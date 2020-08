Der von Menschen gemachte CO2-Anstieg ist einzigartig

Der von Menschen gemachte CO 2 -Anstieg ist einzigartig Auch in früheren Warmzeiten gab es CO2-Sprünge. Doch nie war der CO2-Anstieg so so schnell und gross wie in den vergangenen Jahren.

In diesem Eisbohrkern aus der Antarktis, aus dem Skytrain Ice Rais, liegt die Klimavergangenheit der Erde. Christoph Nehrbass-Ahles, University of Cambridge

CO 2 -Anstiege in der Atmosphäre sind ein weit verbreitetes Merkmal unseres Klimasystems. Doch ein solcher CO 2 -Anstieg geschah während der Erdgeschichte nie so schnell wie nun durch den menschlichen Einfluss. Herausgefunden haben das Forscher um Christoph Nehrbass-Ahles und Thomas Stocker von der Uni Bern.

Dort haben die Klimatologen mit einer neuen Messtechnik gearbeitet. Dank hochauflösenden Messungen konnten die vergangenen CO 2 -Konzentrationen in der Atmosphäre mit Hilfe von Eisbohrkernen aus der Antarktis so genau rekonstruiert werden wie nie zuvor, was nun im «Science» publiziert wird.

Acht Eis- und Warmzeiten rekonstruiert

Rekonstruiert wurde das Klima der acht Eis- und Warmzeiten, die während den letzten 800'000 Jahren aufeinander folgten. Dass die CO 2 -Konzentration während dieser Zeit durchgehend tiefer lag, konnten die Berner Forscher schon 2008 zeigen. Nun wurden die maximalen Geschwindigkeiten der CO 2 -Sprünge und deren Häufigkeit erkundet. Dabei zeigte sich, dass CO 2 -Anstiege zum Erstaunen der Wissenschafter sogar in Warmzeiten vorgekommen sind. «Bisher hatte man angenommen, dass das Klima während natürlichen Warmzeiten sehr stabil ist und es zu keinen schnellen CO 2 -Änderungen in der Atmosphäre kam», erklärt Erstautor Christoph Nehrbass-Ahles. Die sprunghaften Anstiege zeigten sich dann, wenn schmelzende Eismassen in Grönland oder der Antarktis die Ozeanzirkulation erheblich störten. Schnellte das CO 2 in der Atmosphäre in die Höhe, liessen sich auch gleichzeitige Änderungen in der Zirkulation des Atlantiks feststellen.

Ein Berner Forscher inspiziert ein Segment eines Eiskerns im Tiefkühl-Labor der Universität Bern. Universität Bern, Manu Friederich

Schneller und sechsmal grösser als natürlich

Warum sich schnelle CO 2 -Sprünge nicht nur in Eis-, sondern auch in Warmzeiten ereigneten, können die Forscher nicht schlüssig sagen. Da stellten sich neue Forschungsfragen, sagt Thomas Stocker. Interessant ist aber, dass diese natürlichen Sprünge der CO 2 -Konzentration der Atmosphäre fast zehnmal langsamer geschahen als der menschgemachte Anstieg über das letzte Jahrzehnt.