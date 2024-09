Essay Wir verbubbeln wegen Digitalisierung und Gratiskultur! Wenn Demokratie funktionieren soll, müssen wir jetzt aufwachen Das Internet verbindet scheinbar die ganzen Welt, tatsächlich entwurzelt es uns aber. In den Filterblasen treffen wir nur auf Meinungen, die unsere Ansichten bestätigen. Das macht uns zu demokratisch intoleranten Wesen. Jürg Halter* Drucken Teilen

Jeder steckt in einer Blase und verliert den Kontakt zu anderen und Andersdenkenden. Getty

Ohne Internet ist ein Leben nicht mehr vorstellbar. Je mehr wir digital kommunizieren, desto mehr Daten produzieren wir. Dass unsere Demokratie durch globalisierte, kaum regulierte Technologie-Riesen, die diese Daten unablässig erhaschen und für ihre Zwecke einsetzen, bedroht ist, sind wir Dauerabgelenkte kaum mehr bereit wahrzunehmen. Ebenso wenig, dass sich der Staat gegenüber der Sammelwut internationaler Tech-Konzerne einerseits passiv oder machtlos zeigt, andererseits selbst auch immer mehr zu einem gierigen Sammler wird.

Wir leben aber nicht nur in einer sich ungefragt überwachen lassenden Selbstoptimierungsgesellschaft, sondern, als Dauerkommunizierende, folgerichtig auch in einer Bekenntniszwangsgesellschaft. Am bequemsten ist es dabei, nur noch die Ansichten zu äussern, die die anderen in der gemeinsamen Bubble ebenso äussern. In einer Bubble, die man, je mehr Zuspruch man von dieser erfährt, desto weniger enttäuschen will. Man ist weltanschaulich und in mehr oder weniger allen politischen Fragen auf einer Linie. Selbstzensur will man sich dabei selbstverständlich nie eingestehen. Schon gar nicht vorauseilender Gehorsam.

Zur Person zvg Jürg Halter* Der Autor ist Schriftsteller, Spoken Word Artist und bildender Künstler. Am 8. Juni eröffnet Jürg Halter seine Ausstellung «Das imaginäre Haus» (mit Uwe Wittwer und Aiko Watanabe) im Gewerbemuseum Winterthur.

Durch die Digitalisierung, die die Gratiskultur hat eskalieren lassen, ist auch die Medienunabhängigkeit zunehmend gefährdet. Immer weniger von uns sind bereit, für nicht spezifisch auf uns und unsere Weltanschauung zugeschnittene Medientitel Geld auszugeben. Medien für eine kritische, breite Öffentlichkeit entwickeln sich so zunehmend entweder zu bubbelspezifischen Inzestmedien, oder aber sie verstehen den Journalismus überhaupt nicht mehr als Kerngeschäft, und dieser wird entsprechend zusammengespart, verbanalisiert, verkürzt, verblödet.

Die Massenmedien, mit Blick auf die Klickzahlen, konzentrieren sich somit oft auf die lautesten und dialogunfähigsten Stimmen unterschiedlicher Ideologie-Bubbles. Man setzt damit auf viel Traffic erzeugende Pro- oder Contra-Artikel, da diese in den jeweiligen Bubbles wie wild geteilt werden. Dies führt logischerweise nicht zu mehr kritischer Selbstreflektion innerhalb der Bubbles, sondern bestärkt Menschen immer wieder von neuem genau in dem, was sie schon denken; macht also alle Menschen demokratisch intoleranter. Das ist aber kein Problem, denn man steht schliesslich auf der richtigen Seite.

In einer immer komplexeren Welt suchen wir Menschen nach eindeutigen Antworten und halten Widersprüche immer weniger aus. Wir orientieren uns an Kategorien wie richtig oder falsch, dafür und dagegen, entweder oder. Das binäre Prinzip der digitalen Welt also: Ja oder Nein, also Null oder Eins. Ein «Sowohl als auch», ein «Weder noch» und ein «Vielleicht» sind Zumutungen. Dieser geistige Disziplinierungsprozess wird nicht zuletzt von den sogenannten sozialen Medien, respektive der künstlichen Intelligenz / Dummheit dahinter, unablässig vorangetrieben.

Vor allem populistische Positionen profitieren von dieser Entwicklung. Doch der Kern einer Demokratie bildet eine breite, kritische Öffentlichkeit, die sich eben aus unterschiedlich politisch aufgestellten, aber dennoch einander im Grunde respektierenden Individuen zusammensetzt, die miteinander in sachliche, konstruktive Dialoge zu treten fähig sind. Eine Demokratie, die diesen Namen auch verdient, lebt von Vielseitigkeit und Differenzen, von der Toleranz und dem Respekt anderen Meinungen und Ansichten gegenüber. Doch auch davon, dass man in wichtigen Fragen einen Konsens findet, vorab in Bezug auf das Funktionieren der Demokratie selbst.

