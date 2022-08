Fashion Boyfriend-Style ohne Boyfriend: Vier Basics aus der Herrenmode, die jede Frau im Schrank haben sollte Frauen, die auf zeitlose Schnitte und Klassiker stehen, kaufen in der Herrenabteilung ein. Vier Männer-Basics, die jede Frau haben sollte.

Nicht nur Blazer kaufen Frauen am besten in der Herrenabteilung. Getty

Die Modeindustrie zieht mit dem Gesellschaftstrend der Auflösung herkömmlicher Geschlechterdefinition zwar mit – also hin zu non-binär und pangender – aber erstaunlich langsam. Obschon einige Männer ihre Fingernägel lackieren und im nächsten Sommer Röcke tragen werden, herrscht in den klassischen Einkaufsabteilungen immer noch dichter Stereotypen-Dschungel: Bei den Frauen hängen die bunten, lieblichen Farben, die verspielten, süssen Kleidchen. Bei den Männern findet man die unifarbenen, schlicht und simpel geschnittenen Basics.

Ein Dilemma? Nein, im Gegenteil. Wer gerade jetzt einen schicken Oversized-Blazer sucht, diesen aber nicht in Kobaltblau oder Limettengrün möchte, sollte sich ganz selbstverständlich bei den Männern nach einem in zeitlosem Grau, Beige, Braun, Schwarz oder mit Nadelstreifen umschauen. «Diese Tendenz nimmt tatsächlich zu und die Grenzen verwischen sich immer mehr», sagt der international tätige Stylist und Imageberater Clifford Lilley. «Frauen, die experimentieren mit der Mode, suchen sich ihre Teile zunehmend auch bei den Männerkollektionen.» Wir empfehlen Ihnen hier vier Basics.

1. Oversized-Blazer

Wuchtig ist gut: Blazer werden jetzt in Übergrösse getragen. Die Schultern dürfen extrabreit sein. Getty

Obwohl der Style in anderen Ländern wie Frankreich oder den USA schon etabliert ist, getrauen sich hierzulande noch nicht alle Frauen in diese übergrossen Blazer. Schade! Der Vogelscheuchen-Twist ist gewollt. An den Schultern breit und wuchtig, die Ärmel deutlich zu lang.

Ideal sind Zweireiher, die dann vorne an der Taille mit einem Knopf geschlossen werden. Kleiner Tipp: Bei der Grössenumrechnung wird immer etwa acht dazugezählt. So entspricht die Männergrösse 44 einem weiblichen 36 (S). Frauen mit Medium-Size, also 38 bis 40, wählen die Männergrösse 46 bis 48.

2. Hemden

Nonchalant: Fashionikone Matilda Djerf trägt ein Männerhemd mit tief sitzendem Kragen und aufgeknöpften Ärmeln. Instagram

Matilda Djerf, die skandinavische Fashionikone, die derzeit von Paris bis Tokio gehypt wird, hat den Look von gemütlich-grossen Männerhemden auf Instagram salonfähig gemacht. Und genau so trägt man ein weisses oder hellblaues Herrenhemd auch als Frau: Weit und lässig.

Im Unterschied zur Bluse sitzt der Kragen tief, die Ärmel stehen weit offen und werden am Handgelenk nicht zugeknöpft.

3. XL-Hoodies mit und ohne Print

Extrem modisch: XXL-Hoodies haben sich vom Sofatenue zur angesagten Streetwear gemausert. Getty

XL-Männerhoodies, die in der Hip-Hop-Szene gross wurden, verlieren die nächsten Monate nicht an modischer Gültigkeit. Sie sind nicht nur Sofalieblinge, sondern Modestatements.

Wer mit einem Mann, Bruder oder einem WG-Genossen zusammenlebt, stibitzt diesen einfach aus seinem Schrank. Die anderen kaufen sich einen im Secondhandladen oder auch in der Sport- und Casualabteilung der Männer.

4. Boxershorts

Für jüngere Trendsetterinnen: Boxershorts aus der Herrenabteilung lösen die Radlerhose ab. Getty

Jüngere Trendsetterinnen tragen sie selbstbewusst auf der Strasse. Die klassische Männerunterhose, die Boxershorts inklusive Eingriffsschlitz mit zwei Knöpfen. Sie lösen die eng geschnittenen Boxer Briefs ab – die Männerabteilungen sind voll damit.