Die heilige Apollonia hilft, wenn das Zahnweh plagt Was heute der Dentist erledigt, fiel für Gläubige einst in den Zuständigkeitsbereich der heilige Apollonia – der Glaube an die Wundertätigkeit der Märtyrerin war stark verbreitet. In der Zentralschweiz gibt es einige Zeugnisse davon.

Die hl. Apollonia in der Pfarrkirche von Alpthal SZ mit Zange und Märtyrerpalme. Bild: Andreas Faessler (5. Februar 2020)

In alter Zeit war Mundhygiene ein noch weitgehend unbekanntes Gebiet. Vor allem die Menschen der gesellschaftlichen Unterschicht litten häufig an faulen Zähnen und damit einhergehend an Zahnschmerzen.

Abhilfe fand man nicht etwa beim Mediziner, sondern hauptsächlich beim Bader, dem «Arzt der kleinen Leute». Dieser brach die schadhaften Zähne mit einer Zange heraus. Wer diese arge Pein nicht auf sich nehmen wollte, der vertraute auf seinen frommen Glauben und rief die hl. Apollonia von Alexandria an, Patronin der Zahnärzte und gegen Zahnweh. Am Sonntag, 9. Februar, feiert die katholische wie auch die orthodoxe Kirche das Fest der ägyptischen Märtyrerin, die im 3. Jahrhundert gelebt hat.

Freiwillig ins Feuer gegangen

Ihr überliefertes Schicksal gleicht demjenigen vieler anderer christlichen Märtyrern. Die wichtigste Aufzeichnung über Apollonia geht wohl auf Dionysius von Alexandria zurück, er war dort von 248 bis 264 amtierender Bischof. Demnach war Apollonia, eine angesehene Frau, während der Christenverfolgung in Alexandrien gemeinsam mit weiteren Christen verschleppt worden. Man schlug ihr die Zähne aus und zertrümmerte ihren Kiefer. Man zwang sie, vom christlichen Glauben abzulassen, indem man ihr mit der Verbrennung bei lebendigem Leib drohte. Doch Apollonia hub an, laut zum Himmel zu beten, stürzte sich freiwillig in die Flammen und starb. Dieser Akt wurde darauf innerhalb der Kirche diskutiert. War es ein Martyrium oder Suizid? Da aber die Gläubigen Apollonia von Anfang an innig verehrten für ihre Tat, galt sie fortan als Märtyrerin. So wird sie zumeist neben ihrem Hauptattribut mit der Märtyrerpalme dargestellt.

Es sind weitere Überlieferungen bekannt, wonach Apollonia eine römische Adelstochter war und nach ihrer Auswanderung als Eremitin nach Ägypten unter Kaiser Julian gefoltert worden sein soll. Und das sogenannte Lübecker Passional stellt sie als Kaisertochter dar, die aus Nächstenliebe ihren gesamten Besitz den Armen verschenkt hatte, worauf sie von ihren Brüdern gequält wurde. Schliesslich starb sie durch Enthauptung. Unter den Foltermethoden wird stets das Herausbrechen ihrer Zähne angeführt.

Zunächst wurde Apollonia hauptsächlich im Raum Alexandrien verehrt. Erst im 9. Jahrhundert wird ihr Name auch in Europa erwähnt. Bischof Ado von Vienne (799-875) legte in seinem Martyrologium den 9. Februar als Gedenktag der Apollonia fest. Explizit als Schutzpatronin gegen Zahnschmerzen gilt sie seit etwa dem 13. Jahrhundert, denn aus dieser Zeit stammt die älteste bekannte Apollonia-Abbildung mit dem charakteristischen Attribut – einer Zange. Diesem «Urtyp» entsprechen die meisten Apollonia-Darstellungen; häufig klemmt zwischen den Zangenschneiden ein Zahn. Obschon Apollonia laut Dionysius zum Zeitpunkt ihres Martyriums betagt war, tritt sie fast immer als junge Frau in Erscheinung.

Kerzen, Zähne, Löffel

In der von Volksfrömmigkeit stark geprägten Zentralschweiz ist das Patrozinium der hl. Apollonia mehrfach anzutreffen, beschränkt sich jedoch auf Kapellen und Bildstöcke, bis auf eine Ausnahme: Im schwyzer Dorf Alpthal steht die landesweit einzige Pfarrkirche, die der Märtyrerin geweiht ist. Einige der Apolloniakapellchen werden im Volksmund liebevoll «Zahnweh-Chappeli» genannt. Bekannte Beispiele finden wir etwa bei Unterschönenbuch in der Gemeinde Ingenbohl SZ, oberhalb Hofstatt bei Luthern LU oder auf dem Bodeberg bei Zell LU. Auch die Kapelle in Ewil bei Sachseln OW ist der Heiligen geweiht, das Altarblatt zeigt ihr Martyrium.

Mit der Verehrung der hl. Apollonia und der Bitte um Linderung von Zahnleiden waren mehrere Bräuche verbunden, von denen einige bis heute noch praktiziert werden. Neben dem einfachen Kerzenopfer oder dem Deponieren von Zähnen zu Füssen der Heiligen pflegten es Leidende – vor allem in Kanton Luzern – Löffel darzubringen, um von den Zahnschmerzen befreit zu werden. Dies mit dem Gedanken, dass die Schmerzen durch die Nahrungsaufnahme auf den Löffel übergehen und gemeinsam mit diesem in die Obhut der höheren Macht gegeben werden.

Keine Heilige ohne Bauernregel

Mit der Entwicklung der Dentalhygiene und der allgemeinen medizinischen Versorgung der Bevölkerung hat die hl. Apollonia heutzutage nicht mehr so viel zu tun wie einst.

Aber wie bei den meisten Patroninnen und Patronen der katholischen Kirche der Fall, ist auch mit Apollonias Gedenktag eine alte Bauernregel verknüpft, die da lautet: «Ist’s zu Apollonia feucht, der Winter sehr spät entfleucht.»