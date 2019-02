Probiert: Meisterliche Kirschrahmtorte In der Confiserie Dahinden in Weggis gibt es eine der besten Kirschrahmtorten zu geniessen. Die prämierte Torte besticht durch ihre schlichte Kreation. Monika Neidhart

Das Stück kostet 5.50 Franken, ganze Torten gibt es ab 18 Franken.

Die Kirschrahmtorte der Bäckerei-Konditorei-Confiserie Dahinden in Weggis gewann an der Swiss Bakery Trophy in Bulle 2018 die Goldmedaille. Zum Familienbetrieb (dritte und vierte Generation) gehört ein Café direkt am Vierwaldstättersee.

Das Rezept für die prämierte Torte ist seit Jahrzehnten unverändert. Boden und Deckel bestehen je aus einer weissen Meringue, hergestellt aus Weggiser Eiern, nicht aus Eiweisspulver. Dazwischen ein helles Biscuit, behutsam getränkt mit Weggiser Kirsch. Für die Crèmigkeit ist je eine Schicht aus geschlagenem Rahm zuständig. Ein paar gehobelte Mandeln als Dekoration runden die schlichte Kreation ab. Die Torte besticht durch das knusprige Element der Meringue und die ausgewogene Harmonie der Zutaten. Die Rahmschicht gibt der Kirschtorte im Vergleich etwa zu Buttercrème eine besondere Leichtigkeit. Die Kirschrahmtorte von Dahinden ist tagesfrisch zu geniessen.

www.dahinden-weggis.ch