Auswandern Auf und zurück: Warum man aus dem sonnigen Kalifornien in die Schweiz zurückkehrt Die Journalistin und ehemalige Profi-Snowboarderin Ursina Haller ist mit ihrem Mann vor sechs Jahren nach Cupertino gezogen – jetzt kehrt sie zurück, wie viele andere auch. Warum eigentlich?

Ursina Haller wird nach sechs Jahren in Cupertino mit ihrem Mann und den drei Kindern in die Schweiz zurückkehren.

Sie haben den direkten Vergleich: Zürich oder Silicon Valley, wo lebt es sich besser?

Ursina Haller: Es ist ein komplett anderes Leben. Was man nicht erwarten würde vom Silicon Valley: Cupertino, wo wir im Moment noch wohnen, ist die totale Vorstadt. Das Quartier ist fast ausgestorben, weil die Leute sich nicht zu Fuss fortbewegen, trotzdem gibt es riesige Einkaufszentren und 24 Ramen-Restaurants. Wie man sich durch den Alltag bewegt, ist sehr anders als in der Schweiz, immer mit dem Auto. Was mir gefällt, ist, wie man mit Kindern umgeht hier. Man nimmt sie ernst, bezieht sie ein, und die Naturwissenschaften haben einen hohen Stellenwert. Schon in der Preschool werden Dinge erkundet, man spricht über den Planeten.

Haben Sie sich daran gewöhnt?

Anfangs habe ich mich dagegen gewehrt und bin konsequent zum Supermarkt gelaufen, entlang einer vierspurigen Strasse. Mit der Zeit gewöhnt man sich aber an alles. Man vergisst, wie es gewesen ist am Anfang, wie es sich angefühlt hat.

Viele Schweizer träumen davon, in Kalifornien zu leben, die meisten aber meinen LA. Was ist in Cupertino anders?

Ganz ehrlich, gerade LA ist nicht wirklich anders. Auch da fährt man sehr viel Auto, wie überall in den USA, ausser vielleicht in Städten wie Boston, New York oder San Francisco. Der Unterschied zum Silicon Valley liegt vielleicht darin, dass LA ein riesiges kulturelles Angebot hat. Und natürlich Sandstrände.

Sind die Menschen in Cupertino Amerikaner – oder ist die Tech-Bubble eine eigene Welt?

Das Silicon Valley ist ein extrem internationaler Ort, hier leben Leute aus der ganzen Welt. Cupertino ist etwa zu 70 Prozent asiatisch, fast alle unsere Nachbarn stammen aus China oder Indien. Das ist ein riesiger Unterschied zur Schweiz, aber gleichzeitig auch nur eine scheinbare Durchmischung. Denn die Leute haben alle einen ähnlichen Background, sind sehr gebildet und verdienen gut. Eine soziale Durchmischung findet fast nicht statt.

Blicken wir sechs Jahre zurück. Was haben Sie in der Schweiz damals gerne zurückgelassen? Wovor war dieser Aufbruch vielleicht eine Flucht?

Ich habe mich darauf gefreut, die Kleinräumigkeit hinter mir zu lassen, physisch wie psychisch. Wobei man beim Auswandern nicht genau wissen kann, worauf man sich einlässt. Ich habe die USA in meiner Zeit als Sportlerin zwar immer wieder besucht und mein Mann hat mehrere Jahre hier gelebt. Aber das Auswandern ist eine ganz andere Erfahrung, als eine längere Reise zu machen. Man freut sich auf das, was man aus den Ferien kennt: Das Meer, das schöne Wetter, die Unbeschwertheit. Aber wenn man an einem Ort lebt, lernt man die Funktionsweise des Landes kennen und muss Teil der Gesellschaft werden.

Ist das Ihnen gelungen?

Ich fühle mich mittlerweile hier zuhause, das auf jeden Fall. Wenn man nicht Staatsbürger wird, bleibt man aber auch immer ein wenig Gast, weil immer wieder Formulare kommen, man Visa erneuern muss und man nicht wählen kann. Das hat auch etwas Frustrierendes, weil man nicht vollwertiges Mitglied ist, obwohl man integriert ist in diesem Land.

