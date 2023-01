E-Zigaretten sind nun wirklich nichts Neues: In den 90er-Jahren wurden an Stängeln ohne Tabakrauch getüftelt, seit 2008 sind sie auf dem Markt. Schon damals wusste man: Nikotin macht süchtig, auch ohne Tabak. Das Gesetzt schützt Minderjährige aber erst ab nächstem Jahr. Dass die Gesetzgebung neuen Produkten so sehr hinterher hinkt, ist störend – und ungesund.

Sabine Kuster Drucken Teilen