Bahai-Glaube Abdu’l-Bahá – ein Leben, von Liebe geprägt Der 100. Todestag von Abdu’l-Bahá am 28. November war ein wichtiger Tag im Kalender der Bahai. Der Sohn des Religionsstifters hat die hohen Werte seines Vaters bewahrt und vorgelebt.

Abdu’l-Bahá – historische Aufnahme von 1912. Bild: PD / bahai.org

Für die knapp 1000 Schweizer Angehörigen des Bahai-Glaubens war der 28. November ein bedeutsamer Tag im Jahreskalender: Es jährte sich der Todestag Abdu’l-Bahás (1844–1921) zum 100. Mal. Neben den beiden Glaubensstiftern Báb und Bahá’u’lláh ist Abdu’l-Bahá die dritte Zentral­gestalt der Bahai (Bahá’í). Es ist dies die jüngste der abrahamitisch monotheistischen Offenbarungsreligionen, welche eigene heilige Schriften und Gebote führen. Der Bahai-Glaube gilt trotz einer vergleichsweise geringen Anzahl an Gläubigen von weltweit zwischen sieben und acht Millionen als Weltreligion.

Das Bahaitum ist eine Religion des Friedens, in deren Zentrum ein einziger transzendenter Gott und Schöpfer steht. Die Menschheit in ihrer Vielfalt wird als Einheit ­angesehen, alle Religionen werden als gleichwertig akzeptiert, Wissenschaft und religiöser Glaube gelten als komplementär. Einzigartig am Bahaitum ist, dass der Religionsstifter die jeweilige Nachfolge testamentarisch geregelt hat, um die Einheit des ­Glaubens sowie der jungen Glaubens­gemeinschaft zu sichern und vor Spaltungen zu bewahren.

Botschafter des Friedens

Der als Abbas Effendi in Teheran geborene Abdu’l-Bahá war Sohn des Religionsstifters Bahá’u’lláh und wurde nach des innigst geliebten und verehrten Vaters Tod zur wegweisenden Figur der Religion und deren moralisches Vorbild. Als glaubensbedingt Verfolgter lebte Abdu’l-Bahá jahrelang in Gefangenschaft. Dennoch ­gelang es ihm, Glaubensbrüder und -schwestern in die Welt zu entsenden, auf dass sie Bahai-Gemeinden bilden.

«Das Vorbild» – ein filmisches Porträt über Abdu’l-Bahá. Youtube

Als Abdu’l-Bahá anno 1908 im Alter von bereits 64 Jahren endgültig seine Freiheit erlangte, war es seine oberste Mission, persönlich das geistige Erbe seines Vaters zu hüten und zu verbreiten, sprich dessen Lehren und Schriften auszulegen und unter die Menschen zu bringen. Diese beinhalten hohe gesellschaftliche Werte und eine durch und durch pazifistische Haltung. Allem voran steht die Friedensbotschaft – Einheit und Eintracht unter den Menschen als oberstes Ziel. Ebenso zentral sind die religiöse Toleranz, die Ablehnung jeglicher Diskriminierung aufgrund Rasse und Ethnie, die Gleichberechtigung der Geschlechter und allgemeine soziale Gerechtigkeit.

Abdu’l-Bahá erlangte höchstes Ansehen, dies nicht nur durch das Predigen der genannten Werte, sondern durch deren Vorleben: Er setzte sich – angetrieben von seiner Liebe zu den Menschen und zur Menschheit als Ganzes – mit grosser Hin­gabe persönlich für die Benachteiligten ein, insbesondere in den leidverursachenden Wirren des Ersten Weltkrieges. Auf seinen wiederholten Reisen in west­liche Länder nutze er seinen Status als Friedensbotschafter genau wie sein aussergewöhnliches Charisma, um die Gedanken seines Vaters zu verkünden. Er wurde überall in der Welt als Mensch wahrgenommen, der sich durch seine Güte, Bescheidenheit, Freundlichkeit, Grosszügigkeit und Liebe auszeichnet. 1920 wurde Abdu’l-Bahá für seine humanitären Verdienste mit dem Order of the British Empire geehrt.

Beisetzung in Haifa

Vor seinem Ableben ernannte Abdu’l-Bahá seinen Enkel Shoghi Effendi zum Nachfolger und somit Hüter des Bahai-Glaubens. Abdu’l-Bahá starb am 28. November 1921 im Alter von 77 Jahren in Haifa, wo sich das Weltzentrum der Bahai befindet. Abdu’l-Bahá fand im Schrein des Báb am Berg Karmel seine letzte Ruhe.