Australien Zwei Jahre nach den Waldbränden: In Australien wird die Apokalypse zur Normalität Brände legten 2019/2020 tausende Quadratkilometer Wald in Schutt und Asche. Hunderte Menschen starben, die Lebensräume ganzer Tierarten wurden zerstört. Obwohl Klimaerhitzung massgeblich für die Katastrophe verantwortlich gewesen war, tut das Land nichts dagegen. Dafür ein einzelner Millionär.

Walbrände in Australien: Die Wälder, die einen Feuersturm erlebt hatten, erholen sich nur langsam – oder gar nicht. Urs Wälterlin

Jahreswende 2019/2020: Australien findet sich im Klammergriff einer Jahrhundertkatastrophe. Im Südosten des Kontinents stehen riesige Gebiete von Wald und Wiesen in Flammen. 13 Millionen Hektaren, 200 Feuerfronten. Grossfeuer vereinen sich zu «Megafeuern». Einsatzkräfte sind überwältigt. Ganze Siedlungen gehen in Feuerstürmen unter. Die Schäden an Gebäuden, Fahrzeugen und Infrastruktur gehen in die Milliarden Dollar. 34 Menschen sterben in den Flammen, hunderte mehr an den Folgen von Rauchvergiftung und anderen Langzeitschäden.

Und mindestens drei Milliarden Tiere starben in den Flammen, so der Umweltwissenschaftler Chris Dickman - Säugetiere, Vögel und Reptilien. Der bekannte Koala-Retter James Fitzgerald geht davon aus, dass mindestens 5000 dieser immer seltener werden Beuteltiere umkamen: «Ich habe keine grosse Hoffnung für die Zukunft dieser Tiere».

Noch immer fehlt es an der nötigen Ausrüstung für Einsatzkräfte

Trotz solcher Zahlen hat die australische Regierung in den letzten zwei Jahren wenig unternommen, um Einsatzkräfte bei künftigen Grossfeuern besser auszurüsten. Noch immer fehlt es vielen der meist freiwilligen Feuerwehrleute in ländlichen Regionen an rudimentärer Ausrüstung wie Atemschutzmasken. Die Forderung einer Gruppe ehemaliger Feuerwehrkommandanten, Australien müsse endlich eine eigene Flotte von Löschflugzeugen aufbauen, bleibt in Canberra ungehört. Bisher lässt Australien vor Beginn jeder Feuersaison Tanklöschflugzeuge aus Kanada und den USA einfliegen. Nur mit Unterstützung aus der Luft haben Einsatzkräfte eine Chance, ein Megafeuer eindämmen zu können.

Walbrände in Australien: Feuerwehren waren oftmals überfordert von der Hitze und Geschwindigkeit der Feuerstürme. Urs Wälterlin

Dutzende Arten sind nun gefährdet

Eigentlich sind die von Eukalypten und Akazien dominierten Wälder der australischen Ostküste Feuer gewöhnt – gewisse Pflanzen brauchen sogar Flammen und Rauch, um sich vermehren zu können. Die Intensität der Hitze - mit Temperaturen von bis zu 1100 Grad – war jedoch für viele zuviel. Statt dass aus verkohlter Rinde frische Äste schiessen, sind auch zwei Jahre später viele Wälder mehrheitlich schwarz. Ab und zu ist in Schluchten die Farbe Grün zu sehen. Es sind Pflanzen, die durch ihre Lage vor den höchsten Temperaturen geschützt worden waren und überlebten.

«Der Lebensraum ganzer Tierarten wurde komplett ausgebrannt», erklärt der Ökologe und Auto John Pickrell im Gespräch mit CH Media. In seinem Buch «Flames of Extinction» (Flammen der Auslöschung) beschreibt er die Folgen, welche Feuerkatastrophe auch für jene Tiere hatte, denen es an «Knuddeleffekt» fehlt: Spinnen, Tausendfüssler, Würmer, Insekten. Sie seien für das Funktionieren des gesamten Ökosystems unverzichtbar, erklärt Pickrell, als Bestäuber von Pflanzen oder Verarbeiter abgestorbener Vegetation zu Humus. Wieviele Tierarten Australien damals verloren hat, können die Forscher noch nicht mit Sicherheit sagen. Dutzende seien auf die Gefährdeten-Liste gesetzt worden.

Walbrände in Australien: Dieser Hügel im Hinterland der australischen Küste war einmal ein wichtiger Koala-Lebensraum. Auch zwei Jahre nach den Feuern hat sich die Natur nur wenig erholt. Urs Wälterlin

Klimawandel sei klar die Ursache, so Pickrell. Die australische Ostküste meldete im Katastrophensommer rekordhohe Temperaturen von bis zu 48,9 Grad Celsius. «Und in den Jahren davor hatten wir eine ungewöhnlich lange Dürreperiode, welche die Landschaft komplett ausgetrocknet hatte». Das staatliche australische Forschungsinstitut CSIRO warnt, die global steigenden Temperaturen eskalierten die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung von Megafeuern.