Eine Digitalisierung aber, die zuerst die Tendenz fördert, dass man sich immer absolut für die eine oder die andere Seite zu entscheiden habe, trägt letztlich zu einer Zersplitterung der Gesellschaft in immer dichtere Bubbles Gleichdenkender bei und führt so zu fundamental fragmentierten Öffentlichkeiten. Der Rechtsstaat leidet massiv, denn was die unterschiedlichen Bubbles verbindet: Sie befeuern unterschiedliche Populismen. Populismus wird so zum Synonym für Politik, Politik zur Darstellung von Politik. Jeder Bubble ihre identisch identitäre Politik. Geiles Sektenfeeling.

In der Folge breitet sich ein vielstimmiges, allseits gegenwärtiges Grundmisstrauen aus. Jede Bubble glaubt die Wahrheit absolut auf ihrer Seite. Die Wahrheit ist folglich nur noch eine unter vielen. Ohne Wahrheit aber gibt’s keine eine Gesellschaft mehr. Der einem von Andersdenkenden vorgehaltene Spiegel verschwindet.

Je schneller das Netz wird, desto weniger sind konstruktive Diskurse noch möglich. Diskurse brauchen Zeit, sind Lernprozesse, ein in der Sache hart geführter Austausch unter Nichtgleichdenkenden. Gute Diskurse leben vom Aushandeln, vom Sowohl-als-auch. Für all das gibt’s im Netz weder Zeit noch Raum.

Wir werden endlos mit algorithmisierten Infos gefüttert. Doch Informationen sind nicht Wissen. Wo kein Wissen ist, werden komplexe Zusammenhänge nicht mehr erkannt. Und so bleibt schliesslich auch die tiefere Erkenntnis seiner selbst in der Welt aus. Wir sitzen vor Benutzeroberflächen, zu denen wir selbst werden. Wir veräussern unser Bewusstsein. Wir tauschen unsere Unabhängigkeit gegen Vernetzung ein. Unsere Gehirne sind kurzgeschlossen mit dem Netz. Wir digitalisieren uns selbst zusehends. Das Netz als Befriedigungsmonster, das allzeit bereit ist, die Wünsche und Bedürfnisse, die wir als die unseren verstehen, zu bedienen. Wir sind psychografisch vermessen. Pausenlos werden wir auf vermeintlich für uns individuell errechnete Art und Weise bedient. Das Angebot diktiert die Nachfrage.

Unser Leben wird mehr und mehr parastaatlich-künstlich-intelligent geregelt. Vordergründig frei von Ideologien, errechnen Super-Algorithmen, was das Beste für uns alle ist. Denn Lebenszeit muss konsequent monetärer gemacht, das Humankapital geschürft werden. Je mehr und vielseitiger die Digitalisierung Menschen gegeneinander in Konkurrenz treten lässt, desto mehr Daten generieren sie. Dabei ist eine sich fortwährend im Wettbewerb befindende Menschheit auch besser und risikofreier zu steuern. Menschen stehen nicht gemeinsam gegen das System auf, sondern nur gegenüber feindlichen Bubbles.

Sobald unsere Aufmerksamkeitsspannen aber zu nicht mehr als zur Verarbeitung von Informationen reichen, ist es auch nicht mehr möglich, grössere Geschichten zu erzählen. Es gibt kein Zuhören mehr. Ohne grössere Geschichten jedoch sind wir ohne Orientierung. In einer bloss anekdotisch erlebten Welt, in der man sich nicht mehr mit anderen über gemeinsame Geschichten und also Erfahrungen identifizieren kann, löst sich die Gesellschaft auf. Wir verbubbeln.

Das Internet, eine Erfindung des Militärs, finanziert durch Steuergelder, kurz darauf privatisiert, in erster Linie durch den Finanzsektor gross geworden, ist mit der Weltdurchdringung noch nicht am Ende. Finanz- und Techsektor, Realwirtschaft, Gesundheitsindustrie, Militär, ­Geheimdienste und Politik wollen konsequenter noch zu einer gemeinsamen transnationalen, global ­beweglichen, nicht verortbaren, intransparenten, unverletzbaren, sich rechtlich stets wandelnden, zwiegespaltenen Kontrollmacht werden. Eine Seite, die sich offen und demokratisch gibt, und eine, die offen undemokratisch ist. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern eine mehr und mehr zu beobachtende Verschwörungspraxis.

Was wird aus uns? Durch die ­exponentiell wuchernde digitale Daueranimation werden wir unvermeidbar zu fügsamen, disziplinierten, zwangsoptimistisch-dümmlichen Kreaturen im dauerüberwachten Dauerdämmerzustand. Jeder Mensch soll zu einem isolierten Datensatz ohne Langzeitgedächtnis getrimmt werden, der in der totalen Illusion lebt, mit der ganzen Welt verbunden zu sein. Dabei wird er wurzel-, ort- und geschichtslos sein. Selbstbestimmung durch fremdbestimmte Selbstüberwachung. Die Algorithmen kennen uns bald besser als wir uns selbst. Digitalisierung als Chance – unsere Entmündigung demnächst zu vollenden.

Zeit, aufzuwachen. Oder bequem weiterzudämmern.