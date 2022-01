Künstliche Intelligenz Der ETH-Roboter Anymal wandert schneller als ein Wanderer auf den Etzel Dank maschinellen Lernens bezwingt Anymal jedes Hindernis und kann in Katastrophengebieten arbeiten. Jetzt schon arbeitet er auf Öl-und Gasstationen und in Minen.

Der ETH-Roboter Anymal geht über Stock und Stein - auch dorthin, wo kein Mensch hin will. RSL/ETH Zürich

In der Regel machen Roboter immer die gleichen Bewegungen, stupide automatisierte Tätigkeiten. Nicht so der vierbeinige Roboter Anymal von der ETH Zürich. Der wandert so schnell auf Berge wie ein Mensch. Das schreibt bewundernd das Fachmagazin «Science Robotics» und zeigt Videos, auf denen Anymal die «Swiss Mountains» bezwingt.

Schon vor fünf Jahren hat uns Marco Hutter, Professor am Robotic Systems Lab der ETH Zürich, diesen Laufroboter vorgestellt, der sich wie ein Tier bewegt. «Sie haben damals Generation A gesehen, heute ist es Generation D», sagt der 35-jährige ETH-Professor Hutter. Seither wurde der Roboter mehrfach von Grund auf weiterentwickelt. Hutter sagt:

«Die heutige Generation von Anymal ist ein voll zertifiziertes und industrialisiertes Produkt. Es ist viel robuster, hat mehr Nutzlast, ist schneller, hat mehr Sensoren und Computer drauf und vieles mehr.»

Am meisten hat sich aber bei der Intelligenz der Systeme getan. Stark verbessert wurde die Autonomie für die Navigation, die Bewegungsplanung und die Regelung zur Fortbewegung.

Marco Hutter (links) demonstriert 2017 an der Universität Liechtenstein in Vaduz eine frühere Version von Anymal. Rechts ETH-Professor Roland Siegwart. Daniel Schwendener

Erst die Augen, dann das «Hirntraining»

Noch bis ins Jahr 2020 hat sich Anymal auf die Wahrnehmung der eigenen Körperposition verlassen, um sich im Raum zu orientieren. Dabei konnte er aber die Umgebung nicht sehen, was die Geschwindigkeit seiner Schritte beschränkte. Darauf haben die ETH-Forscher Anymal mit Augen versehen. Das sind Tiefensensoren, die es dem Roboter ermöglichen, die Umgebung zu erfassen. Anymal konnte nun eine Höhenkarte seiner Umgebung erstellen, um selbst zu planen und sich an ein Terrain anzupassen. Auch damit hatte der Roboter aber noch Mühe, über weiches, schwer definierbares Terrain zu gehen, über Vegetation oder Schnee.

Um dieses Problem zu überwinden, trainierten die Forscher Anymal, sich nur auf seine Wahrnehmung der eigenen Position zu verlassen, wenn diese nicht mit seiner Höhenkarte übereinstimmte. «Wir nützen maschinelles Lernen für die Bildinterpretation bis hin zur Steuerung, der Regelungstechnik», sagt Hutter. Nach der Integration dieser Sinne konnte sich diese Version des Roboters doppelt so schnell bewegen wie sein Vorgänger. Und das ist etwa so schnell wie die durchschnittliche Gehgeschwindigkeit eines Menschen.

Vier Minuten schneller, als auf der Wandertafel steht

So hat Anymal steile Passagen auf rutschigem Untergrund, hohe Stufen, Geröll und Waldwege mit Wurzeln bezwungen. Den Weg auf den 1098 Meter hohen Berg Etzel am südlichen Ende des Zürichsees schaffte Anymal in 31 Minuten. Vier Minuten schneller, als für menschliche Wanderer angegeben wird. Und erst noch sturzfrei.

Der ETH-Roboter Anymal überwindet alles. RSL / ETH Zürich

Sturzfrei ist entscheidend, denn Anymal muss sich in Zukunft an vielen schwierigen, für den Menschen schlecht begehbaren Orten nützlich erweisen. Ob nach einem Erdbeben oder während eines Waldbrandes – die Einsatzmöglichkeiten von Anymal werden vielseitig. «Jetzt schon gibt es viele Einsätze von Anymal bei Inspektion auf Offshore-Anlagen bis hin zu Arbeiten in Minen», sagt Hutter. Vier Beine hat der Roboter, «aber wir haben auch Versionen mit Armen drauf, die auch Manipulation ausführen können. Der Roboter ist aber auch ohne Greifer nützlich für diverse Inspektions-, Erkundungs- oder Überwachungsarbeiten», sagt der ETH-Professor.

Erster Platz am Roboterwettbewerb

Am bekanntesten Roboterwettbewerb der Welt, an der Darpa Subterranean Challenge, konnte Anymal seine neue Steuerungstechnologie vorführen. Mit Erfolg, der ETH-Roboter durchlief schmale unterirdische Tunnel- und Höhlensysteme und überquerte zahlreiche Hindernisse. Dies trug dazu bei, dass ETH-Forscher und Forscherinnen als Teil des Team Cerberus den ersten Platz erzielten und ein Preisgeld von zwei Millionen Dollar gewannen.