Boomende Stadt Lausanne ist der «place to be» in der Romandie: Eine Ode an die Stadt, die im Fussball mit Zürich gleichzieht Gleich zwei Fussballklubs aus Lausanne spielen nächste Saison in der höchsten Schweizer Spielklasse. Warum die Westschweizer Stadt auch sonst im Höhenflug ist – und was Sie nebst dem Stadionbesuch unbedingt tun sollten.

Malerische Stadt am See: Lausannes Architektur gilt als Geheimtipp. Adobe Stock

«Das kleine Fischerdorf am Genfersee»: So wird Lausanne bisweilen scherzhaft von Genferinnen und Genfern bezeichnet.

Früher war der Lausanner Ortsteil Ouchy tatsächlich ein Dorf von einfachen Fischern. Aus Genf hebt man dies gerne hervor, um zu untermauern, dass die Nachbarstadt bis heute kleiner als die Calvin-Stadt ist. Und dass Lausanne an «ihrem» Genfersee und nicht etwa am Lac Léman liegt, versteht sich von selbst.

Doch in Lausanne kümmern solche Sticheleien niemanden mehr. Genf bietet man längst Paroli – wie dem Rest der Schweiz.

So auch im Fussball: Nächste Saison sind mit dem FC Lausanne-Sport und dem FC Stade Lausanne-Ouchy zwei Klubs aus der olympischen Hauptstadt in der höchsten Spielklasse vertreten. Hinzu kommt Yverdon, das das Waadtländer Trio in der Super League komplettiert.

Gewinnerteam: SLO spielt nächste Saison in der höchsten Schweizer Fussballliga. Keystone

Eine «grosse Genugtuung» für die Waadt

Drei Fussballklubs aus dem selben Kanton in der höchsten Liga, zwei aus der gleichen Stadt: Das kannte man bisher nur aus Zürich. Doch nun ist auch Lausanne im Olymp angekommen. Entsprechend gross ist die Freude bei der Waadtländer Sportministerin, Christelle Luisier.

«Für einen grossen Kanton wie die Waadt ist es eine grosse Genugtuung, in die Elite des Schweizer Fussballs zurückzukehren», sagt die aktuelle Regierungsratspräsidentin des Kantons. «Dies gibt dem Waadtländer Fussball eine tolle Sichtbarkeit. Der Aufstieg der drei Klubs ist die Belohnung für die jahrelange Arbeit in den jeweiligen Ausbildungsabteilungen und hat bei der Anhängerschaft viele Emotionen ausgelöst.»

Für Romandie-Kenner Peter Rothenbühler ist klar, dass die Erfolge dem «Lokalpatriotismus» der Region guttun. Der bilingue Journalist und Ex-Chefredaktor von «Sonntagsblick» und «Le Matin», der über Jahre in Lausanne lebte, relativiert jedoch. In der Hockey-affinen Westschweiz habe Fussball einen schwereren Stand als in der Deutschschweiz. Zudem seien die Waadt und ihr Hauptort auf diese jüngsten Erfolge gar nicht angewiesen. «In Lausanne besteht schon lange nicht mehr das Gefühl, dass man das Kellerkind der Schweiz ist. Dafür ist die Entwicklung in den letzten Jahren schlicht zu unglaublich.»

Angefangen beim wirtschaftlichen Aufschwung: Unzählige Firmen siedelten sich in den letzten Jahren in der Gegend an – viele aus dem Medizin-, IT- und Bankenbereich. Die florierende Genferseeregion liegt bezüglich der Zahl der Arbeitsplätze mittlerweile auf demselben Niveau wie der Grossraum Zürich, wobei Lausanne und Genf gleichermassen zum Boom beitragen.

Die Stadt ist fest in der Hand der Jungen

Einen wichtigen Erfolgsfaktor stellen Start-ups dar, die den Universitäten entspringen. Lausanne beherbergt mit der Eidgenössischen Technischen Hochschule EPFL eine der weltweit Top-20-Universitäten. Von den Schweizer Unis wird nur ihr Gegenpart in Zürich besser bewertet. Hinzu kommen die Universität Lausanne und die renommierte Lausanner Hotelfachschule EHL.

Der Campus der EPFL überzeugt mit seiner modernen Bauweise. Keystone

Die Ausbildungsplätze ziehen die Jungen in Scharen an. Der nahe der Uni- und ETH-Campus gelegene Lausanner Vorort Chavannes-près-Renens weist von allen Schweizer Gemeinden mit mehr als 1000 Einwohnenden die jüngste Bevölkerung auf. Gerade mal 35,9 Jahre beträgt das Durchschnittsalter hier.

Abends lassen die Studierenden die Stadt Lausanne pulsieren. Selbst aus Genf reist man ins bekannte «Flon»-Quartier, um in den Clubs und Bars zu feiern.

Ohne Frage: In Lausanne lässt es sich gut leben. Jene, die von ihrer Wohnung auf den See und die dahinter liegenden Savoyer Alpen sehen, werden das bestätigen. Und weil die Stadt direkt an den Hügel gebaut ist, trifft das auf viele Lausannerinnen und Lausanner zu.

Kriminellster Flecken der Schweiz? Tempi passati!

