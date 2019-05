Eine App, die besoffen macht Dänische Wissenschaftler entwickeln eine Handy-App, dank der sich Jugendliche in einer virtuellen Realität betrinken können. Ein solches Besäufnis ohne Alkohol soll sie vom Rauschtrinken abhalten. Niels Anner, Kopenhagen

Zum Verwenden der App ist eine VR-Brille für Smartphones nötig.

Bild: Eric Risberg/AP (San Francisco, 4. Oktober 2016)

Der Bass dröhnt, die Teenager-Beine tanzen. Drei, vier Gläser hat die 16-Jährige schon ausgetrunken, als ihr der gut aussehende Typ noch einen Drink anbietet. Und danach noch einen. Die Gesichter werden verzerrt, die Tanzfläche dreht sich – bis ihr schwarz wird.

Die Szene spielt sich nur in einer virtuellen Realität (VR) ab, in einer VR-Brille und einer App fürs Smartphone, die dänische Forscher zurzeit entwickeln. Das Ziel: Die Gefahren des Alkohols erlebbar zu machen, ohne dass ein Tropfen getrunken wird. «Man kann Jugendlichen immer wieder sagen, dass zwei Biere genug sind. Sie kennen die Fakten», sagte die Wissenschaftlerin Gunver Majgaard. Doch das nützt nichts: Rauschtrinken ist in vielen Ländern, gerade auch in Dänemark und der Schweiz, unter Teenagern verbreitet. Deshalb will Majgaard, eine Forscherin in Robotertechnik und Lernen an der Süddänischen Universität, die körperliche Erfahrung eines Besäufnisses vermitteln, wie sie dänischen Medien sagte. Mit der App und einer einfachen VR-Brille aus Karton sollen Teenager Alkoholsituationen, Gruppendruck und Kontrollverlust virtuell erlebt können – «und damit besser auf Parties vorbereitet sein».

Skandinavier trinken gerne

Dass das neue Werkzeug aus Dänemark kommt, ist kein Zufall: Das Land hat den grössten Alkoholkonsum unter Jugendlichen in Europa. Laut einer Studie, die 15- bis 17-Jährige in 35 Ländern befragte, weist Dänemark mit 73 Prozent den höchsten Anteil an Teenagern auf, die in den letzten 30 Tagen vor der Erhebung Alkohol getrunken haben – und den höchsten Anteil von Rauschtrinkern, 32 Prozent. Für die Schweiz gibt es keine genau vergleichbaren Zahlen, der Wert für jugendliche Rauschtrinker liegt aber laut Untersuchungen mit 27 Prozent ebenfalls hoch; die Zahl der regelmässigen Trinker ist tiefer als in Dänemark. Die Trinkkultur ist in dem skandinavischen Land früh etabliert und wird oft auch an Schulfesten toleriert. Man bekomme Alkohol leicht, und werde als merkwürdig angeschaut, wenn man nicht mittrinke, sagt Peter Dalum, der Alkohol-Kampagnen bei der dänischen Krebshilfe leitet. Diese finanziert die App-Produktion mit.

Die Forscher wählten den Ansatz mit einem Smartphone-Spiel, um gezielt Teenager anzusprechen, in der Hoffnung, dass es als cool angesehen wird. Mit der App tauchen sie in eine Party ein, erleben verschiedene Situationen, bewegen sich virtuell, werden angesprochen und angemacht. Jugendliche haben bei der Planung und Produktion mitgewirkt, damit die Szenarien möglichst realistisch ausfallen. Diverse Faktoren können im Spiel den Alkoholkonsum beeinflussen, das Verhalten vor und während der Party, es kann Kleidung gewählt, getanzt, geschwatzt oder gegessen werden.

Vernünftiger Zugang zu Alkohol

«Es gibt Szenen, in denen es Jugendlichen oft schwer fällt, Nein zu sagen», erklärt Gunver Majgaard. Mit jeden Drink steigt der angezeigte Alkoholpegel, die Bilder werden verschwommener und wackliger. Aufgenommen wurde das Ganze mit 360-Grad-Kameras und jungen Schauspielern, die insgesamt über 120 Videoclips eingespielt haben. Die App wird nun in Schulklassen getestet, bevor sie später in diesem Jahr veröffentlicht wird. Am Schluss des VR-Spiels gibt es Szenen, in denen Personen stürzen oder sich übergeben. Wenn die Teenager das Spiel wiederholen, können sie jedoch andere Entscheide treffen – und sehen, dass Nein zu sagen nicht so schlimm ist, so Majgaard. Ihnen solle nicht das Trinken vermiest werden, sondern sie sollen einen vernünftigen Zugang zu Alkohol entwickeln können. Dank VR könne ein ziemlich realistischer Effekt erzielt werden, weil beispielsweise der Orientierungssinn beeinträchtigt und dank Sensoren im Handy übertriebene Bewegungen simuliert werden. So ergebe sich eine intensive Erfahrung – die, so hoffen die Forscher, sich den Teenagern nachhaltig einprägt. Wird die Rausch-Erfahrung in der virtuellen Realität zu viel, ist bei der App – im Gegensatz zur Wirklichkeit – ein Ausstieg jederzeit möglich.