«Die Bachelorette» Das grosse Wiedersehen oder: Ein zähflüssiger Affentanz mit viel Gehirndurchfall Die letzte Rose ist vergeben und die «Bachelorette»-Macher machen das, was sie am besten können: Alles noch mehr in die Länge ziehen. Moderator Rafael Beutl hilft mit und spielt beim Wiedersehen Hobby-Psychologe und Kindergärtner zugleich. Währenddessen kann sich so mancher Zuschauer wohl weniger zurückhalten und muss unfassbare Geduld beweisen, um zu erfahren, ob Yuliya und Yuri nun tatsächlich zusammen sind.

Eins vorneweg: Beim grossen Wiedersehen fehlen manche Kandidaten, inklusive allen Aargauern. Warum, bleibt unklar. Dafür erfährt man vieles, dass man längst wusste. Dank den Fragen von Moderator und Ex-Bachelor Rafael Beutl: Warum hat Yuliya bei der Show mitgemacht? Wie war Dinos Callboy-Outing? Und Peter sagte, er sei von Yuliyas Korb unfassbar verletzt. Wie verletzt denn? Oh Mann…

Apropos Widerkäuen: Falls man den ganzen Affentanz schon erfolgreich aus der Erinnerung löschen konnte, rufen einem zahlreiche, ewig lange Rückblicke die ganze Peinlichkeits-Orgie noch mal in Erinnerung. Dann kommen die Kandidaten rein und der Kindergarten geht nahtlos weiter. Die «Gründe» für diverse Streitereien werden erläutert und sind ungefähr so triftig, wie man es sich bei einem Schnäbbivergleich von Männern mit der geistigen Kapazität von Hosenscheissern vorstellen kann.

Ein kurzes Comeback vom peinlichen Staffel- Bösewicht

Ein kurzes Comeback vom peinlichen Staffel- Bösewicht

«Willst du mich verarschen?», fragt Dino mittendrin und wiederholt damit wohl sämtliche Zuschauer, die genau das längst dem Bildschirm entgegen gebrüllt haben. Grund für Dinos Frage ist übrigens Marcel mit den Eisblau-Minze Augen. Dieser packt erneut sein grenz-debiles Gorilla-Gehabe aus. Und nicht nur als Zuschauer ist die Fremdscham gross: Yuliya lächelt krampfhaft, Andrei begutachtet das Sofa und Gian schaut irgendwo an der Kamera vorbei zu den Machern hinter den Kulissen.

Doch nicht diese, sondern Beutl schreitet ein. So will es wohl das Script – zumindest klingt es so. Denn er will jetzt überprüfen, ob Marcels Augenfarbe echt ist oder ob er Kontaktlinsen trägt.

Auch beim Wiedersehen braucht es Drama: Rafael Beutl und Marcel messen sich im Alphamännchen-Gehabe.

Marcel stolziert zu ihm. Was für ein Showdown, was für eine Spannung – was für ein blödsinniger Affentanz. Keine Ahnung, ob die Augenfarbe nun echt ist, denn Marcel leidet offensichtlich unter Gehirnduchfall und kann einfach seine Klappe nicht halten. Irgendwann hat jeder Babysitter genug und Beutl schmeisst ihn raus.

Nach der «Bachelorette» ist vor dem «Promiboxen»

Jetzt dürfen sich Gian und Dino mit den Sandkasten Schäufelchen auf die Köpfe hauen. Dann gibt’s einen Rückblick auf Gians «beste» Momenten und er gesteht, eine Rolle gespielt zu haben, worauf sich Salvatore auch noch rasch zu Wort melden darf: «Du bist so ein falscher Fuffi.» Sagt der Mann, der von allen Kandidaten die meiste Erfahrung im Reality-TV hat.

Gian fordert ihn prompt zum Promiboxen heraus und traurigerweise gelten die beiden wohl irgendwie als Promis. Aus Gian tropft noch mehr sinnloses Zeug, dabei will man bei diesem Wiedersehen einzig und allein wissen, ob Yuliya und Yuri noch zusammen sind!

Salvatore bekommt für seine Schwimm-Prüfung eine Auszeichnung und Gian «gratuliert» - und fordert ihn kurz darauf zum «Promiboxen »auf.

In Babyschrittchen geht es vorwärts: Jetzt dürfen die Finalisten ihren Senf zur Show geben – und: Jeder. Bekommt. Einen. Rückblick!!! Danach heulen Yuliya und Yuri. Nicht, weil sich dieses Wiedersehen seit einer gefühlten Ewigkeit hinzieht, sondern weil die Erinnerung Gefühle weckt. «Da sind wir beide gleich», sagt Yuliya. «Dann haben sich hier hoffentlich zwei gefunden», antwortet Beutl. Und in diesem Moment schreit diese Autorin lauthals dem Bildschirm entgegen: «Dann sagt doch endlich, ob ihr noch zusammen seid!!!» Aber nein, zuerst gibt's Yuris Rückblick und eine Werbepause.

Dann ist der Moment endlich gekommen und ja: Yuliya und Yuri sind zusammen und schwer verliebt. Die Folge geht danach noch gut 20 Minuten mit irgendwelchem Zeugs weiter, was dieser Autorin herzlich egal ist. Aber immerhin: Ein Happy End. Also fast, denn Beutl ruft zum Schluss bereits das nächste Casting aus. Na toll.