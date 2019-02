Eloïse und das Passé simple Ein Sprachkurs zu Hause bei einer Französischlehrerin ist die ideale Lösung, wenn man in kurzer Zeit viel lernen will. Ein Selbstversuch. Silvia Schaub

Mit der pensionierten Lehrerin Mady Tissot und ihrer Enkelin Eloïse geht das Französischlernen ganz schnell. (Bild: Bilder: Silvia Schaub) Das Städtchen Annecy wird wegen seiner malerischen Gassen und Flüsse auch das «Paris der Alpen» genannt. 2 Bilder Eloïse und das Passé simple

Einen solchen Auftakt hätte ich nicht erwartet. Schon am ersten Abend rutscht mir doch tatsächlich ein Subjonctif über die Lippen. «Il est important que j’apprenne le français de tous les jours.» Ich war perplex.

Waren also meine jahrelangen Französischstunden doch nicht ganz für die Katz?

Allzu oft brauche ich mein Französisch nämlich inzwischen nicht mehr und glaubte, schon fast alles vergessen zu haben. Also kann so ein Refresh-Kurs nicht schaden, dachte ich mir. Und da ich keine Lust auf eine Sprachschule hatte, wo ich womöglich mit Teenies oder Twenties in einer Klasse sitzen müsste, kam mir das Angebot ganz gelegen. Wieso sich also nicht einmal beim Lehrer zu Hause ganz individuell in eine Sprache vertiefen? Nicht irgendwo in einem Hotspot wie Paris oder an der Côte d’Azur, sondern in der beschaulichen Haute-Savoie. Das liegt nahe der Schweizer Grenze und hat ebenso seinen Reiz, bietet doch die Gegend pittoreske Kleinstädtchen und viel Natur. Denn die Kurse «At the Teacher’s Home» der Sprachschule «Home Language International» finden nicht nur drinnen statt. Das Konzept sieht auch vor, dass man nachmittags unterwegs ist.

Meine Anfangseuphorie war übrigens schnell wieder verflogen. Denn schon einen Moment später korrigiert mich Mady, meine Lehrerin:

«Chambre spricht man mit einem harten und nicht mit einem weichen ‹sch› aus!»

Also mindestens an meiner Aussprache kann ich noch feilen. Wo es bei mir sonst noch hapert, merke ich beim Test, den ich am ersten Abend ausfüllen muss.

Schon beim Frühstück ein neues Wort gelernt

Am nächsten Morgen sitze ich statt im Schulzimmer im gemütlichen Esszimmer von Mady Tissot im Dorf Amancy. Die erste Herausforderung erwartete mich aber schon beim Frühstück. Madys 4-jährige Enkeltochter Eloïse schaut kurz vorbei, nimmt mich sogleich in Beschlag und konfrontiert mich mit der Frage: «As-tu aussi une tirelire?»

Tirelire? Ich verstehe nur Bahnhof. Und schon bringt mir Eloïse ihr kleines Sparkässeli.

Mady ist eine engagierte Lehrerin – und eine genaue. Immer wieder tauchen in ihrem Lehrbuch Kapitel auf, die sie markiert hat. Diese Übungen sind besonders herausfordernd. Mit Erstaunen stelle ich fest, dass bei mir doch einiges an Grammatik hängengeblieben ist. Dafür schleichen sich immer mal wieder Anglizismen ein, die meine Privatlehrerin sogleich korrigiert. Es heisse «rendre visite» und nicht «visiter». Aber sie ermuntert mich auch, doch nicht immer diese fürchterlichen «est-ce que-Sätze» zu machen. «Das geht auch viel einfacher mit der Inversion. As-tu statt est-ce que tu as.»

Die Privatlehrerin erzählt aus ihrem bewegten Leben

Wir folgen dem Lehrbuch nicht immer ganz genau. Dazwischen schweifen wir ab und verlieren uns in angeregten Diskussionen über «la vie». Und das ist bei Mady besonders interessant. Bevor sie als Privatlehrerin zu arbeiten begann, organisierte die studierte Ökonomin während 26 Jahren Konferenzen für das World Economic Forum in der ganzen Welt. Noch immer denkt die inzwischen pensionierte Französin gerne an diese Zeit zurück und hat viel darüber zu erzählen.

Deshalb ist sie auch gleich mein erstes Interview-Opfer. Geschickt korrigiert – oder vielmehr optimiert – Mady meine Fragen, damit ich ihr noch spannendere Antworten entlocken kann. Natürlich will ich wissen, wie sie zu diesem Job gekommen ist und was die grössten Herausforderungen (défi, schon wieder ein neues Wort) waren, wie sie sich mit ihren Kindern organisierte (dank ihrem Mann) und welch spannende Länder sie durch ihren Beruf kennen gelernt hat.

An Feierabend ist allerdings bei einem Sprachkurs dieser Art nicht zu denken. Man befindet sich irgendwie immer in der Schule – beim nachmittäglichen Rundgang durch das reizende Städtchen La Roche sur Foron, beim Kaffee mit Tochter Amandine oder beim Abendessen. Auszeit gibt’s nur im Bett, wenn man völlig erschöpft sofort in einen traumlosen Tiefschlaf fällt. Aber der Vorteil ist: Man hat die Sprache immer um sich, kann ihr gar nicht entrinnen, so dass man fast automatisch beginnt, französisch zu denken.

Sprache geht auch durch den Magen

Dass der Aufenthalt bei Mady erste Früchte trägt, spüre ich am nächsten Tag bei einem Ausflug nach Annecy. Wir treffen die Lehrerin Dominique und ihren Mann Marc. Der ehemalige Bankdirektor ist ein kundiger Stadtführer. Sein Französisch ist natürlich lupenrein, aber er legt ein Tempo hin, dem ich kaum folgen kann. Später, als wir Confit de canard und Pommes de terres persillées essen – die Sprache geht auch durch den Magen – bin ich schon langsam warmgelaufen. Der Kurs ist auch für die Lehrpersonen herausfordernd. Mady ist nicht nur für die Schulstunden verantwortlich, sie ist auch meine Köchin, meine Unterhalterin, meine erste Anlaufstelle bei Fragen aller Art.

«Nach einer Kurswoche oder zwei brauche ich jeweils schon etwas Erholung.»

Doch Mady bekommt zwischendurch auch mal etwas Entlastung durch Eloïse. Die Kleine korrigiert mich, wo immer sie kann: «Non, on ne dit pas un bouillotte, on dit une bouillotte.» Am letzten Abend erzählt sie mir eine Geschichte und lehrt mich, dass selbst 4-Jährige schon das Passé simple perfekt können: «Ce fut une fois un éléphant qui rencontra un lion.»