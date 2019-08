Jetzt kommen die «ethical butchers» – Warum Veganer zum Schlachtermesser greifen Ethische Metzger – so bezeichnen sich einige ehemalige Veganer und Vegetarier, die Teil einer Bewegung in der USA sind. Ihr Ziel: Die US-Fleischindustrie zu revolutionieren. Milan Marquard, watson.ch Jered Standing – Teil der sogenannten «ethical butcher»-Bewegung (Bild: instagram/jeredstanding) Die Vereinigten Staaten verbindet man nicht nur mit Trump und Coca-Cola, sondern auch mit BBQ und Hamburgern. Die Amis lieben ihr Steak und sind deshalb auch unter den Top 5 Ländern mit dem höchsten Fleischkonsum. Im Jahr werden pro Person circa 115 Kg Fleisch verzehrt. Bei aktuell 332.8 Millionen Einwohnern macht das insgesamt mehr als 38 Milliarden Kilogramm Fleisch aus. Eine Menge Tiere, die ihr Leben lassen müssen. Es ist wohl klar, dass der Grossteil dieser Tiere nicht das glücklichste und artgerechteste Leben führt. Die Massentierhaltung, ihrerseits der wichtigste Fleischproduzent, ist verantwortlich für Unmengen an Tiermist, der entsorgt werden muss und oft Wasser- und Luftverschmutzung mit sich zieht. Zudem werden übermässig oft Antibiotika eingesetzt, um Seuchen und Krankheiten zu verhindern. Das Leid der Tiere und die Umweltbelastung sind oftmals die Hauptgründe vieler Menschen für die Umstellung auf eine vegetarische oder vegane Ernährung. So sieht Hühnchen-Massentierhaltung aus (Archivbild). Die grossen Fleischproduzenten müssen sich dem steigenden Druck der Bevölkerung für bessere Bedingungen stellen und versprechen zu handeln. Einigen geht die Entwicklung hin zur Nachhaltigkeit und zum ethisch Vertretbaren aber zu langsam – sie handeln selbst. Entstehung einer Bewegung Das «ethical-butcher-movement» besteht aus Metzgereien, die Fleisch von Tieren anbieten, die auf Wiesen und Weiden gezüchtet werden. Das Wohlbefinden der Tiere, der Umweltschutz und eine weniger verschwenderische Volltiermetzgerei stehen im Vordergrund. Ins Rollen brachte die Bewegung ein Buch des Journalisten Michael Pollan aus dem Jahr 2006 mit dem Titel «Das Omnivoren-Dilemma». Er widmete sich der Thematik der Zustände der Rinder-Massentierhaltung. Er stellte sich folgender Herausforderung: Schafft er es, ein Tier zu töten? Pollan ist folgender Meinung: Ein Fleischesser sollte im Stande sein, einmal in seinem Leben die Verantwortung über den Tod eines Tieres – von dem sein Essen abhängt – zu übernehmen. Verantwortung übernehmen Die 30-jährige Kate Kavanaugh ist Teil dieser Metzger-Bewegung. In Denver führt die junge Frau eine Metzgerei. «Ich tue das grundsätzlich, um die konventionelle Fleischindustrie auf den Kopf zu stellen», sagt sie gegenüber der NY Times. Bevor sie Metzgerin wurde, war Kavanaugh Vegetarierin, aus Tierliebe und wegen der Umwelt. -->

Obwohl sie eine Metzgerei besitzt und führt, ernährt sich Kavanaugh hauptsächlich vegetarisch. Das ist Teil der Idee der Nachhaltigkeit, die als ethischer Metzger verfolgt wird.

Einschneidendes Erlebnis

Die Metzgerei «The Meat Hook» in Brooklyn führt Janice Schindler, 28. Fünf Jahre lang war sie Veganerin. Der Wendepunkt kam an einem sehr speziellen Event im November: an einem «Kill Your Own Thanksgiving Dinner», das auf einem örtlichen Bauernhof stattfand.

Schindler war die einzige Person an diesem Event, niemand sonst meldete sich an. Sie erzählt: «Ich hatte noch nie zuvor etwas getötet. Truthähne sind so große Tiere. Aber wenn man sie verkehrt herum in einen Geflügelkegel steckt, entspannen sie sich völlig. Dann kannst du eine Arterie durchtrennen. [...] ich fand es faszinierend.»

Dieses Erlebnis bewegte die ehemalige Veganerin zur Metzger-Ausbildung.