Zu Beginn, haben Sie in einem Artikel über Ihre Auswanderung geschrieben, haben Sie manchmal tagelang nur mit sich selbst und Ihrem Mann gesprochen. Warum diese Einsamkeit in einem Land, das als sehr zugänglich gilt?

Im Silicon Valley ist es nicht einfach, Leute richtig kennen zu lernen. Alle arbeiten sehr viel. Es gibt praktisch keine Teilzeitstellen, die meisten Eltern lassen die Kinder Vollzeit betreuen. So fehlen Berührungspunkte, auf der Strasse ist niemand anzutreffen. Man fährt zur Arbeit und dort wird alles inklusiv angeboten, das Gym, das Essen, der Arztbesuch, sogar Konzerte. Ein Grossteil des Lebens findet somit im Büro statt. Mit Expats kommt man zwar in Kontakt und hat viele gemeinsame Themen, aber der Turnover ist sehr gross, man lernt Leute kennen und ein halbes Jahr später nimmt man wieder Abschied. Die meisten sind nur ein paar Jahre im Silicon Valley und ziehen weiter, auch die Amerikaner. Der amerikanische Lifestyle ist unverbindlicher als der schweizerische, es ist ganz normal, ein Haus zu kaufen und wieder zu verkaufen und von einer Küste an die andere zu ziehen.

Auch Eltern arbeiten beide Vollzeit?

Die Lebenskosten sind hier so hoch, dass das oft nötig ist. Zudem kann man den Job von einem Tag auf den nächsten verlieren. In Kalifornien ist mir bewusst geworden, wie privilegiert wir sind in der Schweiz, wo man sich in vielen Belangen auf den Staat verlassen kann. Dieses Sicherheitsgefühl hat man hier nicht, selbst in der Techbranche nicht.

Was haben Sie in der Fremde über sich gelernt?

Ich habe viel über meine kulturelle Prägung gelernt. Auswandern ist etwas, wie wenn man von zuhause auszieht. Plötzlich muss man unzählige Entscheidungen fällen und ist auf sich allein gestellt. So sieht man klarer, welche Gewohnheiten und Werte man das ganze Leben lang übernommen hat, ohne sie zu hinterfragen. Dadurch wird der Blick auf die eigene Herkunft klarer, alles ist nochmals weisses Papier. Das tut gut. Vielleicht ist das der Grund, weshalb es viele junge Familien ins Ausland zieht. Man kann sich etwas Eigenes aufbauen.

Hat sich Ihr Heimatbegriff verändert?

Heimat ist ein sehr aufgeladener Begriff. Er beinhaltet nicht nur, wo man am längsten ist, sondern auch, wo man mit sich selber im Frieden ist. Was ich aber beobachte, bei mir und bei anderen Ausgewanderten: Die Idee, dass man irgendwann zurückgeht, bleibt immer im Hinterkopf. Meine chinesischen und indischen Freunde werden in den USA bleiben, weil sie ihren Kindern bessere Zukunftsperspektiven bieten möchten. Trotzdem bleibt der Ort, wo sie aufgewachsen sind, wichtig, das Fenster der Rückkehr bleibt immer offen. Das hat wohl damit zu tun, dass der Ort, an dem man aufgewachsen ist, eine beruhigende Wirkung hat. Wenn ich ans Engadin denke, geht es mir zumindest so.

Setzt diese Form der Selbsterkenntnis die Distanz voraus – ist die Sonnenliege in Kalifornien auch eine Therapiecouch?

Ich glaube tatsächlich, dass Distanz eine wichtige Rolle spielt. Die Zeitverschiebung macht, dass man seine Ruhe hat, ab Mittag sind in der Schweiz alle am Schlafen, dann ist man wirklich mal weg. Man kann auch nicht rasch für ein Wochenende nach Hause, was man ja in der Anfangsphase sogar empfiehlt, um kulturell wieder aufzutanken. Meine Kinder waren seit eineinhalb Jahren nicht mehr in der Schweiz. So lässt man sich richtig auf das Leben im Ausland ein, weil man muss, und das gibt einem den Raum, um sich zu konfrontieren.

