Am Samstag fand auf dem Spargelhof in Rafz (ZH) die erste Schweizermeisterschaft im Kürbis- und Gemüsewiegen statt. Der Pokal für den schwersten Schweizer Riesenkürbis ging an Alessio Muscas aus dem Bündnerland. Und im Gemüsewiegen wurden einige neue Schweizer Rekorde aufgestellt.