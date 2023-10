Meinung zum Nobelpreis Nie aufgegeben – bis zum Nobelpreis Der Nobelpreis für Medizin 2023 geht an die ungarisch-amerikanische Forscherin Katalin Karikó und den Amerikaner Drew Weismann für ihre Leistungen zur Entwicklung der mRNA-Impfstoffe gegen Corona.

Nobelpreis für Katalin Karikó and Drew Weissman, welche stark zur Entwicklung eines mRNA-Impfstoffes beigetragen haben. Jessica Gow / AP

Als Katalin Karikó vor zwei Jahren in Bern die renommierte Reichstein-­Medaille erhielt, war sich der Laudator sicher: Dieser Ehrung werde eine noch grössere folgen, der Nobelpreis für Medizin. Nun teilt sie sich diesen mit dem mRNA-Forscher Drew Weissman.

Der angekündigte Preis hat eine lange Vorgeschichte, in der die gebürtige Ungarin einige Rückschläge wegstecken musste. «Meine Anträge für Forschungsgelder wurden meist abgelehnt», sagte sie im Gespräch. Doch aufgeben war für Karikó nie eine Option, seit sie 1985 in die USA emigriert ist und dort mit der mRNA-Forschung begonnen hat. Sie ist von der ersten Stunde bei der Entwicklung des mRNA-Impfprinzips dabei gewesen. Andere haben das Forschungsfeld bald wieder verlassen. Karikó und auch Weissman aber stellten sehr komplexe Proteine aus der mRNA her und machten diese funktional. Damit wird später möglich, dass Biontech-Gründer Ugur Sahin mit einem Wissenschaftsteam in kürzester Zeit die Corona-mRNA-Impfung entwickelt, die Millionen das Leben rettet.

Der mRNA-Technologie trauen Karikó und auch andere Forscher noch einiges zu. Vieles spricht dafür, dass die Covid-Impfung erst der Anfang ist. Die Technologie könnte auch zu Erfolgen bei Impfungen gegen Malaria, Diabetes, Multiple Sklerose und Krebs führen. Karikós jahrelanger, bis zur Covid-Impfung wenig beachteter Fleiss im Labor ist nachhaltig und nobelpreiswürdig.