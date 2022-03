Haustiere Den Pflanzen zuliebe: Lieber ein Dackel als ein Bernhardiner Hunde tun vielen Menschen gut. Doch für die Umwelt sind kleinere Exemplare besser und den Kot sollte man unbedingt einsammeln.

Hundehalter fliegen vermutlich weniger in die Ferien - aber Hunde verursachen ebenfalls C02. fotolia

Ohne Haustiere wäre für viele die Pandemie noch schwieriger zu ertragen gewesen: Katzen oder Hunde haben viele der fehlenden Kontakte kompensieren können. Viele haben extra einen Hund angeschafft: Ende 2021 lebten in der Schweiz bereits 545000 Hunde, ein Jahr davor waren es noch 503009 gewesen. Viele Hundehalterinnen und -halter sind Naturfreunde, aber nicht allen ist bewusst, dass besonders grosse Haustiere zur Klimaerwärmung beitragen – und auch zur Abnahme der Artenvielfalt.

Ein mittlerer Hund mit 15 Kilogramm Körpergewicht – etwa ein Border Collie oder ein Sibirischer Husky – verursacht pro Jahr rund 630 Kilogramm CO2, wie eine Studie der Technischen Universität Berlin von 2020 zeigte. Der Ausstoss entspricht etwa einem Hin- und Retourflug von Zürich nach Athen oder 5600 Kilometer Fahrt mit einem durchschnittlichen Auto. Allerdings es ist vermutlich so, dass Leute, die Hunde halten, dafür weniger fliegen.

Ausserdem sind Hunde für viele Menschen wichtige Gefährten, die ihr psychisches und körperliches Wohlbefinden steigern. Das ist sich auch Studienleiter Matthias Finkbeiner bewusst und plädiert nicht für deren Verbannung. «Doch vom Umwelt-Aspekt her wären weniger und kleinere Haustiere zu begrüssen.»

Pflanzliche Ernährung statt ein Knochen?

Ein 15-Kilogramm schwerer Hund frisst pro Tag fast 900 Gramm Nassfutter. Und der Grossteil dieses Klimaeffekts ist gerade dieser fleischlastigen Ernährung geschuldet. Die dafür gehaltenen Nutztiere werden teilweise mit Getreide gefüttert, dessen Anbau grosse Landflächen beansprucht. Mit einer vorwiegend pflanzlichen Ernährung – für Hunde durchaus eine Option – wäre der Fussabdruck deutlich geringer.

Neben dem Klimaeffekt fällt auch der Verlust der Biodiversität aufgrund der Exkremente auf oft begangenen Routen ins Gewicht. «Besonders in Städten und ländlichen Gegenden mit hoher Hundedichte leidet die Pflanzenwelt», sagt Studienleiter Matthias Finkbeiner. «Die Überdüngung führt zum Rückgang von Blumen und Gräsern, die einen mageren Boden benötigen, womit auch die Nahrungsgrundlage für Insekten schwindet. Und die Bäume werden anfälliger für Krankheiten.»

Ein 15-Kilogramm Hund scheidet täglich rund 200 Gramm Kot und vier Deziliter Urin aus. In einem 13-jährigen Hundeleben entstehen so fast eine Tonne Kot plus 2000 Liter Urin.

Wird die Hinterlassenschaft in Plastik-Säcklein gepackt und in den Kehricht geworfen, reduziert sich die Umweltbelastung. Keine Lösung gibt es beim Urin: Er kann nicht aufgefangen werden und das Markieren gehört zum natürlichen Verhalten eines Hundes.

Fische leiden unter der Überdüngung

Der Harn und der nicht beseitigte Kot wird bei Regenfällen in die Gewässer gespült. Die dabei entstehende Überdüngung sei pro Hund etwa vergleichbar mit der Behandlung von 6,5 Hektaren Agrarland mit dem Herbizid Glyphosat, führt Finkbeiner aus.

Stickstoff und Phosphor führen zum Wachstum von Algen und anderen Pflanzen, was dem Wasser Sauerstoff entzieht.

Viele Hunde sind hierzulande auch deutlich schwerer als 15 Kilogramm. Ein Berner Sennenhund oder eine Deutsche Dogge können bis zu 60 Kilogramm wiegen. Die Umweltauswirkungen steigen nicht parallel zur Grösse des Tieres an, sondern noch stärker. Ein 30 Kilogramm schwerer Golden Retriever zum Beispiel verursacht jährlich gut eine Tonne CO2, ein 7,5 Kilogramm schwerer Mops oder Kleinpudel dagegen nur 375 Kilogramm CO2.