Alle wollen Butterbretter und Wolkenbrot: Tiktok bringt Jugendliche an den Herd

32 Prozent der 14- bis 19-Jährigen beschäftigt sich viel mit dem Essen. Westend61

Er streut etwas Salz über die Spaghetti, nimmt vor laufender Kamera den ersten Bissen – und reisst die Augen auf: «Mmmmh!» Thomas Straker hat wieder mal gekocht, und Tausende sehen ihm dabei zu. Der Foodblogger mit der Strubbelfrisur zeigt seinen Followern auf der Videoplattform Tiktok Schritt für Schritt, wie er seine Lieblingsgerichte zubereitet. 1,6 Millionen sind es, die seine Kochclips abonniert haben.

Foodbloggerinnen und -blogger wie Straker gibt es auf Tiktok zuhauf. Alle zeigen sie in kurzen Videoclips, was sich in der Küche schnell, einfach und kreativ zubereiten lässt. Auf eine kumpelhafte Art, die Zuschauerinnen und Zuschauern das Gefühl gibt, als würden sie direkt vor ihnen stehen. Das, ergänzt mit kreativ geschnittenen Videos und Resultaten auf dem Teller, die aussehen wie direkt aus dem Restaurant, zieht insbesondere die 15- bis 25-Jährigen in ihren Bann. Und nicht wenige scheinen die Rezepte nachzukochen.

Bananenbrot, der grosse Backhit während des Lockdowns

Tiktok hat aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen vielleicht keine Sterneköche gemacht, aber kochinteressierte Menschen. Das impliziert zumindest der Suchbegriff #Foodtiktok, der bisher unglaubliche 112,4 Milliarden Mal aufgerufen wurde. Das hat nicht zuletzt mit der Pandemie zu tun. Während alle zu Hause waren, liessen sie sich nämlich von Tiktok-Videos inspirieren. Schnell gingen verschiedenste Rezepte viral. Bananenbrot zum Beispiel entwickelte sich während der Pandemie zum grossen Backhit. Jugendliche teilten ihre Kocherlebnisse auf der Plattform und steckten sogleich ihre Freundinnen und Freunde mit ihrer Freude an.

Diese Begeisterung hielt auch nach den Lockdowns an. Das bestätigt die Entwicklung eines weiteren Suchbegriffs, #TiktokFood. Die «New York Times» berichtete im Mai 2021 noch von 25,2 Milliarden Aufrufen, heute sind es 88,2 Milliarden. Nadja Zimmermann, Schweizer Kochbuchautorin und Betreiberin der Plattform loumalou.ch, ist überzeugt, dass die Jugend künftig weiterkochen wird: «Ich denke nicht, dass dies nur ein Hype ist», sagt die 46-jährige Foodbloggerin. «Vielleicht machen die Jugendlichen auf Tiktok irgendwann keine Videos mehr, haben aber weiterhin Spass am Kochen und am Essen.»

Tiktok hat somit geschafft, wovon wohl viele Mütter lange geträumt haben: Die App hat Jugendliche an den Herd gelockt. Im Gegensatz zu älteren Generationen, deren einziger Zugang zum Kochen in der Jugend das «Tiptopf» aus dem Hauswirtschaftsunterricht oder die TV-Kochsendung mit einem schnauzbärtigen Mittfünfziger war, hat die Generation Z, 18- bis 25-Jährige, heute unendlichen Zugang zu Rezepten und unkonventionellen Ideen. Das sieht auch Sternekoch Pascal Steffen vom Basler Restaurant Roots:

«Die Hemmschwelle ist heute viel tiefer, weil Jugendliche im Internet ganz einfach ein Rezept finden können und nicht erst ein Kochbuch kaufen müssen.»

Auch würden die Rezepte auf den sozialen Medien gratis angeboten: «Ein Kochbuch, das 40 Franken kostet, kann für eine junge Person teuer sein», sagt der 36-Jährige.

