Baseball: Mit Basiskenntnissen kann aus anfänglicher Langeweile Spass werden

Das erste Baseballspiel, das nach den noch heute gültigen Regeln ausgetragen wurde, fand am 19. Juni 1846 in New Jersey statt. Während sich Baseball in den 1860er-Jahren zu einem nationalen Phänomen in den USA entwickelte, kam es in der Schweiz 1980 zwischen den Lucerne White Sox und den Zürich Challengers zur ersten Partie. 1982 begann die erste Meisterschaft.

In der Ostschweiz gibt es neben den Wil Devils drei weitere Clubs: Romanshorn Submarines, Wittenbach Vikings und Rapperswil-Jona Bandits. Die Submarines spielen in der NLB unter dem Namen Romanshorn Pirates und werden dabei von Spielern der Vikings und der Bandits verstärkt. In der 1. Liga bilden die drei Vereine eine Spielgemeinschaft.