Essen & Trinken Türkische Küche abseits von Döner: Eine Lücke in der kulinarischen Landschaft der Schweiz wird gefüllt Diese Küche ist mehr als Döner und Fleischspiess. Unsere Autorin findet den Geschmack ihrer Kindheit in einem einfachen Take-away und in einem sehr dicken Kochbuch.

Gefüllte Peperoni, Zuchettipuffer und Teigtaschen: Das neue türkische Take-Away «Zukis'» am Zürcher Hallwylplatz bietet alles ausser Döner. Ganz nach dem Motto: Turkish but no Döner.



Bild: Valentin Hehli / MAN

Ich sitze vor einem Teller «Yalanci Köfte» und bin gerade sehr glücklich, die vegetarischen Bulgur-Bällchen aus Ostanatolien essen zu dürfen. Sükran Kara serviert sie mir mit einer rassigen Joghurt-Knoblauch-Sauce, auf der sie eine grosszügige Portion flüssige Butter mit geröstetem Tomatenpüree und Paprika zerfliessen lässt.

Das Gericht hatte ich noch nie gegessen, aber das Geschmackserlebnis ist mir alles andere als fremd: Ich kenne die Gewürze und weiss, wie gut der Joghurt mit der schweren Butter, der bitteren Paprika und dem süssen Püree harmoniert. Auch die heisse Linsensuppe als Vorspeise ist perfekt mit etwas Kreuzkümmel und Pfefferminz abgeschmeckt. In dem kleinen Imbiss mitten in Zürich finde ich, was ich lange gesucht habe. Richtig türkisches Essen.

Sükran Karas Gerichte unterscheiden sich von der grossen Masse orientalischer Mezze-Bowls mit Zaziki und Hummus und Salaten mit Granatapfelkernen. In ihrem «Zuki’s» serviert sie leckere Teig­taschen, gefüllte Auberginen und handgemachte Desserts. Das Essen der 45-jährigen Betriebswirtin ohne Kochausbildung weckt Erinnerungen – ich fühle mich als Schweizerin und Türkin in Mutters Küche zurückversetzt.

Şükran Kara

Inhaberin von «Zuki's» Bild: Valentin Hehli / MAN

Marktlücke: Authentische anatolische Küche

«Verflixt noch mal! Wo sind denn hier all die türkischen Restaurants?», hat sich Sükran Kara gedacht, als sie vor 13 Jahren aus Köln nach Zürich zog. Das beliebte Restaurant Gül, das vor drei Jahren in Zürich eröffnete, gab es damals noch nicht.

Kara war überrascht, denn in Köln gehören authentische Restaurants mit traditionellen türkischen Eintöpfen oder Teigtaschen fest zum Stadtbild. In der Schweiz allerdings war sie erstaunt über die hohe Dichte an Döner-Imbissen. Lachend sagt sie:

«Nichts gegen Döner, ich liebe und esse oft Döner! Aber ich habe halt Mutters Essen vermisst.»

Wenn man in der Schweiz nach türkischen Restaurants sucht, stösst man oft auf «Ocakbasi»-Restaurants. Diese bieten vor allem deftige Fleischgerichte, die auf dem Grill zubereitet werden, an. Ein echtes Geschmackserlebnis für Fleischliebhaber wie mich. Allerdings erinnert dort höchstens noch die Beilage Bulgur an traditionelles türkisches Essen vom Land, wie es meine Mutter zubereitet.

Oft gibt es frittierte Teigröllchen (Sigara Böreği) als Beilage oder handgemachte Baklava zum Dessert. Bild: Valentin Hehli / MAN

Diese Marktlücke hat Sükran Kara erkannt und sich unter anderem deshalb entschlossen, ihren Take-away zu eröffnen. Ihr Motto: «Turkish, but no Döner.» Die Ostanatolierin greift ausschliesslich auf Rezepte ihrer Mutter zurück, die sie aus dem Gedächtnis nachkocht. Aufgeschrieben habe sie nichts. «Manchmal rufe ich Mama an, wenn ich nicht weiterkomme.»

Die Unmöglichkeit, die türkische Küche in ein Buch zu pressen

Wer doch lieber auf geschriebene Rezepte zurückgreifen möchte, dem kann Musa Dagdeviren weiterhelfen. Der Koch aus Istanbul publizierte vor zwei Jahren ein über 500-seitiges Kochbuch in mehreren Sprachen: «Türkei, das Kochbuch» heisst das Standardwerk. Damit versucht Dagdeviren die Unmöglichkeit, die ­ganze Vielfalt der türkischen Koch­traditionen aus allen Ecken, Regionen und Kulturen des Landes in einem ­einzigen Buch einzufangen.

