Garten Die Pandemie ist vorüber, doch der Gartenboom hält an Mit Lockdown und Home-Office Pflicht wurde Gartenarbeit in. Die Nachfrage hat sich abgeschwächt – aber die Pflänzchen verdorren nicht.

Gemüse wird in Gartencentern nach wie vor sehr viel gekauft. Chris Iseli

Neben Sauerteig, Kombucha und Videoanrufen haben sich in den letzten Jahren viele neue Trends entwickelt. Eines haben sie gemeinsam: Sie finden in den eigenen vier Wänden statt. Wer doch mal etwas frische Luft schnappen wollte, hat sich oft dem Gärtnern zugewandt. Davon haben Gartencenter profitiert. Und nun?

«Das Interesse an Pflanzen und Zubehör ist immer noch hoch aber nicht zu vergleichen mit den coronabedingt starken Jahren 2020/21», sagt Rainer Marxsen vom Gartencenter Hauenstein auf Anfrage. Ähnlich sieht es bei Migros Do it + Garden aus.

In anderen Bereichen wie Reisen, Kultur oder Veranstaltungen macht sich ein Aufholbedürfnis bemerkbar und die Blumentöpfe bleiben mancherorts leer. Doch der Corona-Trend Kochen scheint nach wie vor beliebt zu sein: Gemüse und Kräuter verkauft das Gartencenter jedenfalls immer noch gut.

Hohe Verkaufszahlen bleiben in verschiedenen Kategorien

Ebenfalls sind die Leute immer noch häufiger als früher zuhause im Homeoffice: Die Zimmerpflanzen verdorren also nicht – und werden nach wie vor viel gekauft. Zum Sommer hin werden die Gärten wieder für gesellige Abende und Grillpartys hergerichtet: Das wird durch die hohen Verkaufszahlen von Grillgeräten und Hochdruckreinigern klar.

Während der Pandemie hat sich der Verkauf aufs Online-Geschäft verlagert und ist dortgeblieben: «Videoberatungen sind ein Weg, mit denen wir dieser Herausforderung begegnen», sagt Marcel Schlatter, Sprecher der Migros-Gruppe.

Vieles ist bereits zur Normalität zurückgekehrt oder auf dem Weg dahin. Doch die Pandemie hat uns geprägt. Der Arbeitsort ist für viele flexibler geworden. Dafür hat das zu Hause an Wichtigkeit gewonnen. Deshalb wird vermutlich – wenn auch in abgeschwächter Form – der Garten- und Pflanzenboom anhalten.