Sogar in der Wintersaison nehmen die Feuer zu

In den letzten drei Jahrzehnten allein habe sich die Fläche der verbrannten australischen Wälder um 800 Prozent vergrössert. Laut den Forschern zieht sich die Brandsaison seit 1988 auch immer weiter in die kühleren Monate. So habe sich die von Feuern heimgesuchte Fläche im normalerweise feuerfreien australischen Winter mehr als verfünffacht. CSIRO-Forschungsleiter Pep Canadell: «Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Häufigkeit von Waldgrossbränden unter dem prognostizierten Klimawandel wahrscheinlich weiter zunehmen wird.»

Newcastle, gut zwei Stunden nördlich von Sydney. Hier liegt der grösste Kohleverladehafen der Welt. Fliessbänder transportieren ihre schwarz-glänzende Fracht in die hungrigen Bäuche gigantischer Kohletransportschiffe. 165 Millionen Tonnen pro Jahr. Australische Kohle ist Brennstoff für Fabriken und Kraftwerke auf der ganzen Welt. CO 2 -Emissionen machen Kohle aber auch zum Klimakiller Nummer 1. Australien ist einer der führenden Kohleexporteure der Welt. Und das soll auch so bleiben, sagt Premierminister Scott Morrison. Rund 50 Milliarden Dollar (33 Milliarden Franken) verdient Australien pro Jahr mit dem Export von Kohle. Darauf will niemand verzichten.

Kohleabbau - als gäbe es keinen Klimawandel

So baut Australien den Sektor weiter aus. Das Land hat mehr als 100 Projekte zur Erschliessung fossiler Brennstoffe in der Pipeline, die jährlich fast 1,7 Milliarden Tonnen Treibhausgase ausstossen könnten. Gleichzeitig zeigt sich Canberra beim Kilmaschutz störrisch. Morrison kann sich gerade mal zu einem Zugeständnis zur Klimaneutralität bis 2050 bringen lassen. Auch eine schon vor Jahren versprochene Reduktion der Emissionen bis 2030 zwischen 26 bis 28 Prozent im Vergleich zu 2005 gilt als zu schwach.

Der Premierminister behauptet regelmässig, sein Land sei mit seinen 25 Millionen Einwohnern «nur für rund 1,4 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich». Dabei ist Australien wegen seiner Abhängigkeit von Kohle zur Stromerzeugung und der hohen Rate der Abholzung von Urwäldern pro Kopf schon der sechsgrösste Klimagasemittent der Welt. Die «Australian Financial Revue» hat jüngst die Emissionen aus den Kohleexporten in der Kalkulation der Kohlenstoffbilanz Australiens berücksichtigt. Danach ist das Land die Nummer Drei unter den globalen Klimasündern. Denn so berechnet würden die australischen Emissionen 9,4 Prozent der weltweiten Gesamtemissionen ausmachen. Zum Vergleich: China liegt bei 26,7 Prozent und die USA bei 13 Prozent (Stand 2021).

Der Plan: Kohlekraftwerke kaufen und stilllegen

Doch es gibt Hoffnung auf eine Kehrtwende. Sie kommt nicht aus Canberra. Vor wenigen Tagen machte ein Konsortium unter Führung des Technologiemilliardärs Mike Cannon-Brooks ein Milliardenangebot zur Übernahme des grössten Kohlekraftwerkbetreibers Australiens, AGL. Die Firma soll statt Kohle- sauberen Strom produzieren. Andrew Forrest, Vorsitzender des Eisenerzunternehmens Fortescue Metals, will auf eine klimaneutrale Zukunft bauen.

Forrest investiert Milliarden in Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff. Der Treibstoff, der nur Wasserdampf als Emission abgibt, gilt als «Kohle der Zukunft». Forrest will Wasserstoff ausschliesslich unter Verwendung erneuerbarer Energieformen wie Wind- und Sonnenkraft herstellen.

Walbrände in Australien: Die Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen gingen in die Milliarden Dollar Urs Wälterlin

Die Abholzung geht trotzdem weiter

Australien hat schon unter normalen Umständen eine der höchsten Abholzungsraten von Urwäldern der Welt. Wer angenommen hatte, die Praxis würde nach den Feuern enden, sieht sich getäuscht: in einigen der am stärksten von Bränden betroffenen Wäldern laufen Kettensägen auf Hochtouren. Statt den Wäldern ein paar Jahre der Erholung zu gewähren, statt Schutzzonen einzurichten, wird selbst in den am stärksten betroffenen Gebiete der Bundesstaaten NSW und Victoria geholzt.

Laut dem Ökologen David Lindenmeyer, einem Experten für die Nutzung von Wäldern, ist das Verhalten der Holzindustrie und der Politiker, die es ermöglichen, mehr als nur fahrlässig. «Die Rodung hat schwerwiegende Folgen für die Erholung sowohl der verbrannten als auch der verschonten Gebiete», so der Professor. Die Industrie sagt, der Erhalt von Arbeitsplätzen sei wichtig – gerade in den von den Bränden schwer betroffenen Gebieten.