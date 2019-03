Kolumne Das Rätsel des roten Mantels Das Bild des Mantels, den Emilie Lieberherr beim Marsch auf Bern getragen haben soll, warf Fragen auf. Ist darauf wirklich der Mantel von 1969 zu sehen? Arno Renggli

Nie hätte ich gedacht, mal eine Modekolumne zu verfassen. Aber natürlich ist der Anlass ein besonderer. Am Freitag berichteten wir über den 50. Jahrestag des Marsches nach Bern, wo Emilie Lieberherr im roten Mantel ihre berühmte Rede hielt. Und zeigten den Mantel auch auf einem separaten Foto.

Aufmerksame Leserinnen (und verblüffenderweise mehrheitlich Leser) schrieben uns, dies könne nicht der Mantel von 1969 sein. Schnitt und Material seien anders.



Was also steckt hinter dem Rätsel des roten Mantels? Unsere Recherchen führen ins Nationalmuseum Zürich. Dieses besitzt den gezeigten Mantel und wird ihn ab 12. April in der Dauerausstellung «Geschichte Schweiz» zeigen. Man wisse, dass der Mantel nicht von 1969 sei, es sei ein anderer roter Mantel von Lieberherr aus dem Jahr 1980, heisst es aus Zürich.

Fällt die Schuld nun auf Trudi von Fellenberg-Bitzi zurück, die in ihrer bei NZZ Libro erschienenen, sehr lesenswerten Biografie über Emilie Lieberherr nahelegt, das ominöse Bild zeige den Mantel von 1969? Was unsere Zeitung dann prompt übernahm. Doch selten im Leben liegen die Dinge ganz so einfach. Denn das National­museum hatte der Autorin das Foto in zwei Versionen geliefert. Und eine trug in der Bildlegende die falsche Jahreszahl 1969. Fall gelöst und abgeschlossen.