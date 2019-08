Einsatz für die Gleichberechtigung in der katholischen Kirche Ein weltweites Netzwerk sammelt Voten für das Recht der Frau in der Kirche. Auch Schweizerinnen ergreifen das Wort. Regula Pfeifer, kath.ch

Frauen wollen in die Führung der katholischen Kirche mit einbezogen werden – auf Augenhöhe mit den Männern. (Bild: Getty)

Das Netzwerk «Voices of faith» sammelt weltweit Voten von Menschen, die sich für Gleichberechtigung in der katholischen Kirche einsetzen. Bereits 1053 Personen sind dem Aufruf gefolgt und haben ihr Votum für Gleichberechtigung in der Kirche auf der Webseite der Kampagne «Overcomingsilence» (www.overcomingsilence.com )publiziert. Ein Blick auf die dort eingereichten Fotos zeigt: Geschätzt 90 Prozent von ihnen sind Frauen. Darunter auch einige aus der Schweiz.

Eine von ihnen ist Simone Curau-Aepli, Präsidentin des Schweizerischen Katholischen Frauenbundes. «Wir Frauen, die wir die Kirche massgeblich prägen und tragen, sind auch im 21. Jahrhundert von den Weiheämtern ausgeschlossen und damit nicht zugelassen, mitzudiskutieren und zu entscheiden über die wesentlichen Fragen des Lebens und damit der Kirche», schreibt sie in ihrem «Overcomingsilence»-Votum. Das müsse sich ändern, wenn die Kirche im aufgeklärten Europa zukunftsfähig sein wolle.

«Gleichberechtigung ist im Sinne von Jesus Christus»

Die Theologin und Journalistin Jacqueline Straub, die immer wieder – und auch hier – öffentlich erklärt, sie wolle Priesterin werden, fordert in ihrem Statement: «Es braucht Priesterinnen, weil sie die Hälfte der Kirchengemeinschaft ausmachen. Es braucht Gleichberechtigung, weil es im Sinne von Jesus Christus ist.»

Ein spezielles Bild beschwört Regula Grünenfelder, Leiterin der Fachstelle Feministische Theologie des Vereins Frauenkirche Zentralschweiz, herauf: «Wir Frauen brauchen in unserer Kirche nicht ein grösseres Stück vom Kuchen, sondern müssen uns endlich in der Bäckerei einmischen», schreibt sie und erklärt ihre Vision: «Wir wollen eine nährende Kirche mit bekömmlichen, fairen Produkten.»

Das Votum der Priorin des Klosters Fahr, Irene Gassmann, gilt dem Miteinander von Frauen und Männern in der Kirche. Weiter positionieren sich die Gemeindeleiterin der Pfarrei Illnau-Effretikon, Monika Schmid, sowie die Theologinnen Susanne Andrea Birke, Veronika Jehle und Gabriele Kieser mit persönlichen Beiträgen zur Kampagne. Birke ist in der Regenbogenpastoral des Bistums Basel, Jehle und Kieser sind in der Spitalseelsorge tätig.

Start der Kampagne war Ende Februar 2019, wie die Geschäftsführerin von «Voices of faith», Chantal Götz, sagt. Götz ist langjährige Leiterin der Fidel-Götz-Stiftung mit Sitz in Liechtenstein. Diese kämpft «in Partnerschaft mit globalen katholischen Organisationen für eine gerechte und gleichberechtigte Welt», wie es auf der Website heisst. «Die Kampagne ‹Overcomingsilence› zielt darauf ab, Katholiken und Katholikinnen auf der ganzen Welt zusammenzubringen, die mit unseren Zielen übereinstimmen, mehr Frauen in die Führung und Entscheidungsfindung der katholischen Kirche einzubeziehen», erklärt Götz. Die entsprechenden Reformen seien «dringend, um die Kirche in das 21. Jahrhundert zu führen».

Petition an den Papst

«Tausende von Gesichtern und Botschaften» sollen schliesslich als «visuelle Petition» am 8. März 2020 an den Vatikan gesendet werden, heisst es auf der Webseite. Der Papst sei Adressat, weil es hier nicht nur um Probleme auf lokaler Kirchenebene gehe, sondern insbesondere auch um solche «ganz oben», erklärt Götz das Vorgehen. Franziskus habe zwar Unterstützung für Frauen geäussert. «Aber jetzt müssen wir Massnahmen sehen,» fordert Götz. Sie ist überzeugt, dass der Papst aufgrund seiner Spitzenposition Massnahmen umsetzen könne, die Vorbildfunktion für andere hätten. Das persönliche Zeugnis ist laut Götz eine «relativ einfache Massnahme», die jede und jeder ergreifen könne und damit nicht hilflos zusehen müsse, «wie sich unsere Kirche selbst zugrunde richtet».

Gerade deshalb hätten die Initiantinnen ein grösseres Echo unter den Katholikinnen und Katholiken erwartet. «Wir haben es uns leichter vorgestellt», so Götz. Sie und ihre Mitstreitenden erklären sich die Zurückhaltung mit der spürbar schwindenden Hoffnung unter den Gläubigen und der Angst vor einem Arbeitsplatzverlust. Das gehe aus vielen unterstützenden E-Mails hervor, deren Urheberinnen ihre Meinung nicht publik machen wollten.

Institution flösst Angst ein

«Es ist eine Schande, aber Tatsache, dass die katholische Institution vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen grosse Angst einflösst», empört sich die Geschäftsführerin von «Voices of Faith», zeigt aber Verständnis für die Betroffenen: «Wir verstehen nur zu gut, dass es für ­einige Menschen um viel geht.» Die Initiantinnen versuchen nun, mit Hilfe einer Kommunikationsagentur weitere Interessierte zu erreichen.