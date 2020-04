Franz Hohlers erste Lesung aus seinem neuen Buch musste ohne Publikum stattfinden – sehen Sie sie hier

Er findet überall Spannendes: Wir trafen Schriftsteller Franz Hohler am Bahnhof Oerlikon

Keiner staunt so hintersinnig wie er, keiner entdeckt im Alltäglichen so leicht das Absurde wie das Menschliche, die uns verbinden. Am Montag erscheint Franz Hohlers neuer Prosaband «Fahrplanmässiger Aufenthalt». Wir trafen ihn auf dem Perron.