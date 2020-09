Gedenken an den Württembergs umsichtigen Reformator Johannes Brenz hat die Kirchenordnung Württembergs von Grund auf erneuert – und ein reiches Erbe hinterlassen. Der besonnene Geistliche und «letzte grosse Reformator» verstarb vor 450 Jahren.

Johannes Brenz (1499–1570). Bild: keystone

500 Jahre Reformation feierte die protestantische Kirche 2017, ausgehend von Luthers 95 Thesen gegen den Ablasshandel, mit denen er anno 1517 in Wittenberg den grossen Umbruch ins Rollen brachte. Die Spaltung hatte damals auf beiden Seiten wiederholt Streit, Gewalt und Blutvergiessen zur Folge. Etwas anders – friedlicher, ja gesitteter – verlief der Prozess in Süddeutschland. Dies dank der von Toleranz, Um- und Rücksicht geprägten Gesinnung des Johannes Brenz, einer der letzten – wenn nicht der Letzte – grossen Reformatoren. Er starb vor 450 Jahren in Stuttgart. Sein Gedenken wird im Lande sehr hochgehalten.

Für den 1499 in Weil der Stadt geborenen Johannes Brenz war der um 16 Jahre ältere Martin Luther direktes Vorbild: Als Brenz dem Vater der Reformation anno 1518 im Alter von gerade mal 18 Jahren beim Studium in Heidelberg persönlich begegnete, war er von seinen Lehren durch und durch eingenommen. Luther hat in Brenz einen Verbündeten gewonnen, der seine Lehren im Süden Deutschlands verbreiten sollte.

Hall als Ausgangspunkt der Reformation

Johannes Brenz hielt seine reformatorische Haltung nicht im ­Verborgenen, weshalb er sich nach der von Kaiser Karl V. über Luther ausgesprochenen Reichsacht auf zunehmend unsicherem Terrain bewegte. 1522 ging Brenz nach dem heutigen Schwäbisch Hall, wo er zu St.Michael eine Predigerstelle annahm und sich durch einige Lutheranhänger im Stadtrat gestützt fand. Seine Besonnenheit und seine strikte Absage an jegliche Gewalt im Namen des Glaubens – und nicht zuletzt wohl sein starkes ­Charisma – machten Johannes Brenz zu einem bis in höchste Kreise angesehenen Geistlichen, der das Kirchenwesen in Hall mit viel Augenmass erneuerte. Brenz erteilte Folter von «Hexen» eine Absage und mahnte Herrscherkreise zu Milde und Mass gegenüber Oppositionellen. Sein Rat und seine Einschätzungen waren bald an ­Fürstenhöfen gleichermassen wie in den württembergischen Reichsstädten gefragt. Zu seinen ­grossen Verdiensten im Kontext mit der Erneuerung des Kirchenwesens gehörten die Armen- und Krankenfürsorge, die ­Überführung des Eherechts in den Aufgabenbereich der ­weltlichen Obrigkeit sowie der Ausbau des Schulwesens. Brenz ermöglichte talentierten jungen Männern eine höhere Bildung und führte den Schulunterricht für Mädchen ein. Brenz’ Katechismus auf dem Gebiet der ­Jugenderziehung findet in ­Württemberg noch heute Eingang im Unterricht und hat Bedeutung bis weit über die Grenzen des einstigen Herzogtums erreicht.

Dann, 1534, eroberte Herzog Ulrich in der Schlacht bei Lauffen Württemberg zurück. Der unbeliebte, gewaltbereite Herrscher war 1519 vertrieben worden, wonach das Land der habsburgischen Herrschaft Kaiser Karls V. unterstellt worden ist. Der in seinem Wesen mittlerweile gemässigtere Herzog Ulrich führte die Reformation jetzt im ganzen Land ein, mit Johannes Brenz als Berater. Um 1546 jedoch drängte Kaiser Karl V. im sogenannten Schmalkaldischen Krieg die Protestanten zurück und erliess Haftbefehl gegen Brenz. Mit der Hilfe von Ulrich konnte dieser fliehen. Ein Jahr später kehrte er nach Schwäbisch Hall zurück und kritisierte scharf die württembergische Kompromisslösung in religiösen Fragen, welche mehrheitlich zu Gunsten des Katholizismus ausgefallen war. Brenz drohte erneut eine Festnahme, welcher er nur knapp entkommen konnte. Über Jahre hielt sich der Reformator an unterschiedlichen Orten auf, mitunter auch in der Schweiz.

Neuregelung von Staat und Kirche

Johannes Brenz pflegte engen Kontakt und später eine tiefe Freundschaft mit Herzog Ulrichs Sohn Christoph, welcher sich dank Verbindungen zu den Habsburgern, Verhandlungsgeschick und Diplomatie das Herzogtum Württemberg zurückholen konnte. Christoph etablierte mit Brenz als engstem Vertrauten und Berater die neue Regelung von Staat und Kirche. Er beförderte den intellektuellen Geistlichen zum höchsten Kirchenmann des Landes. Im Jahre 1559 erschien die «Grosse württembergische Kirchenordnung» in Buchform. Darin war nun alles in Schriftform geregelt, was Johannes Brenz im Bereich Kirche und Soziales angestossen hatte. Darunter auch die Klosterreform, im Zuge derer aufgegebene Klosteranlagen Württembergs in Bildungseinrichtungen umgewandelt wurden. Das Druckwerk diente auch jenseits der württembergischen Grenzen als Grundlage für eine neue Kirchenordnung. Für die evangelische Landeskirche Württembergs ist Brenz’ Werk in seinem Kern bis heute massgeblich.

Johannes Brenz wirkte für den Rest seines Lebens an der Stiftskirche zu Stuttgart. Luthers «Schüler der ersten Stunde» starb am 11. September 1570 im alter von 71 Jahren. Er ist in der Stuttgarter Stiftskirche am Kanzelfuss beigesetzt.

Eine reiche Nachkommenschaft

Johannes Brenz hat der Nachwelt nicht nur eine reformierte Kirchenordnung hinterlassen, sondern auch eine ungewöhnlich grosse Fülle an Nachkommen. Nach seinem Lossagen von der Katholischen Kirche heiratete er zweimal. Aus den Ehen sind insgesamt 18 Kinder hervorgegangen. Unter Brenz’ nachgewiesener Nachkommenschaft lesen sich illustre Namen wie Wilhelm Hauff, Ludwig Uhland, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Dietrich Bonhoeffer, Hermann Hesse, Patrick Süskind oder Richard von Weizsäcker.