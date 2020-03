Fledermäuse sind die Quelle vieler für Menschen gefährliche Viren, denn ihr Immunsystem hat fast Superkräfte Ebola-, Sars- und wahrscheinlich auch das neue Corona-Virus haben ihren Ursprung in Fledertieren. Das ist kein Zufall.

Auch die Schwarzen Flughunde hier im Kakadu-National-Park in Australien haben ein extrem starkes Immunsystem. Bild: Getty

Fledermäuse und Flughunde gelten als natürliches Reservoir für einige für Menschen sehr gefährliche Viren – wie Sars- und Mers-Corona-Viren, Ebola und Marburg-Viren. Während Menschen und viele andere Säugetiere, die sich mit diesen Viren infizieren, schwer erkranken und sterben können, scheinen Fledertiere keine Krankheitssymptome zu zeigen.

Viren «trainieren» im Immunsystem der Fledertiere

Forscher der Universität von Kalifornien, Berkeley, sind der Frage nachgegangen, was die Tiere so resistent macht. Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass Fledertiere ein ungewöhnlich effektives Immunsystem besitzen. Die starke Abwehr sorgt gleichzeitig aber dafür, dass die Viren sich im evolutiven Wettlauf mit dem Immunsystem der Fledermäuse schneller vermehren und aufrüsten. Gelingt der seltene Sprung in eine andere Art mit einem schwächeren Immunsystem, haben die Viren leichtes Spiel.

Die Forscher führten ihre Versuche an Zellkulturen des Nilflughunds und des Schwarzen Flughunds durch. Als Kon­trolle dienten Zellen einer Affenart. Sie infizierten die Zellen mit Marburg- und Ebola-ähnlichen Viren und beobachteten die Reaktion: Die Affenzellen überlebten den Virenangriff nicht. Die Zellen der Flughunde hingegen schon – nur wie?

Ihr Immunsystem läuft ständig auf Hochtouren

Eine Schlüsselrolle scheint der antivirale Botenstoff Interferon-Alpha zu spielen. Säugerzellen produzieren den Botenstoff üblicherweise erst dann, wenn virales Erbgut in der Zelle detektiert wird, was Virenalarm auslöst. Manche Fledertiere setzen diesen Botenstoff stattdessen fortwährend frei, was die Virenabwehr beschleunigt.

Nicht fliegende Säugetiere würden eine solche kontinuierliche Ausschüttung von Alpha- Interferon wahrscheinlich nicht überleben, weil das eine umfassende Entzündungsreaktion hervorrufen würde, schreiben die Autoren. Fledertiere hingegen können auch die begleitende Entzündungsreaktion ausgleichen.

Auf der Basis ihrer Labor­ergebnisse kreierten die Forscher ein Computermodell des Fledertier-Immunsystems und kamen zu folgendem Schluss: «Durch die starke Immunantwort sind einige Zellen vor der Infektion geschützt. Dadurch kann das Virus seine Vermehrungsrate erhöhen, ohne dass sein Wirt stirbt», erklärt die Erstautorin Cara Brook.

«Es ist nicht im Sinne eines Virus, dass sein Wirt schnell stirbt, denn dann hat es keine Zeit, sich zu verbreiten.»

Warum Fledertiere ein so kompetentes Immunsystem entwickelt haben, ist noch unklar – aber es droht, ihren Ruf zu ruinieren: «In der Schweiz und Deutschland stehen alle Fledermaus-Arten unter Schutz, und wir kämpfen seit Jahrzehnten gegen sinkende Bestände», sagt der Fledermausforscher Christian Voigt vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin.

«Wenn die Tiere in den Medien als Virenschleudern verteufelt werden, hilft das nicht weiter.»

Man müsse differenzieren und nicht alle Arten – mehr als 1300 weltweit – in einen Topf schmeissen, so Voigt. Europäische Fledermäuse seien keine Überträger des neuen CoronaVirus. «Fledermäuse spielen hierzulande eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Schadinsekten, und in den Tropen verbreiten Flughunde Samen und bestäuben zahlreiche Pflanzen.» In Asien etwa die Blüten des Durianbaums, dessen Früchte einen Milliardenumsatz generieren.

Forschern stellt sich allerdings auch die Frage, unter welchen Umständen sich Fledermausviren zu einer Bedrohung für die menschliche Gesundheit entwickeln können. Eine direkte Übertragung ist theoretisch denkbar – Flughunde landen in Asien und Afrika gerne einmal im Kochtopf – die Geschichte der Virenausbrüche zeigt aber, dass Zwischenwirte essenziell sind: Bei Mers waren es Dromedare, bei Ebola Gorillas und Schimpansen, bei Nipah Schweine, bei Hendra Pferde, bei Marburg Affen, und bei Sarsvor 17 Jahren wurde die Zibetkatze als Zwischenwirt identifiziert.

Wer ist der Zwischenwirt des Corona-Virus?

Woher das neue Corona-Virus stammt, ist momentan noch unklar: «Zur jetzigen Jahreszeit halten Fledertiere in China Winterschlaf, das heisst, es muss auch in diesem Fall einen Zwischenwirt geben», so Voigt.

Der Sprung von einer Art in die andere ist grundsätzlich selten. «Zunächst muss das Virus mit dem Zwischenwirt Kontakt haben. Dann muss es mutieren, um sich im Zwischenwirt vermehren zu können. Und dieser muss schliesslich mit Menschen in Kontakt kommen», erklärt Voigt.

In Asien ist dieses Risiko allerdings real, denn Wildtiere werden dort auf engstem Raum und oft lebend gehandelt. «Da stapeln sich enge Käfige, in denen Vögel, Schlangen, Zibetkatzen und viele andere Arten mehr hocken. Die Tiere sind massiv gestresst und scheiden entsprechend aus – auch Viren», sagt der Wildtierarzt Christian Walzer von der Veterinärmedizinischen Universität Wien, «Es gibt keinen besseren Weg, um neue Viren entstehen zu lassen.»

Hoffentlich verbietet China Wildtierhandel für immer

Walzer, Voigt und viele andere Experten plädieren deswegen dringend für ein permanentes Verbot des Wildtierhandels. Die Regierung in China hat aufgrund der Covid-19-Epidemie Ende Januar ein vorübergehendes Verbot des Handels mit Wildtieren auf Märkten, in Restaurants und über Online-Plattformen erlassen und kürzlich auch den Verzehr von Wildfleisch verboten. Das Verbot soll dauerhaft werden.

Allerdings umfasst das Verbot laut Voigt nicht den Handel mit jenen Wildtieren, welche nicht für den Verzehr gedacht seien, sondern zum Beispiel in der traditionellen Medizin Verwendung fänden. «Somit bestehen noch zahlreiche Schwachpunkte, welche ein deutliches Risiko für zukünftige Virus-Übersprünge darstellen», sagt Voigt.

Auch während der Sars-Epidemie 2003 hatte China ein Handelsverbot für Wildtiere erlassen. Viele Experten hofften damals, dass es dauerhaft sein würde, aber nach der Krise blühte der Handel wieder auf.