Coverstory Ab aufs Cover: Wer vor Greta Thunberg auf dem Vogue-Titelbild für Aufregung sorgte Greta Thunberg modelt für die skandinavische Vogue. Das klingt sehr viel skandalöser als es ist. Die Vogue braucht Greta mehr als umgekehrt.

Vogue Zvg / Aargauer Zeitung

War es Zufall oder Schicksal? An jenem Tag, da der Weltklimarat eindringlich wie nie vor den dramatischen Folgen des Klimawandels warnte, sitzt jene junge Frau, die das schon seit zehn Jahren äusserst stur tut in einem übergrossen Trenchcoat auf einer Wiese und streichelt ein Pferd. Zumindest auf dem Cover der Vogue tut sie dies. Auf weiteren Bildern im Heft präsentiert sie noch mehr Mode: Strickpullover, Cardigans, dramatische Mantelkleider. Diese Greta Thunberg, die sonst vor allem (gelbe) Regenmäntel trägt und eine erste Miene ihr Markenzeichen nennt, hat es auf das Cover der einflussreichsten und grössten Modezeitschrift der Welt geschafft.

Neuigkeiten aus Mode und Gesellschaft für die High Society

Was soll das, kann man sich da fragen. Die Vogue ist eines der wirkmächtigsten PR-Organe der Fashionindustrie. 1892 gegründet als Wochenjournal für «Neuigkeiten aus Mode und Gesellschaft» und als Reflektionsfläche für die Lebensart der amerikanischen High Society. Es ist jene Zeitschrift, die mit ihren 26 Länderausgaben weltweit bestimmt was modisch angesagt und was in die Altkleidersammlung gehört.

Ein Magazin, dass das Trend-Karussell beständig beschleunigt hat. Finanziert von den wichtigsten Luxushäuser, die seitenweise Werbestrecken im Heft buchen, die oft kaum vom redaktionellen Inhalt zu unterscheiden waren.

Greta wettert gegen die Fashionindustrie in einem von eben dieser finanziertem Modemagazin

Die Vogue ist Teil des Problems, gegen das die 18-Jährige Schwedin so sehr ankämpft. Im Interview zum Fotoshooting gibt sie denn auch zu Protokoll seit Jahren keine Kleidung mehr gekauft zu haben, nicht einmal Second Hand. Sie leihe sie Kleider von ihren Freundinnen und Freunden. Und auf ihrem Instagrampost mit dem Cover schreibt sie: «Die Modeindustrie trägt erheblich zum Klima- und Umweltnotstand bei, ganz zu schweigen von den Auswirkungen auf die unzähligen Arbeiter und Gemeinschaften, die weltweit ausgebeutet werden, damit einige in den Genuss von Fast Fashion kommen, die viele als Wegwerfartikel betrachten.» Selbstverständlich, dass die Kleider in denen Greta posiert aus nachhaltiger Produktion stammen. Selbstverständlich aber auch, dass unter ihrem Instagram-Post bereits die ersten nachfragen, von welchem Label jene Strickjacke sei.

Dichterin, Aktivistinnen, Politikerinnen statt Models auf dem Cover

Mode weckt Begehrlichkeiten, so funktioniert das Prinzip, so funktioniert die Vogue. Zumindest bislang. Denn gerade jetzt sieht so aus als bräuchte die Vogue Greta mehr als umgekehrt. Das Magazin ringt seit Jahren um Bedeutung und hat längst realisiert, dass man allein mit freizügigen Shootings und teuren Models in noch teureren Kleidern keine neuen Leserinnen gewinnt. Also werden fleissig Frauen, die auch was zu sagen haben in die teuren Stoffe der Inserenten gehüllt.

Amanda Gorman Bild: Vogue

Im Mais stand als erste Dichterin überhaupt etwa Amanda Gorman als Model auf dem US-Cover. Die 23-Jährige ist seit ihrem Vortrag an der Amtseinführung Joe Bidens weltberühmt. Auch Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai bekam im Juni dieses Jahres in der britischen Ausgabe ihr eigene Coverstory

Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai Bild: Vogue

Schauspielerin und Feministin Emma Watson machte schon vor einigen Jahren auf der Titelseite Werbung für «thoughtful fashion». Und als Meghan Markle noch eine «Royal Highness» war gestaltet sie eine ganze Ausgabe der britischen Vogue mit Frauen, die die Welt besser machen. Darunter die Boxerin Ramla Ali oder die Premierministerin von Neuseeland Jacinda Ardern, natürlich war auch Greta Thunberg mit auf dem Cover.

Die berühmte September-Ausgabe mitgestaltet von Meghan Markle Bild: Vogue

Auch gehört für eine First Lady in den USA mindestens eine Fotostrecken in der US-Vogue zum Standardprogramm. Jill Biden war im Juni dran. Michele Obama wurde mehrfach abgelichtet und die Converse-Turnschuhe der ersten US-Vice-Präsidentin auf dem Cover sorgten für einen veritablen Skandal.

Die Vice-Präsidentin der USA Kamala Harris in Turnschuhen Bild: Vogue

Wobei man da eher von wohl dosierten Skandälchen schreiben muss. Diese produziert die Vogue mit ihren Titelblättern seit Jahren sehr gekonnt. Zuletzt etwa mit der Sängerin Billie Eilish, die sich exklusiv für die US-Ausgabe in aufreizender Corsage und neuem femininem Look zeigte. Das gedruckte Titelblatt funktioniert auch in Zeiten von 5 Millionen Instagram-Followern perfekt als ganz grosse Bühne.

Davor waren es die erste Inderin (2000), die erste Muslimin, die erste Transsexuelle (2019( das erste Cover von einem schwarzen Fotografen (2018) oder die älteste Frau (Judi Dench mit 85 Jahren) mit welcher die Zeitschrift ihre wohldosierte Aufmerksamkeit erreichte. Wobei all diese Premieren nur beschämend aufzeigten wie weiss, jung und nur schön die Vogue-Cover vor allen in den USA und Europa Jahrzehntelang waren und damit das Schönheitsideal einseitig prägten. Dass dann der Sänger Harry Styles in einem Spitzenkleid als erster Mann alleine das Titelblatt beanspruchen durfte, fiel da 2020 fast nicht mehr auf.