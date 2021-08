Crowdfunding Beeinflusst die Coronaimpfung den Menstruationszyklus? Eine Studie soll Antworten liefern, doch das Geld dazu fehlt Weil auf Sozialen Medien immer mehr Frauen über Menstruationsbeschwerden nach der Coronaimpfung klagen, möchten Forscherinnen der Universität Maastricht das Phänomen untersuchen. Doch für die Entwicklung einer passenden App fehlen ihnen knapp 7000 Euro.

Adrian Baer

Immer mehr Frauen beobachten nach der Coronaimpfung oder nach der Infektion mit dem Virus Veränderungen an ihrem Menstruationszyklus: Bei manchen dauert die Periode länger, ist viel stärker oder schmerzt mehr als noch zuvor. Das Phänomen wurde bis anhin allerdings weder wissenschaftlich belegt noch untersucht, da man davon ausging, dass solche Schwankungen normal sind. Nun lanciert die Universität Maastricht in Holland eine Studie, in der sie untersuchen möchte, ob eine Coronaimpfung oder -ansteckung den Zyklus beeinflusst.

Probandinnen aus der ganzen Welt sollen über sechs Monate ihren Menstruationszyklus in einer App dokumentieren und Anomalien festhalten, teilt die Uni mit. Unter den Studienteilnehmerinnen seien auch Frauen, die regelmässig die Pille nehmen oder beispielsweise mit Hormon- oder Kupferspiralen verhüten. Soweit die Idee. Dem zwanzigköpfigen Forscherinnenteam der «Red Covid Study Cologne-Maastricht» fehlt allerdings das Geld für die Programmierung der App. Rund 6800 Euro bräuchten sie dazu.

Das Forscherinnenteam erhofft sich, über ein Crowdfunding an das fehlende Geld zu kommen. Wie es mitteilt, «ist die generelle Bereitschaft der medizinischen Forschung in gendermedizinischen Themen zu investieren noch immer erschreckend gering». Andere Mittel für die Studie zu beantragen, würde zu lange dauern.