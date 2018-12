Arbeiten an Weihnachten:

Die Dekoration liegt auf dem Teller Laura Widmer

«Gäste wünschen sich an Feiertagen Exklusives», sagt August Minikus vom Restaurant Mammertsberg. (Bild: Benjamin Manser)

Der Koch Das Restaurant Mammertsberg ist zurückhaltend dekoriert. Silberne Sterne stehen auf weissen Tischdecken, abends erhellt warmes Kerzenlicht den Raum. Statt Schnickschnack dominiert eine eiserne Wendeltreppe den ­imposanten Raum mit Blick auf den ­Bodensee. In der Lounge im ersten ­ Stock stehen neben Ledersesseln zwei Weihnachtsbäumchen. «Übermässige Dekoration passt nicht zu einem Sterne-­Restaurant», sagt August Minikus, ­Gastgeber und Koch im Restaurant Mammertsberg in Freidorf, «wir achten eher auf die Details auf dem Teller.»

Seit 2011 ist August Minikus mit ­ 17 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet, 2015 kam ein Michelin-Stern hinzu. Er zieht in der Küche alle Register, um festliche Gerichte zu zaubern. Gerichte wie Fondue Chinoise kommen beim Sternekoch im Restaurant allerdings nicht auf den Tisch. «Ich verstehe aber, dass das für zu Hause gut passt», sagt er. Mit ­feinen Saucen und Beilagen lasse sich daraus viel machen. «Nicht jeder möchte an Weihnachten stundenlang in der Küche stehen.»

Der Weihnachtstag gehört der Familie

Im «Mammertsberg» wird im Advent mit Aromen experimentiert, die sonst selten auf der Karte stehen. Lebkuchengewürze, Krustentiere, Kaviar – Gäste wünschen sich Exklusives. «Man kann mit solchen Zutaten wahnsinnig kreativ umgehen», schwärmt Minikus. Auf dem Silvestermenü steht dann beispielsweise: «Jakobsmuscheln, Imperial Kaviar, Radicchio, Pinienkerne, Brombeer».

Essen ist für den Koch etwas vom Wichtigsten für die festliche Jahreszeit: «Es tut Herz und Seele gut, wenn man ein köstliches Gericht geniessen kann», sagt er. Viele Restaurants haben an den Weihnachtstagen geöffnet. Eine natürliche Entwicklung, findet Minikus, auch wenn das vor zwanzig oder dreissig Jahren noch anders gewesen sei. Früher sei Heiligabend ein stiller Tag gewesen, heute lasse man sich gern auswärts verwöhnen und kehre dann nach Hause zurück, um Geschenke auszupacken.

Gekocht wird in der Familie gemeinsam

Das Restaurant Mammertsberg ist am 24. und 25. Dezember geschlossen – nicht wegen mangelnder Nachfrage, wie Minikus betont. «Hätten wir offen, wäre es voll.» Stattdessen möchte er seinen ­ 13 Mitarbeitern ermöglichen, die Zeit mit der Familie zu verbringen. Als junger Koch habe er sich immer gefreut, wenn er an den Feiertagen frei hatte. Minikus feiert im kleinen Kreis, mit seiner Frau und Tochter und einigen Freunden. ­Gekocht wird gemeinsam, «etwas Traditionelles, wie Gans oder Braten».

Aktuell hat er genug im Restaurant zu tun. Bis Ende Jahr ist im Mammertsberg volles Haus, der grosse Abend ist am 31. Dezember. Den Übertritt ins neue Jahr wollen Gäste gediegen feiern. Ein Siebengänger mit Champagner zum ­Anstossen, Feuerwerk und Käsebuffet um Mitternacht kosten 298 Franken. ­Angestossen werde dann gemeinsam mit Gästen und Mitarbeitern. Trotzdem sagt August Minikus: «Wir können Feiertage nicht richtig geniessen.» Exakte Arbeit ist in der Küche alles, und der Druck, für jeden Gast ein perfektes Gericht auf den Teller zu zaubern, sei enorm. «Da spielt es keine Rolle, ob es ein Feiertag, ein Fest oder ein gewöhnlicher Tag ist.»