«New Flavouring» Vergesst Aromat! Diese Gewürzmischungen von kleinen Herstellern veredeln jedes Gericht Seit dem Lockdown haben viele Geschmack am Kochen zu Hause gefunden. Gewürzmischungen aus kleinen Manufakturen erleben seither einen Boom. Sie erleichtern die Arbeit in der Küche – und kommen ganz ohne künstliche Zusatzstoffe aus.

Der Mix macht’s: Gewürzmischungen erleichtern die Arbeit in der Küche – und sparen Zeit. Igor Normann

Salz, Pfeffer – und wenn’s mal rassig sein sollte: Paprikapulver. Vor wenigen Jahrzehnten war die Auswahl an Gewürzen in der heimischen Küche sehr überschaubar. Unvorstellbar heute.

Mit der zunehmenden Vernetzung der Welt sind wir nämlich auf den Geschmack gekommen: Da eröffneten sich uns allerlei exotische Länderküchen und mit ihnen eine schier unerschöpfliche Auswahl an Gewürzen.

Aus Gourmetsicht ein Segen, für Hobbyköche zuweilen ein Fluch. Denn so manch Rezept verlangt nach einer derartigen Fülle an Gewürzen, dass man schnell den Überblick verliert – und die Geduld. Nicht jeder kann und will stundenlang am Herd stehen, und nicht jede hat gefühlt 500 verschiedene Gewürze im Küchenschrank.

Gewürzmischungen sind deshalb in vieler Munde. Sie erleichtern und verkürzen die Arbeit in der Küche. Die Pandemie gab zusätzlich Schub, da die Menschen wegen geschlossener Restaurants den Kochlöffel zu schwingen begannen und mit Rezepten experimentierten. Mittlerweile kochen über 50 Prozent aller Altersgruppen zwischen 18 und 54 mit Gewürzmischungen, zeigte eine Umfrage der Deutschen Lebensmittel-Rundschau.

Griff man vor noch nicht allzu langer Zeit zur Gewürzmischung aus dem Supermarkt, die nicht selten voller künstlicher Zusatzstoffe war, profitieren von dem jüngsten sogenannten «New Flavouring»-Trend vor allem kleinere, unabhängige Manufakturen, die bei ihren Rezepturen auf Geschmacksverstärker, Trennmittel und andere Zusätze verzichten.

Zum Beispiel «Würzmeister» von Tanja Woodhatch. Vor rund zehn Jahren im Untergeschoss eines Wohnblocks in Kloten gegründet, befindet sich ihre Produktion mittlerweile und mitsamt Ladenlokal im Stadtzentrum und beschäftigt 25 Mitarbeitende. Ihre von Hand und täglich frisch hergestellten Gewürzmischungen und Geschenkboxen werden online, im Laden und an 75 Standorten in der Schweiz verkauft.

Fleischgewürz über Gemüse und Spiegelei

Es laufe sehr gut, die Pandemie habe für einen Wachstumssprung gesorgt, sagt Woodhatch. Transparenz sei der Kundschaft wichtig: «Jeder kann sich hinter den Kulissen vom Herstellungsprozess überzeugen. Sehr gut kommt ausserdem an, dass wir auf künstliche Zusätze verzichten.» Beim «Würzmeister» werden nur Biorohstoffe verwendet, die Rezepturen alle selber entwickelt.

Die Würzmischung Tausendsassa von Würzmeister. Ab 6 Franken, www.wuerzmeister.ch Zvg

Derzeit gibt es 50 Mischungen vom «Würzmeister». Beliebt sind etwa das Raclette-Gewürz und der «Aroma-Meister», eine glutamatfreie Alternative zu Aromat. Der «Tausendsassa» aus Steinsalz, Paprika, Pfeffer, Senfkörnern, Zwiebel, Knoblauch und Kräutern sei ihre Lieblingsmischung, so Woodhatch, weil er vielseitig einsetzbar sei: «Etwa als Basis zu cremigen Saucen oder zu Gemüse.»

Um Vielseitigkeit geht es auch Fabian Ferrari und Michael Salvisberg aus Basel. Vor drei Jahren, mitten im Lockdown, haben der Marketingfachmann und der Gastronom die Manufaktur Würzstoff ins Leben gerufen. «Wir sind befreundet und kochen regelmässig zusammen. Dabei ist die Idee entstanden. Unsere Mischungen sollen das Kochen für Leute vereinfachen, die wenig Zeit haben und trotzdem ein gesundes Gericht geniessen wollen,» so Ferrari.

Die Würzmischung Tomatenwürze von Würzstoff. 8.50Franken (90 g), www.wuerzstoff.ch Zvg

Zu den mittlerweile über 30 «Würzstoff»-Mischungen gehören etwa ein Gewürz für Tomatensauce mit getrockneten Zwiebeln, Rüebli und Sellerie, Gewürze für Pommes, Hummus und das Salatdressing, diverse Fleischgewürze oder auch Kräuterbutter.

Die Idee sei indes nicht, dass man die jeweilige Mischung nur für ein Gericht verwenden solle, so Salvisberg: «Es sind vielmehr Vorschläge, jeder soll nach seinem Gusto ausprobieren. Dazu wollen wir auch mit diversen Rezepten auf unserer Website anregen.» Für ihn habe sich das Fleischgewürz zur Universalwürze entwickelt. «Das streue ich auch übers Gemüse oder Spiegelei.»

Auch «Würzstoff» kommt ohne Geschmacksverstärker und andere Zusatzstoffe aus. «Das ist ein schnell wachsender Markt, weil sich die Leute immer bewusster ernähren und auf solche Zusätze verzichten», so Ferrari. Trotzdem sei er überrascht, wie gut das Geschäft nach so kurzer Zeit laufe. Neben dem Onlineshop werden die Produkte in diversen kleinen Läden in Basel, Zürich, Glarus und Bern verkauft. Mittelfristig streben die Jungunternehmer eine Partnerschaft mit einem Grossverteiler an.

Würzmischung Cheeze Please von Affechrut. 7.90 Franken für 120 g, www.affrechrut.ch Zvg

Doch die Konkurrenz schläft nicht: Derzeit schiessen kleine Manufakturen wie «Würzstoff» in der Schweiz wie Pilze aus dem Boden. Etwa «Affrechrut» aus Muri, das mit poppigem Design und frechen Mischungen heraussticht.

Davon aus der Ruhe bringen lassen sich Ferrari und Salvisberg nicht. Sie machen damit weiter, was sie am liebsten tun: gemeinsam kochen und neue Mischungen austüfteln. Aber manchmal, das geben die beiden unumwunden zu, reicht für ein gutes Gericht einfach auch Salz, Pfeffer – und ein bisschen Paprika.

Wer Zeit und Musse hat, kann seine ganz eigenen Gewürzmischungen kreieren. Rezepte gibt es im Netz zuhauf, auch für süsse Gerichte. Das ist unser Favorit:

Zimtiges Haferflocken-Gewürz

Macht das Porridge am Morgen wunderbar schmackhaft, besonders in Kombination mit einem Apfel. Diese Zutaten zusammenmischen: 2 EL gemahlene Mandeln, 2 EL Kokosraspel, 1 EL Zimt, 0,5 EL Ingwer (gemahlen), 1 EL Vanillepulver, 0,25 EL Nelke (gemahlen), 0,25 EL Kardamom (gemahlen). Unter 100 g Haferflocken rund 1 TL des Fertiggewürzes geben.