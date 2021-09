Buchneuheit Katholische Kirche: Ein Priester bricht sein Schweigen Der Priester Wolfgang F. Rothe (54) hat homosexuelle Menschen gesegnet und einen mutmasslich homophoben Priester wegen Volksverhetzung angezeigt. Jetzt legt er ein Buch vor. Darin erklärt er, was ihn antreibt.

Der fromme Schein trügt: Die Schilderungen Wolfgang F. Rothes, wie es um die Sexualmoral der katholischen Kirche steht, hinterlassen Betroffenheit. Bild: getty /Jay Vanbebber

Der mit zwei Doktortiteln in Theologie und Kirchenrecht in einer Münchner Pfarrei tätige Priester der Diözese St. Pölten, Wolfgang F. Rothe, ist in neuester Zeit durch einen Strafantrag gegen einen homophoben Artikel in der von Professor Manfred Hauke herausgegebenen Zeitschrift «Theologisches» aufgefallen. Nun legt Rothe im Droemer-Verlag München ein in Gehalt und Anklage schwer zu ertragendes Buch mit dem Obertitel «Missbrauchte Kirche» und dem Untertitel «Eine Abrechnung mit der katholischen Sexualmoral und ihren Verfechtern» vor.

Sechs theologisch stringente Exkurse zu aktuellen Fragestellungen – Sexualmoral, Zölibat, Stellung der Frau, Homosexualität, Missbrauchskandal – sind eingebettet in seine Lebens- und Leidensgeschichte als konservativer katholischer Priester und als Missbrauchsopfer im geistig-spirituellen wie physischem Sinn. Ein Nachwort von Doris Reisinger, selber Missbrauchsopfer als Ordensschwester, schliesst das Buch ab.

Der Fall St. Pölten

Rothe begann seine Kirchenkarriere Ende der 1980er-Jahre, in der Ära des «ewigen» Papstes Johannes Paul II., sauber auf der ganz konservativen Seite. Er wechselte darum gezielt auch Fakultät und Bistum. Er landete im Umfeld diverser neuer kirchlicher Bewegungen und wurde schliesslich bei Bischof Kurt Krenn, durch dessen Protektion er in Rom weiterstudierte, dessen Privatsekretär und später Subregens im Priesterseminar St. Pölten. Der dortige Skandal 2004 um kinderpornografisches Material auf den Computern der Seminaristen und um homosexuelle Aktivitäten im Seminar kostete ihn im Rahmen der Visitation durch Bischof Klaus Küng alles: Anstellung und kirchliche Anerkennung, Ehre und Akzeptanz, physische und psychische Gesundheit. Er sollte – abgeschoben in psychologische Abklärungen und lange «Klosterhaft» – als schwul, krank und suizidgefährdet entweder selber die Laisierung beantragen, oder dann sollte seine Weihe für ungültig erklärt werden. Mit Glück schaffte er es, nicht nach Rumänien abgeschoben zu werden, sondern in München nun seriös betreut weiterarbeiten zu dürfen.

Ein TV-Gespräch 2019 zwischen Kardinal Schönborn und einem weiblichen Missbrauchsopfer, in dem der Kardinal sagte «Ich glaube Ihnen, ja», löste in ihm die Blockade, und er wagte es, sein eigenes Missbrauchserlebnis gegenüber Drittpersonen mitzuteilen. Dies löste eine Lawine mit einer polizeilichen Untersuchung gegen alt Bischof Küng aus. Es endete mit der Verjährung und einer kanonischen Verwarnung des Opfers, die Vorwürfe nicht weiter in der Öffentlichkeit zu wiederholen. Durch nicht von ihm verschuldete Indiskretionen kam es aber im Januar 2021 zu Artikeln in der «Süddeutschen Zeitung» und damit doch zur öffentlichen Wahrnehmung.

Ob Kardinal Marx, seit 2007 Erzbischof von München und Freising, auch an Rothe und das ihm angetane Unrecht dachte, als er Papst Franziskus im vergangenen Mai seinen Rücktritt als Erzbischof anbot? Man wird es nie erfahren, darf aber gespannt sein, was nun auf Rothe zukommt, wie er mit seinem Buch ein kapitales Outing gewagt hat.

Leichte Beute von Rattenfängern

Rothe ist ein typischer Vertreter der jüngeren Priestergeneration: Diese ist einerseits verunsichert durch die liberale Universitätstheologie und sucht andererseits den Richtungsstreit in der Kirche nach Sicherheit, liturgisch-ästhetischer, doktrinärer und organisatorischer Sicherheit. Damit werden sie leichte Beute von Rattenfängern, die hinter dem Deckmantel von Gehorsam und Keuschheit sauber versteckt, nach Opfern für ihre religiösen Macht- und Gewaltphantasien suchen. Auch bestätigt er etliche von Fréderic Martel in «Sodom» beschriebenen Aspekte der schwulen Atmosphäre, die in und um den Vatikan herrscht – mit erschreckender Sachlichkeit. Dort könne man nur «Atheist oder Heiliger» werden, sonst sei das System nicht zu ertragen.

Und er – Rothe – sei eben keines von beidem! Die Buchlektüre hinterlässt tiefe Betroffenheit zum einen, zum andern das Wissen, wieviel Glück jene Priester hatten, die in der freien liberalen Luft nach Konzil und Synode in unseren Dienst starten durften. Und dann Nachdenklichkeit: Dass ein so intelligenter junger Mann sich so lange instrumentalisieren liess, so lange brauchte, um die Mechanismen zu erkennen – das muss der Autor mit sich selber ausmachen.