Wachsendes Bewusstsein für die Ernährung

Nadja Zimmermann lobt die jungen Erwachsenen für ihre Rezepte und schreibt: «Sie kochen das, was sie selbst mögen.» Das findet auch Pascal Steffen wichtig. Die Tiktok-Rezepte seien für alle machbar; auch gefalle ihm, dass diese mit frischen Zutaten zubereitet werden. «Es ist super, wenn sich bereits Jugendliche mit Produkten und deren Nachhaltigkeit auseinandersetzen», sagt er.

Entsprechend kam eine Nestlé-Studie, die 2019 veröffentlicht wurde, zum Ergebnis, dass 62 Prozent der Jugendlichen immer das essen und trinken, was ihnen schmeckt. Zwar würden sich bei den 14- bis 19-Jährigen bloss 32 Prozent viel mit dem Essen beschäftigen, das sei aber bereits zehn Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Das wachsende Interesse an und Bewusstsein für Ernährung ginge weit über die sozialen Medien und die Jugend heraus, sagt Steffen dazu: «Menschen legen allgemein wieder mehr Wert auf Qualität. Sie wollen wissen, was in ihrem Essen alles drin ist.» Der Koch, der vor wenigen Wochen seinen zweiten Stern für das «Roots» erhalten hat, rät allen Kochnovizen vor allem, dranzubleiben: «Probiert in der Küche einfach aus. Solange ihr Spass habt, ist es gut.»

Foodtrends auf Tiktok kommen und gehen. Nach der Feta-Pasta im vergangenen Jahr ziehen die folgenden Rezepte derzeit ganz Tiktok in ihren Bann. Sie sind alle ganz einfach zuzubereiten.

Das Butter Board

Aktuell dreht sich alles um Butter. Aber nicht etwa die gewöhnliche aus dem Plastikbehälter, sondern aufgepeppt. Egal, ob mit Nüssen, essbaren Blüten oder Frühlingszwiebeln. Die Nutzerinnen und Nutzer kreieren sogenannte «Butter Boards», also Butterbretter. Die weiche Butter wird dafür zuerst auf einer Holzplatte verteilt, dann folgen die verschiedenen Toppings. Eine beliebte Kombination sind zum Beispiel Salz, Zitronenschale und Honig oder getrocknete Tomaten, Chilliöl und Knoblauch. Serviert werden die Bretter anschliessend zur Vorspeise mit frischem, warmem Brot.

Das Butterbrett erschien erstmals vor fünf Jahren im Kochbuch «Sechs Jahreszeiten: Das andere Gemüse-Kochbuch» von Joshua McFadden. Beliebt wurde es aber auf Tiktok durch ein Video der Foodbloggerin Justine Doiron.

Zutaten für ein Brett 250 g Butter, 1 EL Honig, 1/4 Tasse frische Minze (halb als Blätter, halb in lange dünne Streifen geschnitten), 1 TL frisch gemahlener Koriander, 1/8 TL frisch gemahlener Kardamom, 1 Zweig Basilikum, Lieblingsgewürze.

Tipp Mit essbaren Blüten und Zitronenschale schmücken – sieht super aus und schmeckt auch lecker.

Cloud Bread

Wie der Name bereits verrät, sieht das sogenannte Cloud Bread im Innern aus wie eine Wolke – luftig und weich. Es ist perfekt für einen kleinen Snack oder zum Frühstück, und es kommt ganz ohne Mehl aus. Zuerst muss das Eiweiss geschlagen werden, bis sich Blasen bilden. Den Zucker und die Maisstärke in die Schüssel geben und steif schlagen. Das Gemisch auf ein Backblech legen und in eine schöne Form bringen – und ab in den Ofen damit. Das Brot bei 150 Grad für 20 bis 25 Minuten backen.

Zutaten 3 Eier (nur das Eiweiss), 10 g Maisstärke, 30 g Zucker.

Tipp Mit etwas Lebensmittelfarbe sieht das Brot gleich noch schöner aus.

