Viele dachten zuerst an einen Witz – doch im Wallis grasen wirklich Rentiere

5 Bilder 5 Bilder Die Hälfte der Herde verbringt den Winter mit ihren Zuchtstier von der anderen getrennt. Bild: Sandra Ardizzone

Die tiefliegende Sonne lässt die immer spärlich werdenden Lärchennadeln Rentiergehege goldgelb aufleuchten. «Anima» liegt wiederkäuend neben ihrem halbjährigen Kalb «Sansa».

Bild: Sandra Ardizzone

Sein Fell ist ganz weiss und die Unterwolle schützt vor der kommenden Kälte im tiefsten Tal der Schweiz: Von der Dufourspitze hinunter bis zum tiefsten Punkt im Mattertal sind es 3910 Höhenmeter Unterschied. In Herbriggen, das zur Gemeinde St. Niklaus gehört, betreibt der 36-jährige Reto Summermatter eine Rentierzucht mit acht Tieren.

Vor sechs Jahren verbrachte er als Hundeschlitten-Guide eine Wintersaison im nördlichen Schweden. Er ist als Strassenwärter von Stalden bis Zermatt die widrigsten Wetterverhältnisse gewohnt. Der Gedanke, Rentiere zu halten, war im passionierten Jäger schon vor dem Aufenthalt in Schweden gewachsen. Der Kontakt mit dem Volk der Samen und ihren Rentierherden, war nur noch die Bestätigung seiner Faszination.

Die Samen wollten keine Tiere verkaufen

«Ich dachte, ich könnte Tiere aus Schweden exportieren», erzählt Summermatter, «doch die Züchter gaben sich zugeknöpft.» Zuhause hatte er Weideland an einem Berghang, das am Verganden war, und bewirtschaftet werden sollte. Er wandte sich an Arnold Luginbühl in Aeschi bei Spiez, einen der ersten Züchter in der Schweiz. «Er stand mir mit Rat und Tat beiseite und 2014 konnte ich bei ihm vier Tiere erwerben.» Dazu musste er ein Gesuch beim Veterinäramt stellen und einen Kurs zum diplomierten Hirschhalter absolvieren. In der Schweiz werden rund 60 Rentiere bei privaten Haltern in Aeschi BE, Dachsen ZH und Frauenfeld und in Zoos gehalten.

Bart- und Rentierflechten als Delikatesse

Summermatter nestelt in einer kleinen Tasche. Schon nähern sich schnuppernd und äugend vier Tiere. Er füttert ihnen gesammelte Bart- und Rentierflechten, als Delikatesse. Im Winter fressen sie ausserdem Tannen- und Lärchennadeln, Laub, Vogelbeeren und erhalten Heu oder Silage und je rund ein Kilo Kraftfutter pro Tag.

Bild: Sandra Ardizzone

Die Tiere vertrauen ihm, er kommt jeden Tag vor und nach der Arbeit eine Stunde vorbei. Zündet sich eine Pfeife an, mistet, füttert, streichelt und spricht mit seinen Rentieren. «Sie sind sehr anhänglich, aber ich versuche, sie naturnah zu halten.»

Viele dachten zuerst, es sei ein Witz

Als er das Baugesuch mit Unterstand und Einfriedung einreichte, gab es kaum Reaktionen aus dem Dorf. «Die meisten glaubten, die Rentiere seien ein Witz und ich würde wohl Rothirsche züchten. Danach gab es aber viele Besuche.» Zum Glück ist seine Frau Sabine in einer Schäferfamilie aufgewachsen und hat für seine Passion Verständnis. Wenn ein Kalb entwurmt werden muss, ist sie zur Stelle, packt das Tier mit gekonnten Griffen und kehrt es auf den Rücken.

Im Sommer kam zu seiner grossen Freude «Sansa», das erste weibliche Jungtier zur Welt. Doch die Freude war getrübt, wie Reto Summermatter sagt:

«Am gleichen Tag verstarb ein vier Tage altes männliches Kalb wegen einer Bauchnabelentzündung in meinen Armen. Es ging mir sehr nahe, obwohl ich weiss, dass man mit allem rechnen muss.»

Die Zucht mit einem Dutzend Rentieren ist sein Ziel. Dieses Jahr ist die Brunft Mitte November erneut spät. Die Herde ist deswegen auf die zwei Zuchtstiere aufgeteilt. Im Bereich der beiden Ställe trennt eine lange Bretterwand die Gehege. Die Heisssporne haben so keinen Sichtkontakt und erbitterte Kämpfe um die Vorherrschaft, die bis zum Tod führen können, werden vermieden.

Beide Geschlechter tragen ein Geweih

Das Rentier ist die einzige Hirschart, bei der beide Geschlechter ein Geweih tragen. Nach dem Abwurf Ende März, sind die Tiere wieder friedlich vereint und werden am Zaun von Wildtieren wie Gämsen, Rothirschen und Steinböcken hie und da besucht. Auch ein Wolf dreht dort immer wieder seine Runden, wie die Fotofalle und Rehrisse direkt neben dem Gehege verraten haben. Doch der Zaun ist genug hoch.

Das Knacken in den Fussgelenken der trittsicheren Rentiere, ist zu hören. Je schwerer die Tiere sind, umso schauerlicher das Geräusch. Sehnenbewegungen sind die Ursache. Ihre Klauen lassen sich weit spreizen und durch die breite Trittfläche sinken sie weniger im Morast oder weichen Schnee ein.

Die Zahl der Züchter wächst kaum, denn obwohl die Rentiere einen Marktwert von 4000 Franken und mehr haben, ist die Haltung nicht kostendeckend. Verkaufen will Summermatter noch keines und er erhält sonst nur Geld vom Bund für extensiv bewirtschaftete Flächen. Pro Tier hat er jährliche Ausgaben von 600 bis 800 Franken.

Kein Fotoshooting für Weihnachten

Touristischen Fotoshootings während der Weihnachtszeit und ausserhalb des Geheges ist er eher abgeneigt: «Denn fürs Schlittenziehen müsste ich zur Vorbereitung meine Rentiere auf engem Raum halten, damit sie sich noch mehr auf mich fixieren und das ist nicht in meinem Sinne. Ich habe meine Rentiere nicht, um sie einzusperren. Wohl heisst eines der ersten erworbenen Tiere Rudolph-Theophil, doch das sind auch die Zweitnamen meines Vaters. Ihm zur Ehre habe ich die Namen beibehalten.»

Die wärmenden Sonnenstrahlen sind gewichen. Die Tabakpfeife brennt nicht mehr und Reto Summermatter begibt auf den Heimweg. Vorbei am Wegschild «North Pole rd.», das ihm ein Kollege geschenkt hat, zurück zu seiner Familie. Sein Ehering: gedrechseltes Rentierhorn.