimbach her über die bewaldeten Jurahügel. Das haben wir uns für später aufgespart.

Auch die Tüfelsschlucht bei Hägendorf SO mit der mächtigen Ruine des Schlosses Waldenburg am Endpunkt der Wanderung steht noch auf unserer Liste, beziehungsweise hat jetzt die entsprechende Seite im Jura-Wanderbuch ein Eselsohr. Sabine Kuster

Flache Schweiz,33 vergnügliche Fahrradtouren, Katrin Gygax, 236 Seiten,29 Franken, Helvetiq-Verlag.

Dank dem E-Bike sind heutzutage viele Velotouren ohne Schnappatmung machbar. Nur: Nicht alle haben einen solch schnurrenden Untersatz bei sich in der Garage stehen. Und es macht definitiv ein bisschen mehr Stolz, wenn das Ziel aus eigener Muskelkraft erreicht wird. Dass dies genussvoll und ohne Bergpreis möglich ist, zeigt das Buch «Flache Schweiz».

Die Autorin Karin Gygax stellt darin 33 Fahrradtouren vor, die auch mit dem leicht angestaubten Göppel oder mit brabbelnden Knirpsen im Anhänger gut machbar sind. Denn das Höhenprofil ihrer Touren kennt vor allem eine Richtung: Horizontal – so wie man sich Fahrradtouren in Holland anstatt in der Schweiz vorstellt. Und falls es doch mal etwas vertikaler wird, zeigt die Linie netterweise nach unten anstatt nach oben.

Viele der Touren folgen einem Gewässer. Etwa jene von Chur nach Sargans (29,2 Kilometer, 98 Meter Aufstieg, 201 Meter Abstieg), die durch die Weinbauregion der Bündner Herrschaft, dem Heididorf oder den Thermalbädern von Bad Ragaz vorbeiführt. Solche Sehenswürdigkeiten sind neben Übernachtungsmöglichkeiten, lokalen Spezialitäten oder Picknick­plätzen ebenfalls beschrieben. Es geht bei den Touren vor allem um eines: die Schweiz zu entdecken. Das Engadin ebenso wie das Mittelland, Wallis oder die Romandie. Und dies mit einem Puls im Normalbereich und bequemer Kleidung. Annika Bangerter

Drei Tage für eine Welt, die schönsten Dreitagestouren in den Schweizer Alpen, David Coulin, 192 Seiten, 30 Tourenvorschläge, 30 Franken, AT-Verlag.

Um den Kopf durchzulüften, braucht es oft mehr als einen Tag, und um eine Gegend richtig zu erleben, muss man dort übernachten. Nur braucht das etwas Planung und Organisation. Hier hilft das Buch «Drei Tage für eine Welt». Darin sind Klassiker wie die Überquerung der Greina-Hochebene, aber auch die Schmadrihütte hoch oben am Ende des Lauterbrunnentals im Berner Oberland. Sie sieht aus wie aus einer anderen Zeit, mit nur zwölf Schlafplätzen und einer Feuerkochstelle.

Gekocht werden muss oder darf selbst, denn die Hütte ist nicht bewartet. Sie ist Teil der dreitägigen Wanderung ab dem Hotel Stechelberg zur Alp Ober­steinberg, wo in der ersten Nach ein Hotelbett wartet. Aber auch hier gibt es nur Kerzen und Petrollampen als Licht und eine Waschschüssel statt Dusche.

Ebenfalls drei Tage einplanen muss, wer nach Champéry im Wallis reist. Autor David Coulin schlägt dort eine Tour über den Col de Susanfe vor – einen Pass, der tot aussieht wie eine Wüste aus Schotter. Man wandert hier im Angesicht des Mont Blanc oder rutscht auf dem Geröll herunter zum See mit der Au­berge de Salanfe. Diese ist dann alles andere als tot, sondern sehr belebt mit Touristen. Der Endpunkt der Tour ist Mex bei St-Maurice. Die Route ist Teil der «Tour des Dents du Midi» und findet in einer eindrücklichen Kulisse statt. Sabine Kuster