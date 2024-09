Biografie Warum sich Elon Musk radikalisiert hat – und wie sein geheimgehaltener Sohn gezeugt wurde Auf 823 Seiten zeichnet der Star-Journalist Walter Isaacson das Leben von Elon Musk nach: vom gemobbten Buben bis zum erfolgreichsten Unternehmer. Er enthüllt neue Fakten zur Twitter-Übernahme und zu Musks Familienleben.

2021 wurde Musk vom «Time Magazine» zur Person des Jahres gewählt. Zusammen mit seinem Sohn Y holte er die Auszeichnung ab. Bild: Theo Wargo/Getty Images North America

Die grosse Musk-Lebensgeschichte beginnt Walter Isaacson mit einem traumatischen Erlebnis: Elon war der jüngste und kleinste Schüler seiner Klasse. Er war unbeliebt und wurde gemobbt. Eines Tages wurde er in der Pause von einem grösseren Buben dermassen verprügelt, dass sein jüngerer Bruder, der sich die Szene anschauen musste, später sagte: «Als sie fertig waren, konnte ich sein Gesicht nicht mehr erkennen.» Elon musste ins Krankenhaus und konnte eine Woche nicht mehr zur Schule gehen.

Schlimmer als die Verletzungen waren aber die psychischen Blessuren, die ihm sein Vater, Errol, zufügte. Er stellte sich auf die Seite seines Peinigers. Elon sollte aufhören, seine Mitschüler Dummkopf zu nennen. Er wäre ein Schwachkopf und nichts wert, schimpfte sein Vater.

Es ist eine Art Urszene aus der Kindheit Elon Musks. Aus ihr lässt sich Antrieb und Verhalten, im Guten wie im Schlechten, des Chefs über sieben Firmen und Vater von zehn Kindern erklären.

Leonardo da Vinci, Albert Einstein und Steve Jobs – und Elon Musk

Der jähzornig-brutale Vater, die Prügel in der Kindheit, das Aussenseiterdasein – all das ist schon bekannt. Ashlee Vance beschrieb es bereits in seiner 2015 erschienenen Musk-Biografie ausführlich und grösstenteils deckungsgleich mit Isaacson. Man kann sich also fragen, warum es eine weitere, 823 Seiten starke Biografie braucht. Und findet rasch zwei Gründe.

Der erste ist der Autor: Walter Isaacson, ehemaliger Chefredaktor beim «Time Magazine» und Vorsitzender von CNN, hat bereits Bücher über Leonardo Davinci, Albert Einstein und Steve Jobs verfasst – eigentlich gehört in diese Reihe Musk zwingend. Offenbar hat der Unternehmer ihn angerufen und vorgeschlagen, das Buch über ihn zu schreiben. Zwei Jahre hielt sich Isaacson an der Seite Musks auf.

Der zweite Grund: Seit 2015 hat sich so viel im Leben von Musk ereignet, dass eine weitere Biografie angebracht scheint. Allem voran natürlich die Übernahme des Kurznachrichtendiensts Twitter, die mitten in die Zeit fiel, als Isaacson Musk begleitete und die detailliert beschrieben wird.

Der Twitterkauf: Musk hatte doch einen Plan

Von aussen wirkte es, als ob Musk bei der Akquisition des Kurznachrichtendiensts planlos und sprunghaft vorgegangen war, so war das aber wohl nicht. Aus dem Buch geht hervor, dass sich Musk als Grossaktionär von Twitter bemüht hat, mit seinen Verbesserungsideen bei der Konzernleitung Gehör zu finden, er fühlte sich jedoch nicht ernst genommen. Er verbrachte ein paar Tage auf einer hawaiischen Insel bei seinem Freund und Mentor Larry Ellison, Gründer von Oracle, als ihm klar wurde: Wenn ich weiterkommen will, muss ich die Firma ganz kaufen.

X heisst ein Tesla-Modell. Und so lautet auch der Name seiner neuesten Firma, die einst Twitter hiess. Bild: Justin Sullivan/Getty Images North America

Früh stellte Musk einen Businessplan auf. Er war überzeugt, den Umsatz bis 2028 auf 26 Milliarden Dollar verfünffachen und gleichzeitig die Abhängigkeit von Werbung von 90 auf 45 Prozent der Einnahmen reduzieren zu können. Der definitive Entscheid fiel, als er eine Nacht bei seiner Ex-Freundin Grimes in Vancouver verbrachte und bis am frühen Morgen das Fantasy-Game «Elden Ring» spielte – etwas, was Musk gerne tut, um sich entspannen zu können. Am Morgen twitterte er: «Ich habe ein Angebot gemacht.»

