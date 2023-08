Serie Wut und Schuldgefühle nach einem Kaiserschnitt: «Wieso lobt mich eigentlich keiner»? Der Wunsch vieler Frauen natürlich zu gebären, setzt werdenden Mütter unter Druck. Einige leiden deshalb nach einem ungeplanten Kaiserschnitt – vor allem seelisch. Aus Glück wird so Leid: Hier berichten Frauen von ihren Erfahrungen.

Dieser Artikel ist Teil der Serie «Leben als Mutter».

«Natürlich hab ich mir immer eine Hausgeburt vorgestellt, schliesslich war ich seit 14 Jahren Hebamme, ich hatte das ganze Spektrum von Geburten gesehen», sagt Fanny, die anonym bleiben möchte. Doch dann kam alles ganz anders:

«Die Geburt ging nicht vorwärts, sie stagnierte und war sehr schmerzhaft. Nach 18 Stunden bin ich mit diesen Schmerzen nicht mehr zurechtgekommen.»

Die Geburt eines Kindes ist oft eine belastende Situation. Für Fanny war der ungeplante Kaiserschnitt eine sehr schmerzhafte Erfahrung. (Symbolbild) Keystone

Weil bei einer Hausgeburt bis auf Buscopan keine Schmerzmittel gegeben werden, kam Fanny ins Kantonsspital Olten: Doch auch mit Wehenmedikamenten und PDA (Periduralanästhesie, eine Narkose, die von den Beinen abwärts betäubt) und obwohl die Fruchtblase geöffnet wurde, ging es nicht weiter. Und so passierte Fanny etwas, mit dem sie nie gerechnet hatte, sie hatte einen Kaiserschnitt.

«Es war das, was ich am wenigsten wollte. Ich war sehr verzweifelt und hab es wie eine Niederlage erlebt – ich hab viel geweint auf dem Operations-Tisch.»

Für Fanny fühlte es sich von diesem Moment so an, als sei ein Teil von ihr abgetrennt. Als würde dieser Teil nicht mehr zu ihr gehören. Und entsprechend war auch ihr Geburtserlebnis: «Es wird für mich geboren – nicht ich habe geboren», so hat sie es empfunden. Das war vor 18 Jahren. Von Bonding (also das Kind und die Mutter möglichst wenig zu trennen), redete man damals noch nicht und so wurde das Baby sofort weggebracht, eigentlich nur kurz, aber:

«Für mich waren das die einsamsten fünf Minuten in meinem Leben.»

Fanny fühlte sich um eine Erfahrung betrogen. Die Geburt, das Kind auf der Brust und glücklich, all das, was sie selbst als Hebamme so oft miterlebt hatte, war ihr verwehrt geblieben. Sie hatte versagt. Sie, die doch wissen müsste, wie es geht. Noch Jahre nach der Geburt muss sie anfangen zu weinen, sobald sie von ihrem Kaiserschnitt erzählt und die Dauerschleife im Kopf ist immer da: Vielleicht hätten Lachgas geholfen oder Opiate.

So wie Fanny geht es vielen Frauen nach einem ungeplanten Kaiserschnitt. Von den 32 Prozent Schwangeren, die hierzulande so gebären, haben sich das gemäss Schätzungen nur etwa 6 Prozent gewünscht. Bei jährlich 86'000 Geburten enden also gut 22'800 in einer mehr oder weniger grossen Enttäuschung. «Wenn ich nur, hätte ich nur», die Vorwürfe sind immer da und damit die Schuldgefühle.

«Ich bin Hebamme, natürlich ist das möglich für mich»

Auch Daniela Barmettler hat das erlebt. Etwas anderes als die natürliche Geburt kam für sie gar nicht in Frage – auch nicht bei einer Zwillingsgeburt. «Ich bin Hebamme, natürlich ist das möglich für mich», so dachte sie damals. Die Kinder lagen richtig, was also konnte dem schon im Wege stehen? Und zunächst sah bei der Geburt im Kantonsspital Obwalden auch alles gut aus, doch dann ging es einfach nicht mehr weiter. Keiner der Zwillinge, sagt sie, hat dem anderen den Vortritt gelassen. Sie waren im Becken verkeilt.

Nach zehn Stunden also die PDA. Sechs weitere Stunden später ging immer noch nichts, «da wusste ich auch als Hebamme, dass es nicht weitergeht». Sie sagte ja zum Kaiserschnitt, die Schuldgefühle aber waren trotzdem da:

«Ich hab meinen Kindern nicht das Beste gegeben, was möglich ist, ich habe versagt, bevor sie überhaupt auf der Welt sind.»

