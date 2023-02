Ernährung Karotten und Soja – aber auf keinen Fall Fleisch: Darf ich meinen Hund vegan ernähren? Eine Studie zeigt: Vegane Hunde sind die gesündesten. Tierärztin Claudia Nett und der Schweizer Tierschutz sehen das aber ganz anders.

Bei der veganen Ernährung muss alles genau kontrolliert werden, damit der Hund keine Mängel davonträgt. Getty

Hunde brauchen Fleisch – oder etwa nicht? Dass sich diese Frage bei Hundebesitzerinnen und -besitzern heute stellt, kommt nicht von ungefähr. Immer mehr Personen verzichten selber auf Fleisch oder gar gänzlich auf tierische Produkte. Jetzt hat der Trend auch den Fressnapf erreicht. Doch wer aus moralischen oder ökologischen Gründen auf Fleisch verzichtet, sieht sich vielleicht in einem Zwiespalt: Man will schliesslich weder anderen Tieren noch seinem eigenen schaden.

Hunde stammen ursprünglich vom Wolf ab. Dem Raubtier, dem Fleischfresser. Das ist natürlich sehr lange her, seit rund 15’000 Jahren ist der Hund domestiziert und in der Zwischenzeit hat er sich immer mehr dem Leben mit dem Menschen angepasst. Das heisst für seine Ernährung auch, dass der Hund kein reiner Fleischfresser, sondern auch ein Allesfresser ist. Sein Körper hat über die Zeit gelernt, Kohlenhydrate abzubauen und mit pflanzlichem Eiweiss umzugehen.

Obwohl Hunde keine Pflanzenfresser sind, sollen solche, die vegan ernährt werden, die gesündesten sein. Das ist zumindest das Resultat einer Studie von Andrew Knight im letzten Jahr, der als Professor an der Fakultät für Gesundheit und Wohlbefinden der Universität Winchester in Grossbritannien arbeitet. Er und sein Team befragten 2639 Hundebesitzerinnen und -besitzer zur Ernährung und Gesundheit ihrer Tiere. 54 Prozent der Hunde wurden mit üblicher Hundenahrung gefüttert, 33 Prozent mit rohem Fleisch und 13 Prozent vegan.

Die Wissenschaftler konzentrierten sich bei der Befragung auf die häufigsten Erkrankungen bei Hunden sowie allgemeine Indikatoren zur Gesundheit wie zum Beispiel häufige Tierarztbesuche und Medikamentenabgabe.

Die Studie hat ein Problem

Sie kamen zum Schluss, dass 49 Prozent der herkömmlich gefütterten Hunde und 43 Prozent der mit rohem Fleisch gefütterten Hunde an gesundheitlichen Beschwerden litten. Bei den veganen Hunden waren es nur 36 Prozent. Auch mussten Letztere weniger zum Tierarzt und wurden von diesem als gesünder eingestuft – so zumindest die Angaben der Besitzer.

Die Gesundheit der Hunde, die mit rohem Fleisch gefüttert wurden, wurde noch minim besser eingeschätzt als die ihrer vegan ernährten Artgenossen. Das habe aber vor allem daran gelegen, dass sie im Schnitt jünger waren.

Die Studie hat aber ein Problem: Die Fragen wurden von den Besitzerinnen und nicht etwa den Tierärzten beantwortet. Auch wurden keine Blut- und Urintests gemacht. Und doch ziehen die Forschenden in ihrer Studie das Fazit, dass eine vegane Ernährung die gesündeste Option für Hunde ist, wenn auf die richtige Zusammensetzung geachtet werde.

Heisst das, ab jetzt nur noch pflanzliche Ernährung für die Vierbeiner? «Nein», ist sich Claudia Nett, Tierärztin mit Fokus auf Ernährung, sicher. Sie sagt:

«Hunde sind keine Pflanzenfresser.»

Das Problem: Die Zusammensetzung der Aminosäuren, aus denen Proteine bestehen, unterscheiden sich bei pflanzlichen und tierischen Proteinen. Hunde wie auch Menschen brauchen eine bestimmte Menge an solchen Aminosäuren. Je nach Eiweissquelle wird dieser Bedarf unzureichend gedeckt. «Das vegane Hundefutter aus dem Laden enthält oft zu wenig hochwertiges Eiweiss. Den Hunden müsste so viel davon gefüttert werden, dass sie es allenfalls gar nicht mehr fressen könnten», sagt Nett.

Insbesondere bei veganen Diäten würden wichtige Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe in zu geringer Menge vorliegen oder gar fehlen. «Hunde brauchen zum Beispiel mehr Kalzium als Menschen. Dieses nehmen sie normalerweise durch Knochen oder Eierschalen auf.» Ein Mangel kann insbesondere bei Welpen zu Fehlstellungen oder Verbiegungen der Gliedmassen, gar zu Knochenbrüchen führen.

Soja kommt dem tierischen Eiweiss am nächsten

Bei einer veganen Ernährung muss also alles genau kontrolliert werden. Es sei zum Beispiel wichtig, sicherzustellen, dass das vegane Hundefutter aus dem Laden zumindest als Alleinfuttermittel deklariert ist und damit gewährleistet ist, dass dieses Futter alle ernährungstechnischen Bedürfnisse abdeckt.

Beim selbst zubereitetem veganen Futter wird es bereits schwieriger. Da kann als gute Proteinquelle zum Beispiel Soja verwendet werden, weil es dem tierischen Eiweiss bezüglich seiner Aminosäurenzusammensetzung noch am nächsten kommt. Das allein reicht aber nicht. Nett sagt: «Ich sehe so viele Ernährungsfehler.» Sie rät von einer veganen Ernährung ab.

Auch der Schweizer Tierschutz STS hat Vorbehalte gegenüber dieser Ernährungsweise. «Eine rein vegane Ernährung ist aus unserer Sicht keine artgerechte Fütterung», schreibt STS-Sprecher Simon Hubacher.

«Bei Mangelerscheinungen oder schlechtem Ernährungszustand aufgrund nicht geeigneten Futters liegt ein Verstoss gegen die Tierschutzverordnung vor, der geahndet werden kann.»

Ausnahmen seien möglich, wenn es sich um ein «gut erprobtes kommerzielles Futter» handelt, bei dem nachgewiesen werden könne, dass die Hunde keine Mangelerscheinungen davontragen und sich artgemäss entwickeln können.

Keine Option für Welpen oder trächtige Hündinnen

Vor allem aber in der Wachstumsphase und bei hoher sportlicher Leistung oder anderem hohem Energieaufwand seien Hunde auf gesundes, artgerechtes Futter angewiesen. Das sieht auch Claudia Nett so: «Welpen, trächtige und stillende sowie kranke Hunde dürfen keinesfalls vegan ernährt werden.» Ihr Bedarf an essenziellen Nährstoffen könne so nicht ausreichend abgedeckt werden.

Bei der vegetarischen Ernährung sieht es bereits anders aus. Denn auf Milchprodukte und Eier muss dabei nicht verzichtet werden. «Die Hunde erhalten also weiterhin tierisches Eiweiss», sagt Nett. Auch dort sei es jedoch wichtig, sich gut zu informieren und den Futterplan mit einem tierärztlichen Ernährungsspezialisten zusammenzustellen, um eine Unterversorgung insbesondere mit Mineralstoffen und Vitaminen zu verhindern. Bei gewissen Krankheiten wie zum Beispiel Lebererkrankungen, bei Magenproblemen, aber auch bei gewissen Harnsteinen empfehlen die Tierärzte gar eine vegetarische Ernährung, als therapeutische Massnahme.