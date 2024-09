Ausserirdisches Leben Weltraumteleskop «James Webb» findet mögliche Spuren von ausserirdischem Leben Der Exoplanet namens K2-18b könnte ein Molekül beherbergen, das auf der Erde nur von Leben produziert wird. Ob die Hoffnung auf ausserirdisches Leben berechtigt ist, soll nun ein von der ETH Zürich mitentwickeltes Instrument zeigen.

Gibt es hier Leben? Eine Illustration des Exoplaneten K2-18b. Bild: Nasa, CSA, ESA

Auf der Suche nach ausserirdischem Leben hat sich die Astronomie bislang vor allem auf kleine Gesteinsplaneten konzentriert, die unserer Erde ähnlich sind. Erst seit kurzem gilt das Augenmerk auch einer neuen Klasse von Exoplaneten, also Planeten die sich ausserhalb unseres Sonnensystems befinden. Und zwar den sogenannten Hycean-Planeten. Man vermutet, dass das Welten sind, deren Oberflächen komplett mit Wasser bedeckt sind und die eine dünne, wasserstoffreiche Atmosphäre besitzen.

Eine solche Welt dürfte der rund 120 Lichtjahre von der Erde entfernte und gut 8,6-mal so massive Exoplanet K2-18b sein, wie ein Team um den Astrophysikprofessor Nikku Madhusudhan von der Universität Cambridge nun berichtet. Diese Vermutung untermauern neue Messungen mit dem Weltraumteleskop «James Webb», das grosse Mengen der Gase Methan und Kohlendioxid in der Atmosphäre des Exoplaneten detektiert hat.

Instrument Miri soll Ergebnisse bestätigen

Und nicht nur das: Die Forschenden fanden auch Hinweise auf Dimethylsulfid. Das ist ein Molekül, das auf der Erde ausschliesslich von Leben produziert wird, der Grossteil von pflanzlichem Plankton in den Meeren. «Unser ultimatives Ziel ist der Nachweis von Leben auf einem bewohnbaren Exoplaneten», liess sich Madhusudhan in einer Pressemitteilung zitieren. Die neuen Ergebnisse seien ein vielversprechender Schritt in diese Richtung.

Zunächst allerdings muss das Vorhandensein von Dimethylsulfid bestätigt werden. Hoffnung ruht dabei vor allem auf neuen Messungen mit dem Instrument Miri, das sich ebenfalls an Bord des Webb-Teleskops befindet. Massgeblich mitentwickelt wurde es von einem Team um den ETH-Astrophysiker Adrian Glauser.

Wie Moleküle auf fernen Planeten bestimmt werden Das James-Webb-Teleskop besitzt drei Kameras, welche sogenannte Infrarotspektren von Exoplaneten aufnehmen können. Jedes Molekül, wie Sauerstoff, Methan oder Kohlendioxid, erzeugt ein charakteristisches Signal in einem solchen Spektrum. 2007 gelang es erstmals, ein Spektrum eines Exoplaneten aufzunehmen, damals mit dem Weltraumteleskop Spitzer. (sny)

Das Spektrum des Exoplaneten K2-18b. Bild: Nasa, CSA, ESA

Flüssiges Wasser ist noch nicht sicher

Was K2-18b so vielversprechend macht, ist, dass er in der habitablen Zone um seinen Mutterstern kreist, also einer Zone, wo Wasser zumindest theoretisch dauerhaft in flüssiger Form vorliegen kann, und nicht als Eis oder Dampf. Ob dies bei K2-18b tatsächlich der Fall ist, ist allerdings noch nicht ganz klar, wie es in der aktuellen Studie heisst. Es könnte nämlich sein, dass der Treibhauseffekt der Wasserstoffatmosphäre so stark ist, dass das Wasser auf der Oberfläche unmittelbar verdampft oder schlicht zu heiss ist, als dass Organismen darin überleben könnten.