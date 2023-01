Geheimtipps Das sind die schönsten Schweizer Täler für eine entspannte Winterwanderung Arthur Gamsa Nach so viel Rummel vor und während der Festtage sehnen wir uns nach Stille. Diese findet man beim Winterwandern in einsamen Schweizer Tälern wie im Val Susauna oder im Justistal – mit Glück auch mit etwas Schnee.

Getty

Der Schnee knirscht unter den Füssen, während unten im Tal die Vallember friedlich plätschert. Ansonsten absolute Ruhe – ausser hie und da das leise Rieseln von Flocken, die von den Ästen fallen. Bald haben wir den Weiler Susauna bei Chapella im Oberengadin erreicht. Wir stapfen auf dem schmalen, abwechslungsreichen Pfad, der uns von S-Chanf hinauf in den God Fullun gebracht hat. Hier liegt genügend Schnee im Gegensatz zu tieferen Lagen. Doch inzwischen ist dort ebenfalls der sehnlichst erwartete Schnee gefallen, wenn auch noch nicht in rauen Mengen. Doch Winterwandern lässt sich ja auch ohne.

Das liebliche Seitental Susauna ist wenig besucht, ein Ort der Stille, wie man es im Oberengadin rund um die mondänen Destinationen nicht mehr so oft findet. Auch hier herrschte einst reger Betrieb, denn während der Säumerzeit führte der direkteste Weg vom Engadin in die Landschaft Davos durch das Val Susauna über den Scalettapass. Auf diesem Weg transportierten die Davoser ihren Wein aus dem Veltlin. Anders aussehen würde das Tal auch, wäre die Idee einer Eisenbahnstrecke von Davos durchs Val Susauna nach Cinuos-chel tatsächlich umgesetzt worden.

Uns soll es recht sein. So geniessen wir unsere Winterwanderung auf der «SchweizMobil»-Route Nr. 315, die in La Punt startet. Wir sind allerdings erst in Zuoz eingestiegen und über die weite Ebene bis S-chanf gewandert. Nach dem Bahnhof in S-chanf führt der Weg erst durch das hübsche Dorf mit den mächtigen Engadinerhäusern, bevor man vor der Kirche links zur Unterführung abbiegt. Bald windet sich der Weg in die Höhe, sodass man einen herrlichen Blick übers Tal geniessen kann. Und schon sind wir auf dem Waldpfad, dem schönsten Teil der Route, wo die Stille besonders eindrücklich ist.

Erst als wir die Vallember unten im Tal erreicht haben, stossen wir auf weitere Winterwanderer, die den Weg in der Gegenrichtung unter die Füsse genommen haben. Vielleicht hätten wir das auch tun sollen. Denn während das Haupttal längst in der Sonne liegt, mögen ihre Strahlen die Susauna noch nicht erreichen. Obwohl sich langsam ein Hüngerchen einstellt, legen wir einen kleinen Umweg zum idyllischen Weiler mit der kleinen Kirche ein. Im Sommer noch konnten wir uns hier im Pop-up-Beizli verpflegen. Doch nun bleibt uns nichts anderes übrig, als den Weg nach Cinuos-chel einzuschlagen, wo uns beim Bahnhof das Restorant Veduta mit seiner Bündner Küche erwartet.

Strecke: Route Nr. 315, La Punt–Madulain–Zuoz–Susauna–Cinuos-chel (13 Kilometer), jederzeit abkürzbar

Zeit: 4 Stunden

Höhendifferenz: Aufstieg 160 m, Abstieg 220 m

zvg

Meist hat man das Ländle nicht unbedingt auf dem Radar, wenn es einen aus dem Mittelland in die Berge zieht. Dabei erreicht man Steg unterhalb von Malbun in weniger als eineinhalb Autostunden ab Zürich (mit dem ÖV in knapp zwei Stunden). Beim Parkplatz Gänglesee startet die Tour durchs idyllische Valünatal auf 1300 Metern über Meer. Der Winterwanderweg führt entlang dem Saminabach recht angenehm Richtung Maiasäss, Brückle und hinauf bis zur Alp Valüna.

Die Aussicht auf die massiven Felsen, die aus den bewaldeten Hängen emporragen, ist imposant. Am besten packt man sich ein Picknick ein, denn unterwegs gibt es keine Verpflegungsmöglichkeiten. Ausser man mag nach der Tour noch eine rund 40-minütige Schlaufe auf die Alp Sücka anhängen, wo man sich im gemütlichen Berggasthaus (Öffnungszeiten vorher anfragen) stärken kann.

Strecke: Route Nr. 102, Steg–Valünatal–Steg (7 Kilometer)

Zeit: 2 Stunden 20 Minuten

Höhendifferenz: 170 m, Abstieg 170 m

zvg

Les Paccots in den Freiburger Voralpen ist für sein Familien-Skigebiet bekannt. Entsprechend herrscht im Winter schon mal ein ziemlicher Rummel. Sobald man aber das Skigebiet hinter sich gelassen hat, ist man im Nu in einer anderen Welt. Bei der Bus-Endstation Les Rosalys nimmt man den Waldweg nach Les Joncs.

