Besser Leben 31 Tage um 5 Uhr aufstehen – das Tagebuch zum Selbstversuch: «Schwierig, so früh ins Bett zu gehen» So mancher Promi und Manager schwört darauf, den Tag konsequent um 5 Uhr zu starten. Unser Autor macht den Selbstversuch und notiert hier seine Erfahrungen. Hat der frühe Vogel tatsächlich mehr vom Leben?

Tagebuch

Dienstag, 1. März, 06:49 Uhr

Ich war schon wach, bevor der Wecker klingelte. Mein Unterbewusstsein hatte wohl gespeichert, dass heute meine Challenge beginnen würde. Ich ging in die Küche um ein Glas warmes Wasser zu trinken. Das soll die Verdauung anregen und den Stoffwechsel auf Trab bringen. Auf Trab brachte mich dann auch die Nachricht eines Kollegen:

«Guten Morgen Martin. Läck ist das früh, aber lass es uns versuchen.»

In den vergangenen Tagen haben mir unzählige Freunde geschrieben, sie würden ebenfalls mitmachen und versuchen, den Tag um 5 Uhr und mit einem festen Morgenritual zu beginnen. Auf meiner anschliessenden Joggingrunde dachte ich an die anderen Neulinge im 5-Uhr-Club. Was sie wohl gerade machten?

Montag, 28. Februar, 16:00Uhr

So, morgen früh geht es los. Der Wecker wird deutlich früher klingeln als sonst. Und damit der innere Schweinehund und die Müdigkeit nicht obsiegen, gilt es, heute Abend rechtzeitig ins Bett zu gehen. Momentan verbringe ich viel Zeit auf Twitter und News-Plattformen, um mich über den Krieg in der Ukraine zu informieren. Viele Ratgeber empfehlen jedoch, den Tag nicht gleich mit schlimmen Nachrichten zu beginnen. Als Journalist werde ich diesem Instinkt kaum widerstehen können. Aber das Ziel ist klar: Ich möchte den Tag mit Sport, mit Achtsamkeit und mit Lesen beginnen.