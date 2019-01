Der Höhenflug des Snowboards ist vorbei Um die Jahrtausendwende musste man Snowboarden, um cool zu sein. Das ist Schnee von gestern. Die Verkäufe der Schneebretter sind in den vergangenen Jahren stark eingebrochen. Pascal Ritter

Nach rund zwei Jahrzehnten der Ausgeglichenheit haben Skifahrer gegenüber Snowboardern wieder deutlich die Überhand gewonnen. (Bild: Manuela Jans-Koch, Melchsee-Frutt, 3. Januar 2019)



Die Schlange an der Talstation im kleinen Walliser Skigebiet Bellwald zieht sich in die Länge und reicht bis zum Billettschalter. Der Schnee knirscht unter den Ski, es riecht nach Sonnencrème. Unauffällig schiebt sich die siebenjährige Tess an den Leuten vorbei nach vorne. Sie trägt eine rosa Jacke, eine rosa Hose und steht auf einem Sportgerät, das zu verschwinden droht.

Tess lernt diesen Winter das Snowboardfahren. Sie gehört dabei zu einer Minderheit. Nur noch fünf Prozent der Schneesportschüler hierzulande lernen Snowboardfahren. So schätzt der ehemalige Präsident von Swiss Snowsports, Karl Eggen, die Lage ein. Der Sport steckt in der Krise. Es ist die harte Landung nach einem spektakulären Höhenflug. Zum ersten Mal vom Snowboard hörte ein breiteres Publikum in der Schweiz im Dezember 1979. Die «Schweizer Illustrierte» erklärte ihren Lesern, «der (!) Snowboard» sei eigentlich «ein Surfbrett auf Schnee». Lange Zeit blieben Snowboards etwas für Exoten.

In Nagano erstmals olympische Disziplin

Die Bergbahnen gingen auf Distanz zum aus den USA importierten Sport. In den Achtzigerjahren kam es nicht selten vor, das Snowboarden in einzelnen Skigebieten verboten wurde. Zu gefährlich seien die Bretter, die offenbar immer wieder ohne ihren Fahrer den Berg hinuntergerast waren. Erst als die Snowboarder ihr Fahrgerät mit einem Bändel sicherten, durften sie wieder auf die Piste.

Im Verlauf der Neunzigerjahre setzte das Snowboard zum Höhenflug an. Verkauften die Sportläden im Winter 1991/92 noch 18000 Snowboards, waren es zehn Jahre später schon 110000. Einer, den es früh packte, war Gian Simmen. Der heute 41-Jährige wuchs in Lenzerheide und Davos auf und stand im zarten Alter von drei Jahren zum ersten Mal auf den Ski. Mit den damals noch sehr langen Latten wurde er aber nicht warm und zog es vor, Eishockey zu spielen (siehe Interview unten rechts). Als er aus der Schweizer «Tagesschau» vom Snowboarden erfuhr, wusste er im Alter von elf Jahren: «Das will ich machen.» Er ahnte nicht, dass er es zusammen mit dem neuen Sport zu Weltruhm bringen würde.

Bei den Olympischen Spielen in Nagano im Winter 1998 war Snowboarden zum ersten Mal eine offizielle Disziplin, und Aussenseiter Gian Simmen aus Davos gewann überraschend die Goldmedaille in der Halfpipe. Nach Simmens Sieg wusste jedes Kind, was Snowboarden ist. Auf dem Anmeldetalon zum Sportferienlager beim Wort Ski ein Häkchen zu setzen, war plötzlich uncool. Und in jeder Kleinstadt gab es nun einen Snowboardladen. Schweizer Snowboarder gründeten mit «Zimtstern» sogar eine eigene Bekleidungsmarke.

Diese Zeiten sind nun vorbei. Die Verkäufe von Snowboards sind seit dem Jahr 2000 drastisch eingebrochen. Im letzten Winter gingen noch 17 400 Stück über den Ladentisch. Das sind weniger als 1990/91. Heute sieht man selbst im «Fun Park», dem von Snowboardern erfundenen Bereich mit Schanzen und Hindernissen, manchmal mehr Ski- als Snowboardfahrer. «Zimtstern» stellte letztes Jahr die Produktion ein, und die Snowboardläden sind entweder aus den Innenstädten verschwunden oder verkaufen jetzt vor allem Surf- oder Skateboards.

Für den Rückgang des Snowboardsports gibt es unterschiedliche Gründe. Zum einen hat das Interesse an den Pistensportarten generell abgenommen. Auch Ski verkaufen sich schlechter. Diesen Trend federn Vermietungen nur teilweise ab. Gleichzeitig hat die Ski-Industrie ihr Sortiment mittlerweile entstaubt.

Skifahren war plötzlich wieder angesagt

Kaum hatten Snowboarder die Sportläden gestürmt, tauchten immer mehr neue Produkte in den Regalen auf. Zuerst die kurzen Snowblades, dann taillierte Carvingski und schliesslich Freestyleski, mit denen man genauso durch die Halfpipe fahren kann wie die Snowboarder. Als hätte es noch einen Beweises für die neue Coolness des Skifahrens gebraucht, machte das Olympische Komitee im Jahr 2010 Skicross zur offiziellen Disziplin. Die Sportart, bei der vier Sportler gleichzeitig die Piste hinunterrasen, war einst eine Domäne der Snowboarder.

Die kleine Snowboarderin Tess hat schliesslich auf dem Sessel der Bergbahn in Bellwald Platz genommen. Ihrem Sitznachbarn verrät sie, dass sie auch schon Ski gefahren ist. Es gefalle ihr sogar besser als das Snowboarden.