Viele Frauen, die einen ungeplanten Kaiserschnitt haben, kommen damit nicht gut klar. Für Daniela Barmettler war es auch deshalb so schwer, weil sie ja als Hebamme gesehen hat, wie es auch sein kann, was sie verpasst hat. (Symbolbild) Keystone

So empfand sie es damals. «Das war wie eine Wand, gegen die ich gelaufen bin. Ich hab nur Leere gespürt, mich wertlos gefühlt und mir immer und immer wieder die Frage gestellt: Wieso schaffe ich das nicht?» Während des Kaiserschnitts weinte sie die ganze Zeit. Auch nach der Geburt fühlte sie sich nicht erlöst, weil die Versagensgefühle so stark waren. Und die eigenen Kinder waren ihr fremd:

«Ich hab sie einfach als irgendwelche Kinder erlebt.»

Als Hebamme fände sie schliesslich alle Kinder herzig, erzählt Daniela Barmettler. Und das Gefühl zu ihren eigenen sei damals nicht anders gewesen. Bald merkte sie aber: Etwas stimmt nicht, «ich funktioniere nur, ich hab kein Gefühl, keine Liebe.» Und die Trauer darüber, keine natürliche Geburt erleben zu dürfen, verfolgte sie.

Als Hebamme war das Gefühl, versagt zu haben, besonders schlimm. Nicht nur sie selbst, auch das Umfeld setzt sie unter Druck. Unter Hebammen ist eine natürliche Geburt nun mal das Nonplusultra. Selbst in der Familie gab es noch nie einen Kaiserschnitt. Die gut gemeinten Worte, «das schaffst du schon auch», wurden für sie in ihrem Gefühlschaos schnell zu: «Nur ich hab es nicht hinbekommen.»

Und auch dass man sie ermuntern wollte, froh zu sein, dass alles gut gegangen ist, hat ihr nicht geholfen. Sie wollte reden. Ihre Hebamme war da eine grosse Stütze. «Wahrscheinlich wärst Du die beste Adoptivmami der Welt, weil Du alle Kinder gleich lieben kannst.» Dieser Satz hat sie irgendwie gerettet, erzählt mir Daniela Barmettler und fügt hinzu:

«Ich hoffe, dass es reicht, dass sie eine schöne Kindheit haben.»

Liebe ich mein Kind genug? Nicht immer gelingt das Bonding nach einem Kaiserschnitt. Auch für Daniela Barmettler war es schwer. (Symbolbild) Shutterstock

Und auch wenn sie sich immer noch wünscht, dass ihre Kinder einmal mehr Liebe empfinden können und sie alle beneidet, die vor Glück bei der Geburt weinen: Inzwischen hat sie es so, wie es ist, akzeptiert: «Ich bin eben die Mami von Bauchschnittbabys und sie werden geliebt, auch wenn ich denke, es sollte mehr sein, ich gebe mein Bestes.»

So kann sie es heute glücklicherweise sehen, wenn auch mit einer gewissen Wehmut. «Es ist eine schmerzhafte Erinnerung, die ich akzeptiere. Dass ich das erleben wollte, das bleibt.»

«Sorry, es geht nicht»: Ich will aber eine normale Geburt!

«Ich war geradezu traumatisiert», erzählt Filipa Ferreira, die im Salem-Spital Bern auch einen Kaiserschnitt hatte, auch ungeplant. Dass Probleme auftauchen könnten, darüber habe sie gar nicht nachgedacht.

«Ich war so wütend. Fast 24 Stunden lag ich in den Wehen, ich war total kaputt und dann: Wie jetzt, doch ein Kaiserschnitt?»

Was hab ich falsch gemacht, fragt sie sich. Die Geburt wird bei ihr zum Trauma, weil sie auch nach dem Kaiserschnitt plötzlich zu viel Blut verliert. Damals dachte sie, all das, was sie erlebt hat, könne sie verarbeiten – ohne Hilfe. Heute weiss sie, das war ein Fehler.

Denn obwohl sie bei der zweiten Tochter einen geplanten Kaiserschnitt hat und alles gut geht, bekommt sie plötzlich Panikattacken, weint ohne Grund, ist verzweifelt.

Eine Therapie hat ihr schliesslich geholfen. Aber es hat lange gedauert, bis die Wunde geheilt ist. Sie erzählt uns ihre Geschichte, weil sie anderen Frauen zeigen will: Ihr seid nicht allein!

«Ach so, nur ein Kaiserschnitt – tut mir leid»

Wie sehr der ungeplante Kaiserschnitt die Frauen mitnimmt, zeigt sich auch bei der Recherche zum Artikel: Die Frauen wollen reden, viele kontaktieren mich freiwillig. Einige weinen beim Erzählen, so stark nimmt sie das Thema immer noch mit. So auch Anna aus Bern, (Name von der Redaktion geändert). «Ich hatte noch nie so krasse Schmerzen, wie nach meinem Kaiserschnitt», erzählt sie mir. Das Wochenbett mit den beiden neugeborenen Zwillingen war «wie Himmel und Vorhölle» gleichzeitig.