Wer die Geschichte der Türkei ein wenig kennt, weiss, dass das kein einfaches Unterfangen ist. Aber der erfolgreiche Koch ist der Richtige für diese Kulturvermittlung: Mit seinem Restaurant Ciya Sofrasi im Herzen Istanbuls hat er es bis in die Netflix-Gastro-Doku-Serie «Chef’s Table» geschafft.

Youtube: Netflix

Sein grosses Engagement für den Erhalt der türkischen Kochtraditionen zeigt, dass die Vielfältigkeit der türkischen Küche selbst in der Türkei nicht einfach so ohne weiteres vom Land in die Metropolen sickert. Er bedauert dies öffentlich in einem Interview zur Netflixdoku. Sein Rezeptbuch ist deshalb ein wichtiges Archiv des traditionellen Kochwissens, das wohl vor allem in der Diaspora, aber auch in urbanen Gegenden in der Türkei immer rarer wird.

Auch ich hatte türkischem Essen lange Zeit den Rücken gekehrt. Im Hotel Mama gab es halt nichts anderes, und mich reizten die Geschmäcker anderer Küchen, der italienischen, der japanischen oder der indischen.

Heute fasziniert mich die türkische Küche wieder, es umtreibt mich die Angst, irgendwann den Geschmack von Mutters Gözleme und Pogaca zu vergessen – beides Teigtaschen, die je nachdem mit Feta oder Hackfleisch gefüllt werden. Oder den Geschmack ihrer Linsensuppe, die sie oft mit Pfefferminzblättern verfeinert. Oder ihrer fantastischen Baklava, die es immer zu Bayram gibt.

Die türkische Küche: Erinnerung und Tradition

«Ich verbinde mit diesem Essen meine Kindheit», sagt auch Sükran Kara. «Die Gewürze und Gerüche sind oft einmalig und je nach Ort sehr spezifisch.» Sie lässt sich Gewürze, die sie hier nicht findet, aus dem Dorf ihrer Eltern mitbringen. Auch sie fürchtet, dass die nur mündlich überlieferten Rezepte langsam verloren gehen.

«Unsere Generation hat noch alles mitbekommen und wird es hoffentlich weitergeben. Aber danach?»

Sie hofft, mit ihrem Take-away etwas gegensteuern zu können. Die Reaktionen ihrer Kundinnen und Kunden zeigen, dass es funktioniert. «Vor allem die Kunden mit Wurzeln aus dem Balkan, Italien, Griechenland, aber auch der Türkei kommen nach dem Essen nochmals vorbei, nur um Sükran Kara zu sagen: ‹Du hast mich wieder in meine Kindheit versetzt›», erzählt sie.

«Da geht mein Herz total auf.» Die Schweizer Kunden hingegen seien oft überrascht über die abwechslungsreiche türkische Küche und würden viel Lob aussprechen.

Am stolzesten machen sie aber schon die Komplimente von türkischen Kunden, denn: «Die kennen diese Gerichte auch von ihren Müttern und sind viel kritischer.»

Zwei Rezepte für Ihr zu Hause:

Gözleme (Gefülltes Fladenbrot) nach Dağdevirens Art

So sehen die Gözleme von «Zuki's» aus.



Bild: Valentin Hehli / MAN

Rezept Zutaten: Für die Zubereitung:

100g Mehl zum Bestäuben

200g Butter Für den Teig:

200g Mehl

130ml Wasser Für die Füllung:

300g Trockener Hüttenkäse (Çökelek; verfügbar in türkischen Läden)

200g Feta (alternativ kann der Hüttenkäse auch durch Feta ersetzt werden)

1 Bund glatte Petersilie

1 Bund frische Minze

4 Stängel Dill

Salz und Pfeffer Zubereitung: Für die Füllung Çökelek und Feta in einer Schüssel vermengen. Petersilie, Minze und Dill fein schneiden und beigeben. Mit Salz und Pfeffer würzen. Für den Teig das Mehl mit etwas Salz und 130ml Wasser zu einem festen Teig verkneten. Diesen anschliessend in 4 gleiche Portionen teilen, mit einem feuchten Küchentuch bedecken und 20 Minuten ruhen lassen. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche mit einem Nudelholz die Teigstücke zu Scheiben von 40cm Durchmesser ausrollen. Überschüssiges Mehl abschütteln, die Füllung gleichmässig auf die Teigscheiben verteilen und jeweils etwa 2 Esslöffel Butter beigeben. Die Seiten der Scheibe wie ein Couvert zusammenschlagen. Eine grosse Pfanne heiss werden lassen, etwas Butter beigeben, die Teigtaschen in die Pfanne legen und ca. 2 Minuten von beiden Seiten braten. Nochmals etwas Butter beigeben und nochmals braten bis sie gold-braun werden. Anschliessend servieren. Heiss und knusprig schmecken sie am besten.

Mercimek Çorbası Linsensuppe

Bild: zvg