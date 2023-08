Barbie-Hype Erkennen Sie diese Schweizer? So sehen unsere Promis im Barbie-Look aus Was würde passieren, wenn die Schweiz sich eines Tages in Barbieland verwandelt? Wir haben einer künstlichen Intelligenz die Aufgabe gestellt, 19 Schweizer Prominente als Barbie und Ken darzustellen. Das kam dabei raus.

Die Welt ist im Barbie-Hype: Der Film über die berühmteste Plastikpuppe der Welt brachte bislang fast 800 Millionen Dollar ein, auch im Alltag ist Barbie wieder in aller Munde. Dabei machen Bilder die Runde, welche die reale Welt in Barbieland verwandeln. Wir haben uns gefragt: Wie sähe die Schweiz in einem solchen Fall aus? Also haben wir die KI-Software Midjourney gebeten, 20 Schweizer Prominente als Barbie- oder Ken-Versionen zu entwerfen.

Die Aufgabe war nicht einfach. Oft kannte die KI die Personen, die wir ihr vorlegten, einfach nicht. So war es zum Beispiel unmöglich, ein gutes Bild von Sion-Präsident Christian Constantin oder Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider zu erhalten. Ein weiteres Problem: Midjourney scheint die weiblichen Figuren systematisch zu sexualisieren, da sie immer geschminkt und oft in engen Kleidern zu sehen sind.

Auch einige ästhetische Entscheidungen bleiben unklar: Warum Christoph Blocher ein Baby in der Hand hält oder warum Guy Parmelin wie ein Zauberer gekleidet ist, bleibt unklar. Mit diesen Schwierigkeiten im Hinterkopf: Hier kommen die Resultate...

Roger Federer

Was wohl mit seinem Schläger passiert ist? Bild: midjourney/watson

Karin Keller-Sutter

Das sieht aber eher wie der britische Parlamentssaal aus, nicht wie das Bundeshaus... Bild: midjourney/watson

Alain Berset

Ist das wirklich unser Bundesrat oder «Hitman»? Bild: midjourney/watson

Alisha Lehmann

Die Trikotnummer stimmt nicht ganz, immerhin ein Fussball-Trikot hat sie aber an. Bild: midjourney/watson

Clint Capela

Nein, es handelt sich nicht um Mario Balotelli, sondern um den in Atlanta spielenden Basketballspieler. Bild: midjourney/watson

Yann Sommer

So gut trainiert hatten wir unseren Nati-Goalie jetzt nicht in Erinnerung. Bild: midjourney/watson

Johanna Spyri

Die Schriftstellerin in einer Umgebung, die an diejenige ihres berühmtesten Werks «Heidi» erinnert. Bild: midjourney/watson

Christoph Blocher

Ja... der ehemalige SVP-Bundesrat hat ein Baby in der Hand. Bild: midjourney/watson

Mujinga Kambundji

Die Sprinterin in voller Aktion. Aber mit weniger aerodynamischer Frisur. Bild: midjourney/watson

Albert Einstein

Trotz unserer zahlreichen Versuche war es unmöglich, ihn dazu zu bringen, einen Wollpullover zu tragen. Bild: midjourney/watson

Lara Gut-Behrami

Das Outfit ist winterlich, die Haare stimmen, das Gesicht naja. Bild: midjourney/watson

Jean-Jacques Rousseau

Der Philosoph während einer seiner «Träumereien eines einsamen Spaziergängers». Bild: midjourney/watson

Doris Leuthard

Ehemalige Bundesrätin oder Stewardess? Bild: midjourney/watson

Le Corbusier

Der Architekt vor einem strengen Gebäude, das sein Werk sein könnte. Bild: midjourney/watson

Martina Hingis

Die Gesichtszüge sind nicht mal so schlecht! Bild: midjourney/watson

Guy Parmelin

Warum bitte ist unser Bundesrat als Hogwarts-Lehrer verkleidet? Bild: midjourney/watson

Ursula Andress

Die Schauspielerin in der Rolle des Bondgirls. Bild: midjourney/watson

Stan Wawrinka

Auch sein Schläger sieht nicht ganz richtig aus. Bild: midjourney/watson

Wilhelm Tell