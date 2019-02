Kolumne Aussehen wie ein Yogi Yoga mit Kind. Yoga mit Hund. Und jetzt Yoga mit der Haut. Ein neuer Make-Up-Trend soll uns so ausgeglichen aussehen lassen wie nach Entspannungsübungen. Diana Hagmann-Bula

(Bild: Getty Image)

Geht es nach der britischen Visagistin Sarah Hill, sind die Tage der auffälligen Lidschatten und knalligen Lippenstifte vorbei. Ihr Ziel: ein Gesicht, das so entspannt und rein aussieht, als sei man soeben aus der Yogastunde zurückgekehrt. Skin Yoga nennt Hill das.

Mehr als fast kein Make-Up

Da hat jemand einen neuen Begriff für den längst etablierten Nude Look erfunden, denkt man sich. Doch für Hill ist Skin Yoga viel mehr als das. Sie spricht von innerem Glow, der nach aussen dringt. Und erklärt auf Insta­gram, wie das gelingt. Schritt 1: Haut gut reinigen. Schritt 2: Cocktailing. Will heissen: drei Stösse einer leichten Foundation in die Hand pumpen, je einen Tropfen Gesichtsöl und Highlighter dazugeben. Mischen, auftragen, einmassieren. Schritt 3: nur sparsam Puder auftragen. Sonst ist nichts mit äusserem Strahlen.

Zeit geht für Massage drauf

Keine mühsame Pinselei, eher grosszügiges Klecksen. Bequeme dürften begeistert sein von Skin Yoga. Wer nun aber denkt, er sei morgens im Bad schneller fertig, der täuscht sich. Die Massage ist bei dieser Technik wichtiger als die Schminke. Sie durchblutet die Haut und verstärkt so das frische Aussehen. Yoga ist eben nichts für Eilige, auch wenn es nur auf der Haut passiert.