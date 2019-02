Modetrends: Schützende Hüllen für den sanften Mann Die Pariser Designer zeigen die Modelle für nächsten Winter. In voluminösen Stoffen und schimmerndem Lederglanz erscheint der Mann als zarte Persönlichkeit, die Schutz braucht. Esther Elionore Haldimann, Paris

Der Dior-Designer Kim Jones steckt die Männer in schützendes Leder. (Bild: Victor Virgile/Getty) Hermès zeigt schimmernde Ledertrenchcoats. (Bild: Getty) Bunte Wolldecken als Umhänge bei Kenzo. (Bild: Getty) Bei Celine schützen überlange Ärmel die Hände. (Bild: Getty) Virgil Ablohs Signalgelb für sein Label Off-White. (Bild: Keystone) Ringelpulli wie ein Kleid. Jonathan Andersen für Loewe. (Bild: Getty) 6 Bilder Geborgen in schützenden Hüllen

Früher war Mailand die Metropole der Männermode. Doch jetzt profiliert sich Paris als unumgänglicher Männermodeplatz. Eine ganze Flut an neuen, oft asiatischen Jungdesignern hat das früher viertägige Programm in ein sechstägiges Catwalk-Happening verwandelt. Mit Dries van Noten aus Belgien, dem Briten Paul Smith oder Rick Owens aus den USA war Paris schon immer am internationalsten. Doch auch die namhaften französischen Marken haben an der Men-Fashionweek im Januar für zusätzliche Spannung gesorgt.

Denn zahlreiche Stardesigner wechselten jüngst das Modehaus: So drückt Kim Jones nun sein Talent für Sportswear und Tailoring bei Dior aus und nicht mehr für Louis Vuitton wie bis anhin, wo der kontroverse, aber einflussreiche Virgil Abloh die Regie als Chefdesigner übernommen hat. Gegen den Amerikaner sind zwar mehrere Klagen wegen Plagiat hängig, doch der Sohn einer nach Illinois immigrierten Familie aus Ghana drückt gegenwärtig den Zeitgeist am treffendsten aus und thematisiert jeweils ein gesellschaft­liches Bedürfnis.

Die Gelbwesten als Modetrend

Vor Jahresfrist hatte Abloh bei seinem eigenen Label Off-White das Migrantendrama im Mittelmeer mit wasserdichten Outfits symbolisiert. Diesmal zeigte er dicke gelbe Daunenjacken mit schwarzen Aufschriften und brachte die Rebellion der Gelbwesten auch in Form von Pullis und signalgelben Ölhosen und -jacken samt Kapuzen auf den Laufsteg.

Die wahrhaften Gelbwesten hatten sich selbst zur Men-Fashionweek eingeladen. Wegen ihrer Demonstrationen auf den Champs-Élysées war der Verkehr in der ganzen näheren Innenstadt gelähmt. Manch ein Moderedaktor, der in der Regel mit der Metro von einer Schau zur anderen eilt, musste viele ­Kilometer wegen der gesperrten Stationen zu Fuss bewältigen. Überhaupt trauten sich nur noch die Mutigsten hinaus. Sogar beim Edellabel Hermès blieben einige Stühle leer – viele asiatische Kunden und Journalisten waren aus Angst vor den Krawallen gar nicht erst angereist.

Trotz alledem hat sich die Pariser Männermode für nächsten Herbst und Winter vor den Augen der eingefleischtesten Kenner wie ein facettenreiches Glanzstück entfaltet: Mit extrem weiten, saloppen Schnitten eines Modigliani oder Brancusi werden die Einflüsse aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts in zeit­genössische, überdimensionale Volumen verwandelt. Als Gegentrend wird das Dilemma der geschlechtslosen Menschen, das in den modernen Gesellschaften an Platz gewinnt, modisch durch ganz androgyne, traumhaft elegante und schlanke Silhouetten ausgedrückt.

Das Tablet im Lederetui in der Hand

Die Unterschiede zwischen Mann und Frau verwischen sich derart, dass man aus der Ferne nicht mehr erkennt, um welches Geschlecht es sich eigentlich ­handelt. Deshalb wird sich dem Mann auch langes Haar aufdrängen, oder blau-weisse Pilzköpfe werden eine kühle Sensibilität ausstrahlen.

Givenchys neue Modeschöpferin Clare Waight Keller löst absichtlich die geschlechtlichen Grenzen mit völlig femininen, körperbetonten Schnitten auf. Süsse Farbtöne wie Türkis, ­Orange oder Flieder unterstreichen diese Verwirrung. Auch beim spanischen Lederlabel ­Loewe wird die Kleidung grundlegend genderless: Den Ringelpulli im Schnitt eines Kaftans führt sein irischer Chefdesigner Jonathan Anderson wie ein Kleid bis unter das Knie. Das Tablet transportiert der Mann nicht mehr im Rucksack, sondern, als ginge er in den Ausgang, in einem schicken henkellosen ­Lederetui in der Hand.

Gewappnet für Alltag und Zukunft

Jetzt wird der Mann zum schwachen Geschlecht, das Schutz vor Aggressionen und klimatischen Umstürzen braucht. Diors Regenmantel in schimmerndem Panthermuster wirkt wie aufgeblasen.

«Um den klimatischen Bedingungen gewachsen zu sein, werden traditionelle, bunte Kleider in mehreren Schichten über modernen Teilen getragen.»

So beschreiben Kenzos Chefdesigner Carol Lim und Humberto Leon ihre Vision ganzer Wolldecken als Umhänge. Die Hände werden in Hedi Slimanes Mantel bei Celine dank extrem langer Ärmel bewahrt. Diesen Trend zu grosser, zu langer oder zu voluminöser Kleider hat Virgil Abloh vor einem Jahr eingeleitet. Jetzt hüllen seine bodenlangen Daunenmäntel den ganzen männlichen Körper ein. Die Hosen der Anzüge flattern weit. Die Blousons machen den Mann zum Astronauten, was während der Stosszeit in den überfüllten, öffentlichen Verkehrsmitteln aus Platzgründen sehr unpraktisch ist. Wenn es jedoch darum geht, sich einen Sitzplatz zu erkämpfen und allfällige Schläge aufzufangen, eignet sich Louis Vuittons Airbag in Form eines über dem formellen Anzug getragenen Gilets.

Langbeinig wie Mike Brant

Leder als zweite, windundurchlässige Haut wird trotz dem Vegantrend zum modischen Ausdruck eines Mannes, der zwischen Retro-New-Wave, Pop und den Golden Boys der 1980er pendelt. Ebenso wird die grossartige Eleganz eines Yves Saint Laurents der Seventies heraufbeschworen: Hermès’ Trenchcoat der Agenten schimmert Rostbraun; Givenchys wie Kobalt. Bei Dior darf es auch eine totale Lederkluft sein, mit Perfecto und engem Hosensaum am Knöchel, der fast unsichtbar die Stiefelette verlängert. Und dank hoher Hosenbünde und am Schlag ausgeweiteter Schnitte werden die Beine der Männer so unendlich lang wie einst bei Chanson­sänger Mike Brant in den 70ern.