Hinzu kam, dass Anna hatte natürlich gebären wollen, völlig naiv war sie davon ausgegangen: Das klappt schon. Als dann die Herztöne der Kinder plötzlich runtergingen und sie in den OP-Saal musste, hat sich alles in ihr gesträubt.

«Ich wollte das nicht, auch nicht diese Wunde, diese Narbe.»

Beim Kaiserschnitt fühlen sich viele Frauen ausgeliefert. Auch die Angst, die gerade bei einem Notfallkaiserschnitt immer mitschwingt, ist sehr belastend – so war es auch bei Anna. (Symbolbild) Keystone

Noch schlimmer aber war, was ihr dann im Babymassagekurs suggeriert wurde, in dem ganz bewusst zwischen den «natürlich geborenen Babys» und den «Kaiserschnittgeburten» unterschieden wurde. Die natürliche Geburt, das Erlebnis als solches, sei wichtig für das Kind, wurde dort gepredigt, erzählt Anna:

«Bei mir war es also nicht gut gelaufen, das wurde mir auf diese Weise eingeredet.»

Entsprechende Kommentare gab es obendrauf, wenn Anna von ihrer Geburt erzählte, im Bekanntenkreis, bei Kollegen. Statt sie zu loben, wurde ihr quasi kondoliert. «Nur ein Kaiserschnitt, das tut mir leid!»

«Dabei sollte man doch eigentlich dankbar sein, dass alles gut gegangen ist, vor hundert Jahren hätten meine Zwillinge diese Geburt nicht überlebt», meint die dreifache Mutter, die heute mit dem Kaiserschnitt und ihrer Narbe versöhnt ist. Schliesslich hat sie Kinder geboren, so wie alle anderen auch.

«Woran bin ich eigentlich schuld? Dass ich die Schmerzen nicht ausgehalten habe?»

Genau das ist es, was Helen Aschwanden so aufregt. Auch sie hat einen ungeplanten Kaiserschnitt erlebt, auch sie arbeitet als Hebamme. «Wieso wird die Leistung bei einem Kaiserschnitt gar nicht gewürdigt?», fragt sie. Genau das führe zu diesen Schuldgefühlen. Dass man glaubt, versagt oder zu schnell aufgegeben zu haben. Warum wird einem das Gefühl vermittelt, man hätte irgendetwas falsch gemacht? Schliesslich, so Aschwanden, lernt man sich bei einer Geburt komplett neu kennen, kann gar nicht wissen, wie man reagiert. Die Geburt sei eine Grenzerfahrung.

Warum ist es eigentlich so wichtig, wie ich geboren habe, fragt Helen Aschwanden? «Ich habe ein Kind auf die Welt gebracht. Das ist doch alles, was zählt.» (Symbolbild) Shutterstock

Und ein Notkaiserschnitt, also ein ungeplanter Kaiserschnitt, bedeutet, dass die Frauen meistens schon eine viel längere Geburt hinter sich haben, als andere und eine sehr schmerzhafte dazu. So hat die Luzernerin es selbst erlebt. Ihr erstes Kind konnte sie natürlich gebären, aber bei der zweiten Geburt war alles anders.

Das Kind lag mit der Stirn voran, es ging nicht weiter und so musste sie in den OP. Auch Helen Aschwanden war enttäuscht, dass sie einen Kaiserschnitt hatte und das eigene Kind erschien ihr «wie aus dem Hut gezaubert». Statt Trost aber bekommt sie als Reaktion auf diese Geburt, wie so viele andere Frauen auch, Mitleid und Bedauern. Denn das Ideal ist die natürliche Geburt – besonders unter Hebammen.

«Dabei hab ich alles versucht, alles gegeben und das wird gar nicht gesehen. Das ist dann doppelt tragisch.»

Auch dass die Ärzte oft als Buhmänner und gar nicht als Retter gesehen werden, kritisiert Helen Aschwanden. Diese Menschen seien schliesslich bemüht, trotz eines Notkaiserschnittes, den Frauen ein schönes Geburtserlebnis zu ermöglichen.

Heute kann Helen Aschwanden ihrer Tochter stolz erzählen, dass sie da, wo die Narbe ist, vor vielen Jahren rausgekommen sei. Denn anders als bei natürlich Gebärenden bleibt die Narbe, ein Leben lang. Trotz allem aber, so Helen Aschwanden, sollte man dabei nicht vergessen, was wirklich wichtig ist: Dass all diese Frauen geboren haben und dass das erst der Anfang ist, von dem, was kommt.

«Dass wir dann Mütter sind, Eltern. Dass jetzt das beginnt, worauf wir uns so gefreut haben: Das ganze Leben mit dem Kind.»