Dort führt die Route bald weg von den Skipisten, und man geniesst ein herrliches Panorama über die Unterwalliser und Savoyer Gipfel. Dann geht es auf ebenem Weg über Alpweiden und durch Waldstücke bis zuhinterst in dieses kleine Hochtal – bis man am Fuss des mächtigen Vanil des Artses steht und der Winterwanderweg endet. Oberhalb der Alphütte von Les Guedères lohnt es sich, eine Rast einzulegen, bevor es auf der gleichen Strecke wieder zurück nach Les Paccots, in den Rummel, geht.

Strecke: Les Paccots–Les Joncs– Les Guedères–Les Joncs–Les Paccots (8,6 Kilometer)

Zeit: 2 Stunden 50 Minuten

Höhendifferenz: Aufstieg 200 m, Abstieg 200 m

zvg

So mancher Käsefreund kennt das Justistal, weil dort seit 1739 jeweils im September die traditionelle «Chästeilete» stattfindet. Auch im Winter lohnt sich ein Besuch dieses abgelegenen Tals auf dem Gemeindegebiet von Sigriswil oberhalb des Thunersees. Das Justistal ist an sich ein schneesicheres Winterparadies (ausser in diesem verrückten Winter), das vom Niederhorn flankiert wird. Bei der Grönhütte beginnt der gut präparierte Winterwanderweg und verläuft neben der Langlaufloipe stets leicht aufwärts dem Grönbach entlang.

Bald schon erreicht man den Spicherberg, wo jeweils die «Chästeilete» stattfindet. Geradezu mystisch öffnet sich dann der Talboden des abgeschiedenen Justistals mit Blick bis zur Alphütte Hindersberg, wo der Winterwanderweg endet. Wie angenehm, dass man auf dem Rückweg nochmals ein ganz anderes Panorama geniessen kann.

Strecke: Grönhütte–Justistal–Grönhütte (9 Kilometer)

Zeit: 2 Stunden 50 Minuten

Höhendifferenz: Aufstieg 240 m, Abstieg 240 m

Getty

Diese Tour ist längst ein Klassiker, aber trotzdem immer wieder schön: Von Blatten im Lötschental führt sie hinauf auf die Fafleralp. Die Strecke ist angenehm zu laufen und abwechslungsreich. Die Wanderung führt entlang der wilden Lonza bis zur Kühmatt, wo die barocke Kapelle Mariä Heimsuchung steht, einem beliebten Wallfahrtsort. Weiter geht’s über Wiesen, durch Wälder und vorbei an den sonnengegerbten Holzchalets hinauf bis zur Fafleralp.

Wer dort etwas verweilen möchte, kann auch im gemütlichen Hotel Fafleralp übernachten (Wintersaison ab 27. Januar bis 26. März). Das lohnt sich allemal. Schon Charles Chaplin wusste das. Der legendäre Schauspieler, der hier regelmässig nächtigte, wusste den Ort besonders zu schätzen, schrieb er doch einst ins Gästebuch: «Es gibt nichts Schöneres als die Fafleralp.» Nach ihm wurde sogar ein Chalet, das zum Hotel gehört, benannt.

Strecke: Route Nr. 881, Blatten–Kühmatt–Fafleralp–Blatten (9 Kilometer)

Zeit: 2 Stunden 55 Minuten

Höhendifferenz: Aufstieg 280 m, Abstieg 280 m

Franz Müller

Beim Bahnhof Giswil geht’s zuerst los in Richtung Gasthof Zollhaus. Dann steigt der Waldweg an, bis man in die enge Schlucht des Melchtals eintaucht. Wenn es richtig kalt ist, werden die eng stehenden Felswände allmählich mit riesigen Eisskulpturen überzogen, ein eindrücklicher Anblick. Dazu rauscht tief unten die kleine Melchaa, die sich durch die engen Felsenkessel zwängt. Bald schon erreicht man den Cholplatz mit der Schutzhütte.

Hier orientiert eine Tafel von Obwalden Tourismus über die Örtlichkeiten und Geschichten, die man im Tobel später noch passiert, wie etwa das Bettlernest, die Tuffgräben oder den Lochkeller. Bis zum Endpunkt Rindenhüttli legt man doch über 500 Höhenmeter zurück, was je nach Schneehöhe ziemlich in die Beine gehen kann. Umso angenehmer ist der Rückweg – vor allem, wenn man einen Schlitten dabeihat.

Strecke: Giswil–Zollhaus–Melchtal– Zollhaus–Giswil (13,4 Kilometer)

Zeit: ca. 4 Stunden 30 Minuten

Höhendifferenz: Aufstieg 511 m, Abstieg 511 m