Die Sorgen der Bevölkerung nehmen derweil ab. Noch vor zehn Jahren war Lausanne die kriminellste Stadt der Schweiz. Seither hat sich die rekordhohe Zahl der Straftaten pro Kopf mehr als halbiert. Die rote Laterne wurde an Solothurn, Basel und Zürich abgegeben.

Bleibt zu hoffen, dass das wiedergewonnene Sicherheitsgefühl nicht durch Fussballchaoten gestört wird. Dass nun drei Waadtländer Klubs in der höchsten Spielklasse vertreten sind und am selben Wochenende ihre Heimspiele haben könnten, sorgt bei der Polizei und den Behörden für Kopfzerbrechen.

Zumindest für die nächste Saison müssen Lösungen her. Ob darüber hinaus weiterhin drei Waadtländer Klubs in der Super League spielen, darf nur schon aufgrund des voraussichtlich tiefen Budgets von Stade Lausanne-Ouchy bezweifelt werden.

So oder so wäre das kein Weltuntergang. Lausanne weiss, dass es viel mehr als ein Fischerdorf zu bieten hat.

Fünf Geheimtipps: Was Sie in Lausanne zwingend sehen und hören müssen

Der Rolex-Learning-Komplex wurde im Jahr 2010 eröffnet. Bild: Christian Brun/Keystone

Das Rolex-Learning-Center ist ein architektonischer Blickfang: Aus der Vogelperspektive erinnert das Bibliotheksgebäude der ETH Lausanne an eine Scheibe Emmentalerkäse, aus der Bodenperspektive sticht seine Wellenform ins Auge. Unter den Studierenden wird jedoch diskutiert, ob die Ästhetik die Nachteile der Bauweise überwiegt. Denn weil der vielerorts schräge Boden das Aufstellen von Tischen verhindert, fehlen begehrte Lernplätze. Bei einem Besuch können Sie sich Ihre eigene Meinung zur Debatte bilden.

Blick auf die Stadt Lausanne, den Genfersee und die Savoyer Alpen. Bild: Keystone

Oberhalb von Lausanne, in einem Waldstück mit See, thront der Tour de Sauvabelin. Wer die 302 Stufen des Holzturms erklimmt, dem bietet sich eine Panoramasicht über Lausanne und den Genfersee. Auch das Stadion des FC Lausanne-Sport, das Stade de la Tuilière, kann man vom Aussichtspunkt sehen. Tickets für den Fussballmatch zu kaufen, empfiehlt sich trotzdem. Der Ball ist aus dieser Distanz unmöglich zu erkennen.

Ein Turmwächter ruft zur vollen Stunde die Uhrzeit in den Nachthimmel. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Lausanne hat nicht nur visuell, sondern auch für die Ohren etwas zu bieten: Vom Glockenturm der Kathedrale ruft ein Turmwächter oder eine Turmwächterin in der Nacht zwischen 22 Uhr und 2 Uhr die Stunden aus – und das 365 Tage im Jahr. Die über 600 Jahre alte Tradition geht auf das Mittelalter zurück. Damals stand weniger die Bekanntgabe der Uhrzeit, sondern das Alarmschlagen im Fall eines Brandes im Vordergrund. Nur in wenigen Städten Europas blieb diese Tradition erhalten.

Vor den Glaceständen in Ouchy bilden sich an sonnigen Tagen Schlangen. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Bei schönem Wetter wird die Uferpromenade von Ouchy zum «place to be». Ob beim Spazieren entlang des Genfersees, beim Ausruhen in einem der Parks oder beim Sprung ins erfrischende Nass: Die Gegend verströmt Ferienstimmung. Glace essen gehört natürlich ebenso dazu. Zum Glück muss man für einen Abstecher nach Ouchy nicht einmal viel Zeit einberechnen: Vom Bahnhof her fährt die Metro – nebenbei bemerkt: die steilste der Welt – im Minutentakt zum See hinunter.

Das Museumsquartier Plateforme 10 umfasst drei kantonale Museen. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Es ist der Stolz der Stadt: Im letzten Sommer wurde das Museumsquartier Plateforme 10 eröffnet. Es liegt nur einen Katzensprung vom Bahnhof entfernt und umfasst das Kantonale Kunstmuseum, das Museum für Design und angewandte Gegenwartskunst und das Kantonale Museum für Fotografie (Photo Élysée) – und all dies auf einer Fläche von fünf Fussballfeldern. Zwar wurde nach der Eröffnung des Betonkomplexes kritisiert, dass es an Grünflächen mangle. Museumsbegeisterten kann das aber egal sein.

«The Great Escape» ist eine der beliebtesten Bars in Lausanne. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Lausanne hat viele Bars für laue Sommernächte im Angebot. Eine grosse Aussenfläche mit Abendsonne bietet «The Great Escape» mitten im Herzen der Stadt. Die Bar ist der Treffpunkt für Lausannerinnen und Lausanner, um ein Feierabendbier zu trinken. Auch wenn der englische Name nicht den Anschein macht: Auf der Terrasse wird selbstverständlich Französisch gesprochen. Vor Ort können Sie also Ihr Sprachkönnen wieder einmal unter Beweis stellen. Und sei es auch nur, um sich mit einem «Santé!» zuzuprosten.