Sie werden jetzt in die Schweiz zurückkehren. Was war ausschlaggebend?

Der Entscheid ist uns nicht leichtgefallen. Die Frage, die man sich als Expat aber ständig stellt, ist: Was wäre die Alternative? Wir sind wahnsinnig privilegiert in der Schweiz, nur schon wegen der Art und Weise, wie sich die Gesellschaft organisiert. Das gibt man nicht einfach auf, gerade wenn man Kinder hat. In den USA kommt es sehr darauf an, in welche Schule sie gehen, und Kinder geniessen nicht dieselbe Unabhängigkeit wie in der Schweiz. Sie sind immer auf die Fahrdienste der Eltern angewiesen. Die Weite, die die USA bieten, ist fürs Reisen grossartig. Aber wenn man hier lebt, kann sie auch anstrengend sein. Wenn ich vier Stunden fahre bis zum nächsten Badesee, sehne ich mich nach der Schweiz, wo sich auf kleiner Fläche ein landschaftliches und kulturelles Highlight ans nächste reiht.

Viele wandern heute nach dem Boomerang-Prinzip aus, irgendwann kehren sie zurück. Woran liegt das?

Ich kann nicht für andere sprechen, aber mir wurde im Ausland unter anderem bewusst, wie wenig ich die Schweiz überhaupt kenne. In den USA ist es für uns selbstverständlich, Ausflüge zu machen und Orte zu erkunden. Auch die Schweiz kann ein Abenteuer sein, wenn man sich dazu aufrafft, es zu erleben. Kombiniert mit dem Aspekt, dass die Lebensqualität in der Schweiz nicht zu übertreffen ist, ist das schon eine tolle Perspektive.

Die Schweiz ist also ein verlässlicher Ehemann, den man für ein Abenteuer verlässt – und dann bereut man es plötzlich?

Ich weiss nicht, ob das zutreffend ist, denn dann müsste der Seitensprung sehr bereichernd sein. Ich würde sofort wieder auswandern und bereue es nicht. Worin der Vergleich des Fremdgehens vielleicht aber zutrifft: Die Rückkehr ist die informiertere Entscheidung als das Auswandern. Sie basiert nicht auf einem Bauchgefühl, sondern auf sorgfältigem Abwägen. Man ahnt aber auch die Herausforderungen des Rückwanderns.

Was ist das, was Sie sich in den USA angeeignet haben und das Sie unbedingt rüberretten wollen?

Diese Alltagsgespräche, die wahnsinnig bereichernd sind und dem Alltag die Schwere nehmen. Dass man sich traut, kleine Gespräche anzufangen, beim Anstehen im Supermarkt zu sagen: Du hast coole Schuhe!

Wird das schwierig?

Vermutlich schon, auch deshalb, weil es auf Englisch einfacher ist. Im Englischen gibt es Codewörter, die man hin- und herspielt wie einen Pingpongball. Auf Deutsch sind Komplimente umständlicher zu formulieren, das ist sogar sprachwissenschaftlich belegt. Aber: Je mehr man es macht, desto einfacher.

Wovor haben Sie Respekt, wenn es um die Rückkehr in die Schweiz geht?

Ich werde die Schweiz mit anderen Augen sehen. Ein Teil von mir ist nun amerikanisch, und das wird ein Gefühl von Fremdheit auslösen. Auf diese neue Fremde stelle ich mich ein und darauf, dass es Zeit braucht, bis sich das legt und wir uns wieder zuhause fühlen.

Was werden Sie vermissen, was nicht?

Am meisten werde ich die Menschen vermissen, die ich hier kennen gelernt habe, das Wetter und das Meer. Weniger vermissen werde ich die amerikanische Unverbindlichkeit. Durch diese dynamische Lebensart bleibt das Zwischenmenschliche oft ein wenig oberflächlich. Alte Freundschaften in der Schweiz wieder zu aktiveren und neue anzufangen, darauf freue ich mich.