Gastbeitrag «Ich träume von Bomben und Raketen in meiner Heimat» – die ukrainische Autorin Tanja Maljartschuk über Frauen im Krieg Tanja Maljartschuk schreibt exklusiv über die Situation in der Ukraine, Freundinnen in Kiew und ihren Traum, eine Superheldin zu sein. Tanja Maljartschuk* Drucken Teilen

«Die Menschen sind verzweifelt, ängstlich, wütend, traurig, handlungsbereit. Alles in einem.» Gespräch in Schtschastia/Luhansk. Bild: Imago

Welcher Tag ist heute, welches Jahr? Seitdem alles begonnen hat, misst man die Zeit in der Ukraine anders, nicht mehr anno domini, sondern anno belli (mein Latein könnte besser sein, aber ich weiss, dass bellum Krieg heisst).

Man sagt, es war am ersten, am zweiten, am zwölften Tag des Krieges. Alles, was davor geschah, wird ausschliesslich als Vorkriegszeit bezeichnet, weit entfernt, in einem anderen Leben, in einer anderen Welt. Eine Volontärin aus Sumy, östlich von Kiew, meldet sich in sozialen Netzwerken mit der Bitte um schnelle finanzielle Hilfe – und begleitet ihr Posting «mit dem letzten Foto aus der Vorkriegszeit». Jetzt sehe sie anders aus, wolle ihre Verzweiflung nicht verbreiten.

In der Vorkriegszeit war diese Frau eine Kulturmanagerin. Am siebten Tag des Krieges bemerkt eine andere Bekannte, diesmal aus Kiew, dass ihre Hosen, seit ewig zu eng, wieder passen. Sie hätte immer schon abnehmen wollen, jedoch nicht um diesen Preis. Ich selbst esse anno belli auch fast nicht mehr, nur das Nötigste, um mich bewegen zu können. Ich brauche Kraft, um zu weinen und Angst zu haben. Laut jüngsten Erkenntnissen braucht man Kraft, auch um sich zu fürchten.

Ich bleibe in Wien, wo ich seit zehn Jahren ansässig bin, träume von Bomben und Raketen in meiner Heimat. Emotionell wäre es einfacher, dort zu sein, unter ständigem Beschuss, in einem Bunker, unter den Menschen, die in den von Russen besetzten Orten mit blossen Händen versuchen, Panzer zu stoppen. Sie schreien: Geht heim! Verschwindet! Hätte ich, die ich immer unsicher und ängstlich gewesen bin, einen solchen Mut? Wohl kaum.

Vielleicht deshalb stelle ich mir vor, ich wäre eine Superheldin. Vor vielen Jahren, also irgendwann in der Vorkriegszeit, habe ich über eine imaginierte ukrainische Superheldin einen ganzen Roman geschrieben. Diese Frau konnte fliegen und half Menschen in Not. Dabei trug sie ein altmodisches blumiges Kopftuch und schimpfte wie ein Rohrspatz. Die Zeugen ihrer Wohltaten berichteten später, es könnte sich um eine Mutter Gottes handeln, es wäre anzunehmen, sie beherrsche den Luftraum, nur ihre Schmäh­reden sprächen dagegen.

Frauen im Westen der Ukraine fertigen zu Tarnzwecken Camouflage-Elemente an. Bild: Getty Images

Fliegen kann ich nicht, schimpfen schon. Die Ukrainerinnen und Ukrainer schimpfen in diesen sich wie Jahre anfühlenden Tagen dermassen viel und derb, dass sogar der hoch geachtete Grosserzbischof der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche Swjatoslaw sie gebeten hat, trotz der Grausamkeiten des Krieges auf die Sprache zu achten. Die Sprachwissenschafter schlagen stattdessen vor, das Wort, mit dem man am liebsten das russische Kriegsschiff und den russischen Präsidenten bezeichnet, nicht mehr als Obszönität zu betrachten.

Einst ein «Playboy»-Star, arbeitet Dasha Astafjewa heute in der Küche, wo das Essen für die Kiewer Verteidiger gekocht wird. Als Fotomodel hat sie mir immer sehr gefallen, ihr Blick, ihre verführerische Gestalt, ihre Unterwäsche. Nun trägt Dasha eine durchsichtige Kopfbedeckung, einer Duschhaube ähnlich, und eine weisse Schürze. Sie schält Kartoffeln und fleht die russischen Frauen in einem Video an, ihre Männer, Söhne und Brüder aus der Ukraine zurückzurufen, sie seien keine Friedensstifter hier, sondern Mörder, meist nicht einmal dreissig Jahre alt. Bis jetzt scheinen Tausende solcher Appelle unwirksam zu sein.

Meine Freundin und Kinderbuch-Illustratorin Katja Slonowa bleibt in Kiew, egal wie sehr ich sie darum bitte zu flüchten. Sie ist zierlich und sensibel, weshalb vielleicht in ihren wunderbaren Zeichnungen immer so riesige, kantige und muskulöse Menschen auftauchen. Leider hatte Katja nicht die Möglichkeit, solche Menschen in unserem gemeinsamen Kinderbuch zu zeichnen. Das Buch hat den Titel «Mox Nox» (schon wieder Latein, wörtlich: «Die Nacht kommt») und erzählt von einer Welt, in der keine Menschen mehr da sind, lediglich die Flughunde, die ihre zerstörten Städte bewohnen und von den warmen Mangrovenwäldern träumen.

Nicht verwunderlich, dass eine solche apokalyptische Kindergeschichte auf dem ukrainischen Büchermarkt ohne grossen Erfolg geblieben ist. Welche Eltern würden ihrem Nachwuchs ein Buch kaufen, wo sie selbst nicht mehr existieren? Um die Bilder der zerstörten ukrainischen Städte Charkiw, Tschernihiw, Sumy, Mariupol nicht sehen zu müssen, blättere ich Katjas Zeichnungen in diesem Buch durch, all diese düsteren Landschaften voller Ruinen und Verfall, und denke: Haben wir damals etwas geahnt? Diesen Krieg? Diese existenzielle Bedrohung? Diesen Abgrund der Menschlichkeit, vor dem wir heute stehen?

Der Krieg kam auch in meinen Körper hinein. Russische Panzer rücken vor und besetzen mein Herz, meinen Magen, meine Füsse. Langsam kommt ein Verständnis dafür auf, dass das gerade Geschehene meine und die Zukunft meiner Landsleute für sehr lange bestimmen wird, dass wir, wenn wir es überleben, uns Jahrzehnte damit werden beschäftigen müssen.

Ich bin keine Schriftstellerin mehr und werde es vielleicht nie mehr sein können. Wörter erstarren in mir, sie sterben ab, gehen zugrunde mit jeder weiteren Rakete, die meine Welt beschiesst und zerfetzt. Werde ich je in der Lage sein, irgendwann wieder an Wörter zu glauben?

Warum auch immer, schreibe ich mir stattdessen die aus dem Netz zufällig herausgefischten Zitate auf, Bruchstücke von Gesprächen fremder Menschen, die im Augenblick um ihr Leben und die Existenz des Landes kämpfen. Sie sind verzweifelt, euphorisch, ängstlich, wütend, traurig, handlungsbereit. Alles in einem. Diese Stimmen werde ich nie vergessen. «In Mariupol ist alles zerschossen, auch der Himmel.» – «Blut schmeckt nach Metall.» – «Eine Frau hat eine feindliche Drohne mit einem Glas konservierter Sauergurken abgeschossen» …