Als Musk dann in der Twitter-Zentrale aufkreuzte, kam es zu einem Clash der Kulturen. Das Yoga-Studio fand er überflüssig. Für Musk besteht die Work-Life-Balance vor allem aus dem ersten Teil des Wortes. Und als er beim Durchstöbern der Werbeartikel auf ein Shirt stiess mit der Aufschrift «Stay woke», hielt er es wie eine Trophäe in die Höhe: ein Beleg für die Mentalität, die das Unternehmen infiziert hatte und die Arbeitsmoral untergrub. Als ihm dann im Sitzungszimmer fünf verschiedene Sorten Wasser – darunter Mineralwasser aus Norwegen und Liquid-Death-Dosen – angeboten wurden, meinte er: «Ich trinke Leitungswasser.»

Die Radikalisierung: Woke schaffen es nie zum Mars

In den letzten zwei Jahren, das geht aus dem Buch hervor, ist der Kampf gegen die Wokeness sowie staatliche Regulierungen zu einem zentralen Thema geworden. «Wenn wir das von Grund auf wissenschafts-, leistungs- und insgesamt menschenfeindliche Woke-Mind-Virus nicht aufhalten, wird unsere Zivilisation niemals multiplanetar», diktiert Musk seinem Biografen Isaacson. Und eine mulitiplanetare Zivilisation der Menschheit ist das erklärte höchste Ziel Musks.

Der Multimilliardär hat sich politisch radikalisiert. Ein Grund dafür waren die Lockdowns während der Pandemie, deren Sinn er nicht einsieht. Noch prägender aber war eine familiäre Begebenheit. Sein ältestes Kind entschied sich zu einer Geschlechtsumwandlung. Jenna, wie sie nun heisst, engagiert sich nicht nur für eine radikale sozialistische Politik, sondern will auch nichts mehr mit ihrem Vater zu tun haben. «Musk hat das Gefühl, seinen Sohn verloren zu haben», heisst es im Buch.

Elon Musk mit zwei seiner Kinder und Ex-Frau Talulah Riley, 2010. Bild: Mark Lennihan/AP

Nach dem Bruch mit seinem tyrannischen Vater ist das ein weiteres Vater-Sohn-Trauma, das Musk zu verarbeiten hat. Überhaupt: Wer den wichtigsten Unternehmer unserer Zeit verstehen will, muss ihn als Familienmensch begreifen. Sein erster Sohn Nevada starb nach wenigen Wochen am plötzlichen Kindstod. Es brach Musk das Herz. «Er heulte wie ein Wolf», erinnert sich seine Mutter. Ein weiteres traumatisierendes Vater-Sohn-Erlebnis.

Der Name «Nevada» durfte fortan nicht mehr erwähnt werden. Während seine damalige Frau Justine psychotherapeutische Unterstützung suchte, schluckte Musk den Schmerz herunter und legte den Mantel des Schweigens darüber. Es war seine Art, damit umzugehen. Er steigerte sich noch mehr in die Arbeit. Und auch wenn das Paar noch fünf weitere Kinder zeugte (einmal Zwillinge, einmal Drillinge; beide Mal in vitro), war der nicht verarbeitete Tod von Nevada wohl doch ein Grund dafür, dass es später zur Scheidung kam.

Techno Mechanicus: Das geheime Kind Nummer 10

Neben Zwillingen, die aus einer Affäre hervorgegangen sind, hat Musk weitere Kinder mit seiner Ex-Freundin, der Musikerin Grimes. Bekannt waren bisher Sohn X (eigentlich X Æ A-12) und Tochter Y. Isaacson enthüllt nun aber einen geheimgehaltenen Sohn, der aus der Beziehung hervorging. Auf Seite 584 tritt plötzlich Techno Mechanicus auf (Musks Faible für ausgefallene Namen ist bekannt).

Er wurde von einer Leihmutter im Juni 2022 zur Welt gebracht. Y wurde im Dezember 2021 geboren. Noch bevor die Tochter das Licht der Welt erblickte, wurde ein weiterer Sohn mit derselben Frau gezeugt. Das geht nur, wenn man der Fortpflanzungstechnologie mit offenen Armen entgegenrennt - und mutet auch dann noch ziemlich gewöhnungsbedürftig an.

Musk mit Ex-Freundin Grimes, die gemeinsam drei Kinder haben. Bild: Jason Kempin/Getty Images North America

Kinder, Kinder, Kinder – im Buch kommen sie überall und immer wieder vor. Es ist wohl nicht so, dass sich Musk sehr viel Zeit für sie nimmt, schon gar nicht im Sinne eines «Papi-Tages». Aber sie sind präsent - vor allem Sohn X erwähnt Isaacson immer wieder. Während der Twitter-Übernahme stapelt er auf dem Boden des Sitzungszimmers Rubik’s Cubes, er spielt nachts um zehn auf einem Solardach mit Kabeln, während sein Vater ein Auge auf ihn wirft – oder er schaut sich ein paar SpaceX-Raketenstarts auf einem iPad an.

Walter Isaacson: Elon Musk. Bertelsmann. 823 Seiten. Quelle: zvg

Musk hat einmal gesagt : «Ich glaube, ich bin kein guter Ehemann, aber ein ziemlich guter Vater.» Man kann das auch anders sehen. Aber man muss erkennen, dass seine Kindheit und seine Kinder sein Denken und Handeln stark prägen.