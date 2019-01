Eine Reise an den Ursprung des Bauhauses

Die Grand Tour der Moderne bietet einen Streifzug durch 100 Jahre Architekturgeschichte in Deutschland. Tour 1 «Bauhaus entdecken» führt in 5 Tagen an Orte des Bauhauses in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg. Die Stationen: Bauhaus-Universität, Haus am Horn, Haus Hohe Pappeln, Bauhaus-Museum in Weimar, Haus Auerbach in Jena, Bauhaus-Keramikwerkstatt in Dornburg, Haus Schulenburg in Gera, Haus des Volkes in Probstzella, Lyonel-Feininger-Galerie in Quedlinburg, Lyonel Feininger in Halle (Saale), Stadthalle, Gartenstadt-Kolonie Reform, Beims-Siedlung in Magdeburg, Diakonissen-Mutterhaus in Elbingerode, Piesteritzer Werkssiedlung in Lutherstadt Wittenberg, Bauhaus, Meisterhäuser, Arbeitsamt, Kornhaus in Dessau-Rosslau, Reihenhaussiedlung, Laubenganghäuser in Dessau-Törten, Hufeisensiedlung, Siemensstadt, Bauhausarchiv u.a. in Berlin, Observatorium im Einsteinturm in Potsdam, Einsteins Sommerhaus in Caputh, Bundesschule Bernau.

Tipps: Führungen, Ausstellungen, Veranstaltungen im Rahmen des Bauhaus-Jubiläums: www.bauhaus100.de. Reisen zum Bauhaus: www.grandtourdermorderne.de. Reiseführer: «Bauhaus Reisebuch. Weimar – Dessau – Berlin», Bauhaus Kooperation (Hrsg.), Prestel 2017.

In ein paar der Schüler- und Jungmeisterstudios im Ateliergebäude in Dessau kann man übernachten. Das Haus des Volkes in Probstzella ist ein empfehlenswertes Hotel, das Kornhaus an der Elbe bei Dessau ein Ausflugsrestaurant, www.bauhaus-dessau.de. Geführte Touren an der Bauhaus-Universität Weimar: www.uni-weimar.de/bauhausspaziergang (is)