Jelly Drink

Angefangen hat der Trend mit einem aufmerksamen Freund. Ein Tiktoker hat den sogenannten Jelly Drink für seine Freundin zubereitet. Süss, oder? Jetzt machen ihn auf der Plattform alle – und die Zutaten des Jelly Drinks sind ziemlich fraglich: eine Handvoll Gummibärchen oder sonstige Fruchtgummis in einem Glas mit heissem Wasser auflösen. Laut Tiktok-Usern sollte das Wasser im Glas etwa doppelt so hoch sein wie die Süssigkeiten. Anschliessend ab in den Kühlschrank damit und warten, bis das Gemisch geleeartig wird. Milch mit Geschmack hinzufügen und mit einem Röhrchen Löcher ins Gummibärchengemisch bohren. Fertig ist das Liebesgetränk.

Tipp Schmeckt viel besser, wenn es die Freundin oder der Freund zubereitet.

Smashed Potatoes

Es gehört zu den beliebtesten Rezepten auf Tiktok: Smashed Potatoes. Alles, was es dafür braucht, sind drei Zutaten; Kartoffeln, Olivenöl und Salz. Die gewaschenen Kartoffeln müssen für ungefähr 20 Minuten im siedenden Salzwasser gekocht werden. Anschliessend werden sie auf ein Blech gelegt und mit einem Glas oder einer Tasse flach gedrückt. Etwas Öl darüber träufeln und salzen und ab in den Ofen. Die Kartoffeln bei 200 Grad für ungefähr 40 Minuten im Backofen lassen.

Zutaten für zwei Personen 400 g kleine bis mittlere Kartoffeln, 1,5 EL Olivenöl, etwas Salz und das Lieblingsgewürz.

Tipp Schmecken noch besser mit einem Joghurt-Dip oder zu Salat.

Scharfer asiatischer Gurkensalat

Die Präsentation macht's aus! Der auf Tiktok beliebte asiatische Gurkensalat ist nicht nur lecker, sondern auch gesund – und schnell zubereitet. Snack-Gurken werden zwischen zwei Essstäbchen platziert. Mit einem Messer werden sie auf der einen Seite diagonal geschnitten – Achtung, nur bis zu den Stäbchen – und auf der anderen Seite gerade. Die nun raupenartigen Gurken in eine Schüssel legen und mit Sojasauce, Chiliflocken, Knoblauch, Sesamsamen, Reisessig, Sesamöl und etwas braunem Zucker anreichern.

Zutaten nach Gutdünken Eine Handvoll Snack-Gurken, 1 TL Sojasauce, 1/2 TL Chiliflocken, 2 gepresste Knoblauchzehen, Sesamsamen nach Belieben, 2 EL Reisessig, 1/2 EL Sesamöl und etwas brauner Zucker.

Tipp Passt gut zu Reis oder als Snack.

Zitronenpasta

Zitronen waren dieses Jahr in aller Munde. Egal, ob Foodbloggerin oder muskulöser Typ ohne T-Shirt, alle haben die virale Zitronenpasta nachgekocht. Zuerst werden die Teigwaren – richtige Tiktoker verwenden Spaghetti – wie gewohnt gekocht. Aber Achtung: Sie sollten noch sehr al dente sein. Butter, etwas Öl, Zitronensaft und Knoblauch in eine Bratpfanne geben. Anschliessend die Teigwaren und geriebene Zitronenschale hinzufügen und alles gut umrühren. Kurz anbraten und dann ab auf den Teller. Jetzt fehlt nur noch frisch geriebener Parmesan.

Zutaten für zwei Personen 250 g Spaghetti, zwei Zitronen, 40 g Butter, zwei Knoblauchzehen, etwas Olivenöl, Petersilie oder Basilikum und Gewürz nach Wahl.

Tipp Wer Lust auf eine richtig cremige Sauce hat, fügt beim Kochen am besten gleich etwas Rahm und Spaghetti-Wasser bei.